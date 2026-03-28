Beim Qualifying zum Japan-GP zeigt Mercedes eine dominante Performance. Max Verstappen hat derweil keinen Grund zur Freude.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das nächste Ausrufezeichen gesetzt und sich auch in Japan die Pole Position gesichert. Der 19-Jährige drehte im Qualifying zum Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr im Liveticker) die schnellste Runde und setzte sich dabei vor seinem Teamkollegen und WM-Spitzenreiter George Russell (0,298 Sekunden Zurück) durch.

Der Italiener Antonelli hatte sich bereits in China Startplatz eins geholt und Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter der Formel 1 abgelöst.

Hinter den Silberpfeilen bestätigte der Australier Oscar Piastri als Dritter den Aufwärtstrend bei McLaren, Charles Leclerc belegte im Ferrari Rang vier. Weltmeister Lando Norris erreichte im zweiten McLaren den fünften Platz und lag damit vor Rekordchampion Lewis Hamilton auf Rang sechs.