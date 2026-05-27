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Indy 500: Mick Schumacher kassiert ordentliches Preisgeld

Aktualisiert:

von Oliver Jensen

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Mick Schumacher spricht über die Beziehung zu Vater Michael

Videoclip • 01:31 Min • Ab 12

Die ordentlichen Leistungen von Rookie Mick Schumacher beim legendären Indy 500 zahlen sich finanziell aus.

Mick Schumacher hat das legendärste Autorennen der Welt ordentlich gemeistert. Der 27-Jährige beendete das Indy 500 auf dem 18. Platz im Feld der 33 Autos.

Zudem wurde er bei der 110. Auflage des US-Klassikers in Indianapolis von ausgewählten Medienvertretern als bester Rookie ausgezeichnet.

Indy 500: Mick Schumacher bekommt Rookie-Bonus

Die gute Leistung auf dem Indianapolis Motor Speedway lohnt sich für Schumacher auch finanziell: Als schnellster der vier Neulinge im Starterfeld sicherte sich Schumacher laut dem "Motorsport Magazin" einen Rookie-Bonus in Höhe von 50.000 US-Dollar und steigerte sein Gesamtpreisgeld damit auf 218.800 Dollar.

Nach aktuellem Wechselkurs entspricht das rund 188.091 Euro. Zusätzlich erhielt der RLL-Pilot weitere 10.000 Dollar (etwa 8.600 Euro) als Bonus für den bestplatzierten Rookie auf Startposition 27.

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Das Preisgeld beim Indy 500 setzt sich zusammen aus Auszahlungen des Indianapolis Motor Speedway, der IndyCar-Serie sowie zusätzlichen Prämien und Bonuszahlungen. In diesem Jahr erreichte der Gesamtpot mit 30.906.400 US-Dollar (rund 26,5 Millionen Euro) eine neue Rekordmarke.

Debütsieger Felix Rosenqvist strich 4,34 Millionen Dollar ein, was etwa 3,7 Millionen Euro entspricht.

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