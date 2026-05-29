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French Open 2026 heute live: Djokovic und Zverev im Free-TV, Stream und Ticker verfolgen
Aktualisiert:von ran.de
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München
Videoclip • 05:04 Min
Vom 24. Mai bis 7. Juni findet in Paris das zweite Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr statt. ran hat alle Informationen zu den French Open zusammengetragen. So seht Ihr heute das Spiel Zverev gegen Mach
Die Sandplatzsaison im Tennis steht vor ihrem Höhepunkt. Mit den French Open steht das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Gespielt wird vom 24. Mai bis zum 7. Juni in Paris.
Im vergangenen Jahr konnte Carlos Alcaraz seinen Titel verteidigen, nachdem er das Turnier bereits 2024 im Finale gegen Alexander Zverev gewinnen konnte. Im letzten Jahr konnte sich der Spanier in einem Match-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen. Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era.
Bei den Frauen sicherte sich Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Set (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka.
Aus deutscher Sicht war 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.
ran hat für euch zusammengefasst, wann die einzelnen Runden in Paris starten, wie ihr die Spiele live im TV oder im Stream verfolgen könnt und um wie viel Geld es am Ende geht.
Struff gegen Faria heute hier im kostenlosen Livestream sehen
Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff setzt nach einem überzeugenden Auftaktmatch seine Erfolgsserie bei den French Open fort. In der zweiten Runde wartet mit dem Portugiesen Jaime Faria ein Qualifikant auf den an Position 115 der Weltrangliste eingestuften Gegner.
Spieldetails:
Anpfiff: 11:00 Uhr
Platz: Court 12
Gegner: Jaime Faria (Portugal, ATP-Ranking: 115)
Auf dem kompakten Court 12 wird Struff seine Leistung aus Runde eins bestätigen müssen, um in das Achtelfinale einzuziehen. Das Match stellt eine wichtige Hürde auf dem Weg durch das Turnier dar.
French Open 2026 heute live: Wann finden die einzelnen Runden im Einzel statt?
Qualifikation: 18. bis 22. Mai
1. bis 4. Runde: 24. Mai bis 1. Juni
Viertelfinale: 2. und 3. Juni
Halbfinale: 4. und 5. Juni
Mixed-Finale: 4. Juni
Frauen-Finale: 6. Juni
Männerdoppel-Finale: 6. Juni
Frauendoppel-Finale: 7. Juni
Männer-Finale: 7. Juni
Das sind die deutschen Teilnehmer beim Sandplatz-Grand-Slam 2026:
Männer:
Alexander Zverev
Yannick Hanfmann
Daniel Altmaier
Jan-Lennard Struff
An der Qualifikation für die Hauptrunde nimmt teil:
Tom Gentzsch
Frauen:
Laura Siegemund
Tatjana Maria
Eva Lys
Tamara Korpatsch
Ella Seidel
An der Qualifikation für die Hauptrunde nehmen teil:
Noma Noha Akuge
Mona Barthel
Anna-Lena Friedsam
Gegen wen spielen die deutschen Tennis-Stars bei den French Open 2026?
1. Runde:
So., 13:10 Alexander Zverev - Benjamin Bonzi 6:3, 6:4, 6:2
So., 13:50 Tamara Korpatsch - Sara Sorribes Tormo 6:4, 6:2
So., 15:00 Yannick Hanfmann - Hamad Medjedovic 3:6, 4:6, 7:6, 4:6
So., 13:25 Eva Lys - Petra Marcinko 6:3, 6:0
So.., 13:25 Tatjana Maria - Elise Mertens 5:7, 0:6
So.., 15:00, Ella Seidel - Jelena Ostapenko 4:6, 4:6
Mo., 26.5., Felix Auger-Aliassime - Daniel Altmaier 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6
Mo., 26.5., Alexander Bublik - Jan-Lennard Struff 5:7, 7:6, 4:6, 5:7
Mo., 26.5., Laura Siegemund - Naomi Osaka 3:6, 6:7
2. Runde:
Mi., 27.05., Tomas Machac - Alexander Zverev 4:6, 2:6, 2:6
Mi., 27.05., Tamara Korpatsch - Xin Yu Wang 6:2, 2:6, 6:3
Mi., 27.05., Eva Lys - Sorana Cirstea 3:6, 0:6
Do., 28.05. Jan-Lennard Struff - Jaime Faria
3. Runde:
So., 29.05., Quentin Halys - Alexander Zverev
So., 29.05., Elina Svitolina - Tamara Korpatsch
French Open 2026 heute live: Wer überträgt den Grand Slam im Free-TV und Pay-TV?
Die French Open werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2.
Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar. Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.
Hamburg Open 2026 live: Tennis-Übertragung im Free-TV und Livestream
French Open heute live: Wer zeigt das Tennis-Turnier im Livestream?
Auf HBO Max und discovery+ gibt es einige Matches im Stream. Allerdings ist bei beiden Diensten ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, um auf die Inhalte zugreifen zu können.
Auf JOYN gibt es kostenlos den Sender Eurosport 1 zu sehen.
Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar. Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.
Roland-Garros 2026 heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Grand Slam?
Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.joyn.de.
French Open heute live im TV und Stream: Wie viel Preisgeld wird ausgeschüttet?
Bei den diesjährigen French Open in Paris wird ein Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet.
Damit hat sich das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr (ca. 56 Millionen Euro) um rund zehn Prozent erhöht.
Die Preisgelder in der Übersicht:
Turniersieger: 2,8 Millionen Euro
Finalist: 1,4 Millionen Euro
Halbfinale: 750.000 Euro
Viertelfinale: 470.000 Euro
Achtelfinale: 285.000 Euro
3. Runde: 187.000 Euro
2. Runde: 130.000 Euro
1. Runde: 87.000 Euro
Quali-Finale: 48.000 Euro
2. Quali-Runde: 33.000 Euro
1. Quali-Runde: 24.000 Euro
French Open heute live: Woher kommt der Name Roland-Garros?
Die berühmte Tennisanlage und das Turnier Roland Garros tragen den Namen eines Luftfahrtpioniers, nicht eines Tennisspielers. Roland Garros war ein bekannter französischer Kampfflieger, der tragischerweise kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges abgeschossen wurde. Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Turnier ihm zu Ehren benannt.
Auch interessant: Handgelenksverletzung: Carlos Alcaraz verpasst French Open
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