Max Verstappen gewinnt mit Mercedes auf der Nordschleife

Max Verstappen ist nicht nur in der Formel 1 schnell unterwegs. Auch beim Langstrecken-Rennen auf dem Nürburgring hat er Grund zum Feiern.

Max Verstappen hat in der Formel-1-Pause den nächsten Ausflug auf die Nordschleife des Nürburgrings unternommen - und mal wieder einen Sieg gefeiert. Der viermalige Weltmeister gewann am Samstag in einem Mercedes-AMG GT3 das Vier-Stunden-Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS), er teilte sich dabei das Auto mit Daniel Juncadella (Spanien) und Jules Gounon (Frankreich).

Schon sein GT3-Debüt auf der etwa 25 Kilometer langen Variante in der Eifel hatte Verstappen im September 2025 gewonnen - allerdings war die Konkurrenz dieses Mal noch deutlich größer als im vergangenen Jahr.

Der Sieg war am Samstag aber gar nicht das wichtigste Ziel, auch dieses Rennen war in erster Linie Training für den großen Traum: Am 14. und 15. Mai wird Verstappen erstmals die legendären 24 Stunden in der Eifel fahren, "das steht schon lange auf meiner Wunschliste", sagt er.

In der Formel 1 durchlebt der einstige Serienweltmeister momentan schwierigere Zeiten, unter dem neuen Reglement fährt er im Red Bull nur hinterher. Am kommenden Wochenende (29. März) steht in Japan das dritte Saisonrennen an.