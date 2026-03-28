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Formel 1: Mercedes dominiert Qualifying in Japan - Dilemma bei Verstappen
Aktualisiert:von SID
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Formel 1 - Netz feiert Rekord-Pole: "Antonelli-Ära ist in Shanghai angekommen"
Videoclip • 01:04 Min
Beim Qualifying zum Japan-GP zeigt Mercedes eine dominante Performance. Max Verstappen hat derweil keinen Grund zur Freude.
Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das nächste Ausrufezeichen gesetzt und sich auch in Japan die Pole Position gesichert. Der 19-Jährige drehte im Qualifying zum Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr im Liveticker) die schnellste Runde und setzte sich dabei vor seinem Teamkollegen und WM-Spitzenreiter George Russell (0,298 Sekunden Zurück) durch.
Der Italiener Antonelli hatte sich bereits in China Startplatz eins geholt und Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter der Formel 1 abgelöst.
Hinter den Silberpfeilen bestätigte der Australier Oscar Piastri als Dritter den Aufwärtstrend bei McLaren, Charles Leclerc belegte im Ferrari Rang vier. Weltmeister Lando Norris erreichte im zweiten McLaren den fünften Platz und lag damit vor Rekordchampion Lewis Hamilton auf Rang sechs.
Große Enttäuschung für Verstappen
Für Max Verstappen, der die letzten vier Rennen in Suzuka gewann, setzte sich die enttäuschende Saison fort. Der Niederländer verpasste als Elfter den Einzug in den dritten Abschnitt des Qualifyings und musste sich zudem seinem Red-Bull-Teamkollegen Isack Hadjar geschlagen geben, der Platz acht erreichte.
Auch Nico Hülkenberg kassierte einen Dämpfer. Nach guten Eindrücken in den Trainings fuhr der Emmericher mit seinem Audi nur auf den 13. Rang. Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer wartet in dieser Saison noch auf seine ersten Punkte mit dem neuen Rennstall. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto überzeugte mit Platz neun.
Nach dem Grand Prix am Sonntag verabschiedet sich die Formel 1 in eine längere Pause. Aufgrund der kriegsbedingten Absagen der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien geht es erst Anfang Mai in Miami weiter.
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