Formel 1: Adrian Newey sorgt für Personalbeben bei Aston Martin

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Nach nicht einmal vier Monaten gibt Adrian Newey seine Rolle als Teamchef bei Aston Martin ab - als Ersatz kommt der aktuelle Teamchef von Audi.

Die vergangenen Monaten waren sicher keine leichten für Adrian Newey. Das "Design-Genie" der Formel 1 übernahm am 3. März 2025 die Rolle des Managing Technical Partners bei Aston Martin. Zur Saison 2026 übernahm er die Rolle des Teamchefs. Formel 1 in Suzuka live: Japan Grand Prix im TV, Livestream und im Ticker Jetzt - nach nicht einmal vier Monaten im Amt - gibt er seine Rolle schon wieder ab. Nach Informationen von "Motorsport.com Italien" will sich Newey in Zukunft ausschließlich den technischen Aspekten widmen. Als Ersatz kommt demnach der aktuelle Audi-Teamchef Jonathan Wheatley, der seit Mai letzten Jahres an der Seite von CEO Mattia Binotto für das deutsche Team tätig ist.

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Aston Martin: Probleme sind größer als erwartet Es war gewissermaßen abzusehen, dass sich bei Aston Martin etwas tun muss. Seit den ersten Testrennen war klar, dass das Auto des britischen Rennstalls weit weg davon ist, konkurrenzfähig zu sein. In der Folge hagelte es eine negative Schlagzeile nach der nächsten. Noch immer sind die Zuverlässigkeitsprobleme mit dem neuen Honda-Motor und dem eigenen Getriebe groß. Formel 1: Kurz vor Saisonstart - Aston Martin droht Blamage-Start Jetzt hat Adrian Newey seine Rolle als Teamchef abgegeben, und will sich in Zukunft als Technikleiter komplett darauf konzentrieren, das Auto wieder in die Spur zu bekommen. Sein Ersatz als Teamchef wird wohl der aktuelle Audi-Teamchef Jonathan Wheatley, den Newey noch aus seiner Zeit bei Red Bull bestens kennen dürfte. Die Beiden haben jahrelang zwei Stützen der Red Bull-Erfolge gebildet: Dabei war Newey das "Design-Genie" und Wheatley der Sportchef, der dafür sorgen sollte, dass sich das Team an das FIA-Sportreglement hielt. In der Zeit von 2010 bis 2013 und 2021 bis 2024 gewannen Sebastian Vettel und Max Verstappen so je vier Weltmeistertitel in Folge.