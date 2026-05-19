Tennis: Carlos Alcaraz sagt auch für Wimbledon ab

Tennisstar Carlos Alcaraz muss wegen seiner Handgelenksverletzung am rechten Arm auch für Wimbledon passen. Das gab das spanische Idol am Dienstagnachmittag in den Sozialen Netzwerken bekannt.

"Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich schon viel besser", schrieb Alcaraz, "aber leider bin ich noch nicht wieder bereit für den Wettkampf." Daher müsse er seine "Teilnahme an der Rasensaison" absagen. Das gelte für die Turniere im Londoner Queen's Club und eben Wimbledon.

"Das sind zwei wahrlich besondere Turniere für mich, die ich sehr vermissen werde", schrieb Alcaraz und ergänzte: "Wir arbeiten weiter daran, so schnell wie möglich wieder zurückzukehren!"

Der Weltranglistenzweite hatte wegen der Verletzung schon für das Masters in Madrid und jenes in Rom passen müssen, auch bei den French Open in Paris fehlt er. "Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden", hatte er dazu gesagt.

Alcaraz hatte sich die Verletzung im April in der ersten Runde von Barcelona zugezogen. Nach seinem Sieg gegen Otto Virtanen zog er aus dem Turnier zurück.

Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger hatte in Wimbledon 2023 und 2024 triumphiert. Im vergangenen Jahr unterlag er seinem Rivalen Jannik Sinner im Finale in vier Sätzen.