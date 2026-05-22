Tennis-Legende Rafael Nadal traut Alexander Zverev bei den French Open einen Triumph zu - unter zwei Bedingungen.

Sandplatzkönig Rafael Nadal kann sich trotz der Dominanz von Jannik Sinner einen Erfolg von Alexander Zverev bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris vorstellen.

"Er muss an sich glauben, und er muss auf seinem höchsten Niveau spielen, um einen Spieler wie Jannik zu besiegen", sagte Nadal im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung": "Natürlich hat er das Talent. Er muss sich vor allem mental gut managen."

Der "große Favorit" auf den Titel in Roland Garros, den Nadal selbst 14 Mal gewonnen hat, ist für den Spanier allerdings Sinner. "Er hat gerade alle großen Turniere auf Sand und fünf Masters-Turniere (in diesem Jahr, Anm. d. Red.) hintereinander gewonnen", sagte Nadal.

Ohne seinen verletzten Landsmann Carlos Alcaraz sehe es im Feld aber "offener aus. Sascha stand ja schon ein paar Mal kurz davor, das Turnier zu gewinnen. Er stand in Paris in Finals und Halbfinals."