Alexander Zverev sagt Heimturnier ab - das ist seine Begründung

Tennisstar Alexander Zverev verzichtet in der Vorbereitung auf die French Open auf den Auftritt in seinem Wohnzimmer.

Kein Auftritt im Wohnzimmer: Tennisstar Alexander Zverev verzichtet in der Vorbereitung auf die French Open (ab 24. Mai) auf eine Teilnahme an seinem Heimturnier in Hamburg. Am Freitag gab der 29-Jährige, der ursprünglich zugesagt hatte, aufgrund von Rückenproblemen seine Absage bekannt.

Er sei "wirklich enttäuscht", nicht am Rothenbaum aufschlagen zu können, sagte Zverev. "Hamburg ist meine Heimatstadt, und es ist immer etwas Besonderes für mich, vor heimischem Publikum zu spielen. Leider plagen mich Rückenprobleme, die mich die ganze Sandplatzsaison über beeinträchtigt haben. Mein Ärzteteam hat mir daher dringend geraten, nächste Woche eine Wettkampfpause einzulegen und mich zu erholen."

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In den vergangenen Jahren sei er teilweise angeschlagen in Hamburg angetreten, erklärte Zverev, "aber dieses Mal muss ich auf meinen Körper hören und den Rat meines Ärzteteams befolgen". Im Vorjahr hatte der Sieger von 2023 noch in Hamburg gespielt. Er schied damals bereits im Achtelfinale gegen den Franzosen Alexandre Müller aus.