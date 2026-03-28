Formel 1
Formel 1 2026: Großer Preis in Japan live im TV, Ticker und Livestream
Aktualisiert:von ran
ran Mehr Sport
Formel 1: Liebes-Aus bei Kimi Antonelli
Videoclip • 01:39 Min
Die Formel 1 gastiert am letzten März-Wochenende in Japan. Das dritte Saisonrennen steigt auf dem Traditionskurs von Suzuka.
Die Formel 1 gastiert vom 27. bis zum 29. März in Japan, wo in Suzuki das dritte Rennen der Saison 2026 (im Liveticker) steigen wird.
Nach den ersten beiden Wochenenden ist klar, dass der Kampf um den WM-Titel nur über die beiden Mercedes-Piloten gehen kann.
Nach dem Auftaktsieg von George Russell in Melbourne konnte sich in Shanghai Teamkollege Kimi Antonelli als jüngster GP-Sieger in die Formel-1-Geschichtsbücher eintragen.
Beim Qualifying in Japan konnte sich der Italiener direkt noch einmal beweisen.
Qualifying Ergebnisse: Mercedes dominiert Qualifying in Japan - Dilemma bei Verstappen
Ähnlich knapp wie zwischen Antonelli und Russell geht es auch zwischen den beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc zu. Das Traditionsteam ist bislang die zweitstärkste Kraft, während der Saisonauftakt für Red Bull und McLaren eher von Pleiten, Pech und Pannen geprägt war.
Noch ohne Punkte ist Nico Hülkenberg, der jedoch im Audi zumindest andeuten konnte, dass Plätze im vorderen Mittelfeld grundsätzlich möglich wären.
Anders als in China wird in Japan kein Sprint ausgetragen. Es steht ein klassisches Wochenende mit drei Trainings, dem Qualifying und dem Rennen an.
Das Wichtigste zur Formel 1
Formel 1 live - Großer Preis von Japan: Wann startet der GP?
Grand Prix: Großer Preis von Japan in Suzuka
Strecke: Suzuka International Racing Course
Vorjahressieger: Max Verstappen (RedBull)
1. Training: 27. März ab 3:30 Uhr (Liveticker)
2. Training: 27. März ab 7 Uhr (Liveticker)
3. Training: 28. März ab 3:30 Uhr (Liveticker)
Qualifying: 28. März ab 7 Uhr (Liveticker)
Rennen: 29. März ab 7 Uhr (Liveticker)
Japan-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Das ist (Stand 23. März) noch ungewiss. In der vergangenen Saison konnte RTL sieben Rennen im Free-TV zeigen. Aktuell laufen aber noch die Verhandlungen mit Rechteinhaber Sky.
Laut Angaben der “Bild“ hätte bereits der China-GP bei RTL im Free-TV laufen sollen, jedoch mussten die Pläne kurzfristig geändert werden.
Es gilt weiterhin als wahrscheinlich, dass ausgewählte Rennen im Free-TV zu sehen sein werden, ob dies aber schon beim Japan-GP der Fall ist, wird sich erst noch zeigen müssen.
Formel 1 live in Suzuka: Wo läuft der Japan-GP im Pay-TV?
Auch in der neuen Saison liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live.
Es ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Großer Preis von Japan: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an.
Um diesen empfangen zu können benötigt man ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement.
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Selbst wenn RTL das Wochenende zeigen dürfte, würde dieses kostenpflichtig bei RTL+ laufen.
Formel 1: Adrian Newey sorgt für Personalbeben bei Aston Martin
Großer Preis von Japan: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
Einen Ticker zu den Trainings, Qualifyings und Rennen gibt es an jedem Formel-1-Wochenende auf ran.joyn. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
Selbstredend können auch alle Sessions des Japan-Rennwochenendes verfolgt werden.
Japan-GP in Suzuka: Der Formel-1-Saisonauftakt kompakt
Strecke: Suzuka International Racing Course
Streckenlänge: 5,8 Kilometer
Rennrunden: 53 (307,5 Kilometer)
Saisonrennen: 3 von 24
Free-TV: ---
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW
Liveticker: ran.joyn.de