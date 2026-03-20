Paukenschlag in der Formel 1: Audi-Teamchef Jonathan Wheatley verlässt Rennstall nach nur zwei Saisonrennen.

Der neue Formel-1-Rennstall Audi muss bereits nach zwei Saisonrennen seinen Teamchef ersetzen. Jonathan Wheatley (58) wird die Ingolstädter "aus persönlichen Gründen" verlassen, das bestätigte Audi am Freitag.

Nach übereinstimmenden Medienberichten zieht es den Briten Jonathan Wheatley von Audi zu Aston Martin. Die freie Position bei Audi, Team des deutschen Fahrers Nico Hülkenberg, wird nun durch Mattia Binotto abgedeckt, der weiterhin auch Leiter des Formel-1-Projekts bleibt.

"Wir sind Jonathan Wheatley dankbar für seinen Beitrag zum Projekt in der wichtigen Phase des Einstiegs und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft", sagte Audi-CEO Gernot Döllner. Das Werksteam war zur Saison 2026 aus dem Sauber-Rennstall hervorgegangen, dort war Wheatley bereits seit April 2025 Teil einer Doppelspitze mit Binotto.

Der Italiener werde nun gemeinsam mit dem Team "den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen", sagte Döllner: "Unsere Ausrichtung bleibt unverändert: Wir konzentrieren uns mit aller Kraft darauf, ein Hochleistungsteam aufzubauen, das ab 2030 um Weltmeisterschaften in der Formel 1 fährt. Dafür werden wir unsere Organisationsstrukturen kontinuierlich weiterentwickeln, um unser gemeinsames Ziel nachhaltig zu erreichen."