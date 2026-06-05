ran Mehr Sport Mick Schumacher zeigt neue Freundin: Erster Liebes-Auftritt Videoclip • 01:35 Min Link kopieren Teilen

Mick Schumacher konnte beim Indy500-Rennen überzeugen, doch tut sich in der IndyCar-Serie weiterhin schwer. Nach acht Rennen belegt er weiter den letzten Tabellenplatz.

Beim Indy500 konnte sich Mick Schumacher auf Platz 18 als bester Rookie behaupten, doch in der regulären IndyCar-Saison wartet der ehemalige Formel-1-Pilot weiter auf die großen Erfolge. DTM: Kelvin van der Linde siegt in Zandvoort - Youngster Ben Dörr überrascht Nach acht Rennen ist er mit 75 Punkten auf dem letzten Platz aller Fahrer, die diese Saison mehr als ein Rennen gestartet haben. Der Rückstand auf Alex Palou an der Tabellenspitze beträgt 252 Zähler. Seine zwei Rookie-Kollegen haben jeweils 38 und 53 Punkte Vorsprung auf Schumacher. Doch was genau läuft bei dem deutschen Rennfahrer falsch?

Mick Schumacher: Startschwierigkeiten in der IndyCar-Serie Nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere geht Mick Schumacher dieses Jahr in einer anderen Rennserie an den Start. Bei der NTT IndyCar Series tritt er für das Honda Rahal Letterman Lanigan Racing Team an. Doch bereits beim Saisonauftakt in St. Petersburg in Florida war für Schumacher nach vier Kurven Schluss. Durch einen nicht selbstverschuldeten Unfall mit Sting Ray Robb konnte er nicht mal eine von 100 Runden beenden. Beim zweiten Rennen der Saison lief ebenfalls nicht alles rund. Beim ersten Boxenstopp versagte der Schlagschrauber vorne rechts und sein Mechaniker musste bis zur Box seines Teamkollegen Graham Rahal rennen, um Ersatz zu besorgen. Mick erreichte das Ziel als 18. Darauf folgten ein 22. und ein 24. Platz, bevor der ehemalige Haas-Pilot in Long Beach mit Platz 17 die persönliche Saison-Bestleistung zeigte. Beim Indianapolis Grand Prix reichte es nur für Platz 20 und zuletzt in Detroit, dem ersten Rennen nach dem Indy500, für Rang 21. In den ersten acht von 17 Rennen konnte Mick in der US-amerikanischen Rennserie also noch nicht Fuß fassen. Doch die Zahlen selbst erzählen nur die halbe Wahrheit.

- Anzeige -

- Anzeige -

Motorsport-Livestreams: Bald verfügbar Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport MotoGP - der Ungarn-GP live Verfügbar auf Joyn 80 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 06.06. 14:25 • Motorsport MotoGP - der Ungarn-GP live Verfügbar auf Joyn 80 Min Link kopieren Teilen

IndyCar: Mick Schumacher mit anhaltendem Pech Über die Saison hinweg musste Schumacher auch einige nicht selbstverschuldete Rückschläge einstecken. Der Unfall in St. Petersburg, die Probleme in der Box auf dem Good Ranchers 250 at Phoenix Raceway und ein Regelwerk-Irrtum in Alabama. In anderen Fällen, wie beim Rennen in Arlington, wurde er für seine eigenen Fehler bestraft. Nach dem guten Ergebnis beim Indy500 folgte in Detroit allerdings ein weiterer Rückschlag. Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher fuhr bereits im Qualifying sein Auto gegen die Wand und kam im Rennen mit neun Runden Rückstand ins Ziel. Kommentar zur Formel 1: Grand Prix von Monaco hat längst ausgedient Dabei sah es zuerst so aus, als hätte sein persönlicher Erfolg beim Indy500 den Rahal-Letterman-Racing-Piloten beflügelt. Nach einer glücklich verlaufenen Gelbphase und einem strategischen Boxenstopp befand sich Schumacher beim Restart des Rennens, nach einem Unfall zwischen Santino Ferrucci und Rinus "VeeKay" van Kalmthout, theoretisch auf Platz zwei. Allerdings fand er beim Losfahren nicht den nötigen Grip und musste folglich über mehrere Kurven gegen David Malukas verteidigen. In Kurve fünf verbremste sich der deutsche Rennfahrer dann, und es kam zu einer Kollision mit dem Penske-Chevrolet-Fahrer.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Zwar fuhr Mick nach dem Vorfall erst einmal weiter, musste in Runde 85 aber wegen einer defekten Funkverbindung in die Box. Es dauerte acht Runden, bis das Team den Dallara-Honda reparieren konnte. Schlussendlich reichte es also nur für Rang 21.

- Anzeige -

- Anzeige -