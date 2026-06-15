ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Während der Jubel um Alexander Zverevs French-Open-Sieg leiser wird, werden die kritischen Stimmen im Netz lauter. Nun meldet sich ein ehemaliger Grand-Slam-Champion zu Wort und nimmt den Deutschen überraschend in Schutz.

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Alexander Zverev? "Wir sprechen von 24 Einzeltiteln" Zverevs bisherige Erfolge sprechen für sich: 24 Einzeltitel, olympisches Einzelgold und zweimal die ATP-Finals. Während Roger Federer nie das olympische Einzelgold bejubeln durfte, verpasste Nadal die ATP-Finals. Zverev hingegen schaffte beides. Und obendrauf nun der langersehnte Grand-Slam-Titel. "Ich habe mich selbst angelogen" - Zverev packt über großen Druck aus

Alexander Zverev dankt nach Erfolg bei French Open deutschen Fans Den Grund für das Untergehen von Zverevs Erfolgen sieht Roddick in der Zeit, zu der er spielt. Neben Superstars wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gehe der 29-Jährige zu unrecht unter: "Nur weil Carlos und Jannik so gut sind, sollten wir nicht an den Punkt kommen, an dem jeder andere behandelt wird wie ein Stück Dreck." "Hinter Sinner und Alcaraz ist er immer dieser nächste Mann. Zu behaupten, er sei nicht so gut, ist gegenüber jedem Tennisspieler auf der Welt beleidigend", fügt Roddick hinzu. Auch interessant: Alexander Zverev: Tennis-Star lüftet krasses Geheimnis um French Open

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