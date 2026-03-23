Formel 1 in 2026: Großer Preis in Japan live im TV, Liveticker und Stream

Die Formel 1 gastiert am letzten März-Wochenende in Japan. Das dritte Saisonrennen steigt auf dem Traditionskurs von Suzuka.

Die Formel 1 gastiert vom 27. bis zum 29. März in Japan, wo in Suzuki das dritte Rennen der Saison 2026 (im Liveticker) steigen wird.

Nach den ersten beiden Wochenenden ist klar, dass der Kampf um den WM-Titel nur über die beiden Mercedes-Piloten gehen kann.

Nach dem Auftaktsieg von George Russell in Melbourne konnte sich in Shanghai Teamkollege Kimi Antonelli als jüngster GP-Sieger in die Formel-1-Geschichtsbücher eintragen.

Ähnlich knapp wie zwischen Antonelli und Russell geht es auch zwischen den beiden Ferrari-Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc zu. Das Traditionsteam ist bislang die zweitstärkste Kraft, während der Saisonauftakt für Red Bull und McLaren eher von Pleiten, Pech und Pannen geprägt war.

Noch ohne Punkte ist Nico Hülkenberg, der jedoch im Audi zumindest andeuten konnte, dass Plätze im vorderen Mittelfeld grundsätzlich möglich wären.

Anders als in China wird in Japan kein Sprint ausgetragen. Es steht ein klassisches Wochenende mit drei Trainings, dem Qualifying und dem Rennen an.