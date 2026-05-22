Nach überstandenen Rückenbeschwerden hat sich Alexander Zverev vor dem Start der French Open zuversichtlich gezeigt.

Der Rücken hält, die Stimmung ist gut: Alexander Zverev hat vor der erneuten Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel Zuversicht verbreitet.

Vor dem Start der French Open in Paris gab sich der gebürtige Hamburger beim Medientermin am Freitag im Stade Roland Garros zuversichtlich.

"Ich hatte nach Rom etwas Zeit frei. Ich konnte mich ein wenig um meinen Rücken kümmern und war bei einigen Ärzten in Deutschland, was sehr hilfreich war, und ich fühle mich gut", sagte der 29-Jährige und verkündete mit Blick auf sein Erstrundenmatch gegen den Franzosen Benjamin Bonzi: "Ich fühle mich bereit, und ja, hoffentlich kann ich das am Sonntag auf dem Platz zeigen."