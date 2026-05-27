Indy 500: Mick Schumacher kassiert ordentliches Preisgeld

:newstime Mick Schumacher spricht über die Beziehung zu Vater Michael Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die ordentlichen Leistungen von Rookie Mick Schumacher beim legendären Indy 500 zahlen sich finanziell aus.

Indy 500: Mick Schumacher bekommt Rookie-Bonus Die gute Leistung auf dem Indianapolis Motor Speedway lohnt sich für Schumacher auch finanziell: Als schnellster der vier Neulinge im Starterfeld sicherte sich Schumacher laut dem "Motorsport Magazin" einen Rookie-Bonus in Höhe von 50.000 US-Dollar und steigerte sein Gesamtpreisgeld damit auf 218.800 Dollar. Nach aktuellem Wechselkurs entspricht das rund 188.091 Euro. Zusätzlich erhielt der RLL-Pilot weitere 10.000 Dollar (etwa 8.600 Euro) als Bonus für den bestplatzierten Rookie auf Startposition 27.

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