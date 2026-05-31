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Formel 1 in Monaco

Formel 1 2026: Grand Prix von Monaco live im TV, Livestream und im Ticker - wer überträgt das Rennen live?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Mehr Sport

Formel 1: "Er ist die Zukunft!" Antonelli rasiert in Montreal

Videoclip • 01:17 Min

Nachdem die Formel 1 in Kanada war, geht es mit dem Großen Preis von Monaco weiter. ran gibt euch alle wichtigen Informationen zum Grand Prix im Fürstentum.

Die Formel-1-Saison hat ordentlich an Fahrt aufgenommen. Nach den Grand-Prix-Rennen in Nordamerika mit Miami und Kanada geht es nun in Europa weiter.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli nimmt nach seinem vierten Sieg in Folge ordentlich Rückenwind mit nach Monaco. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Ferrari und McLaren aufgeholt haben - und Mercedes im Kampf um die WM-Wertung durchaus Konkurrenz bieten.

In der Fahrerwertung führt Antonelli mit 131 Punkten vor Teamkollege George Russell (88 Punkte), Charles Leclerc (75 Punkte) und Lando Norris (51 Punkte).

Was passiert beim Grand Prix im Fürstentum, wo Überholen traditionell schwierig ist?

Die nächsten Sport-Übertragungen live auf Joyn

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Formel 1 live - Großer Preis von Monaco Wann startet der GP in Monte Carlo?

  • Grand Prix: Großer Preis von Monaco

  • Strecke: Circuit de Monaco

  • Vorjahressieger: Lando Norris (McLaren)

  • 1. Training: 5. Juni ab 13:30 Uhr (Liveticker)

  • 2. Training: 5. Juni ab 17:00 Uhr (Liveticker)

  • 3. Training: 6. Juni ab 12:30 Uhr (Liveticker)

  • Qualifying: 6. Juni ab 16:00 Uhr (Liveticker)

  • Rennen: 7. Juni ab 15:00 Uhr (Liveticker)

Monaco-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Der Monaco-Grand-Prix wird nicht im Free-TV laufen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand. Zwar hat RTL in den vergangenen Jahren einzelne Rennen übertragen, jedoch stehen für diese Saison noch keine Sendetermine fest.

Am 1. Juni soll RTL Sky aber offiziell übernehmen. Noch bestünde die Möglichkeit, dass RTL auch in dieser Saison noch Formel-1-Rennen überträgt. Sicher ist diesbezüglich aber weiterhin noch nichts.

Das Wichtigste zur Formel 1

Formel 1 live in Monaco: Wo läuft der Grand Prix im Pay-TV?

Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.

Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.

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Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026

  • McLaren: Lando Norris
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    IMAGO/Every Second Media

  • McLaren: Oscar Piastri
    In der Formel 1 seit: 2022
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028

    IMAGO/NurPhoto

  • Mercedes: George Russell
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    IPA Sport

  • Mercedes: Kimi Antonelli
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    ABACAPRESS

  • Red Bull: Max Verstappen
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

    IMAGO/Eibner

  • Red Bull: Isack Hadjar
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    PsnewZ

  • Ferrari: Lewis Hamilton
    In der Formel 1 seit: 2007
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    IMAGO/NurPhoto

  • Ferrari: Charles Leclerc
    In der Formel 1 seit: 2018
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    Alessio de Marco

  • Williams: Alexander Albon
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    PsnewZ

  • Williams: Carlos Sainz
    In der Formel 1 seit: 2015
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

    Every Second Media

  • Racing Bulls: Liam Lawson
    In der Formel 1 seit: 2024
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    Every Second Media

  • Racing Bulls: Arvid Lindblad
    In der Formel 1 seit: 2026
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    NurPhoto

  • Aston Martin: Fernando Alonso
    In der Formel 1 seit: 2001
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    IPA Sport

  • Aston Martin: Lance Stroll
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Anadolu Agency

  • Haas: Oliver Bearman
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    HochZwei

  • Haas: Esteban Ocon
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    PsnewZ

  • Audi: Nico Hülkenberg
    In der Formel 1 seit: 2008
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Alessio de Marco

  • Audi: Gabriel Bortoleto
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

    Eibner

  • Alpine: Pierre Gasly
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

    Eibner

  • Alpine: Franco Colapinto 
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

    Alessio de Marco

  • Cadillac: Sergio Perez
    In der Formel 1 seit: 2011
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

    PsnewZ

  • Cadillac: Valtteri Bottas
    In der Formel 1 seit: 2010
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

    Every Second Media

Großer Preis von Monaco: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?

ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.

Monaco-GP: Das Formel-1-Wochenende kompakt

  • Grand Prix: Großer Preis von Monaco

  • Strecke: Circuit de Monaco

  • Streckenlänge: 3,337 Kilometer

  • Rennrunden: 78 (260,286 Kilometer)

  • Saisonrennen: 6 von 22

  • Free-TV: ---

  • Pay-TV: Sky

  • Livestream: Sky Go, WOW

  • Liveticker: ran.joyn.de

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