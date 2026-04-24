RAN TENNIS: BMW Open BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München Videoclip • 05:04 Min Link kopieren Teilen

Rückschlag für Tennisstar Carlos Alcaraz: Der Spanier kann an den French Open aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen.

Es hatte sich bereits angedeutet, und doch sendete die Nachricht eine Schockwelle durch die Tenniswelt: Carlos Alcaraz fehlt in Paris, der Topfavorit kann seinen Titel bei den French Open nicht verteidigen. "Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden", schrieb Alcaraz, der den Sandplatz-Grand-Slam (ab 24. Mai) aufgrund einer Handgelenksverletzung verpassen wird - und somit unfreiwillig die Chancen von Alexander Zverev auf einen Grand-Slam-Titel deutlich erhöht. BMW Open: Ben Shelton gewinnt ATP-Turnier in München - kommt Jannik Sinner 2027? Vergangene Woche hatte der spanische Weltranglistenzweite sich die Blessur zugezogen, in der ersten Runde des ATP-Turniers in Barcelona war das. Anschließend begann das bange Warten, doch nun herrscht bittere Gewissheit: Neben dem bereits laufenden Masters in Madrid und dem kommenden in Rom verpasst Alcaraz auch das zweite Major-Turnier des Jahres in Frankreichs Hauptstadt. "Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests", schrieb Alcaraz in den Sozialen Netzwerken, hätten er und sein Team beschlossen, "dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten." Er wolle nun zunächst "die weitere Entwicklung abwarten" und dann entscheiden, wann er auf den Court zurückkehren könne, erklärte der 22-Jährige.

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Sandplatzsaison für Alcaraz gelaufen Die Sandplatzsaison ist für den designierten Nachfolger des spanischen Tenniskönigs Rafael Nadal damit gelaufen. Für Fans ist das eine schlechte Nachricht - denn zu einer Neuauflage des epischen Vorjahresfinals gegen seinen großen Rivalen Jannik Sinner, den Alcaraz in fünf atemlosen Sätzen niederrang, wird es in Paris somit nicht kommen. Vielmehr steigt der Italiener Sinner, sofern er selbst verletzungsfrei bleibt, zum absoluten Topfavoriten auf. Und auch Zverevs Chancen auf den heißersehnten ersten Grand-Slam-Titel stehen seit Freitag ungleich besser. Alcaraz hatte den Hamburger schließlich 2024 in einem denkbar engen Finale in Schach gehalten. Zverev hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass vor allem auf Sand mit ihm zu rechnen ist. Sinner freilich, der Zverev in der jüngeren Vergangenheit dreimal bezwang und in Paris seinen fehlenden Grand-Slam-Titel jagen wird, dürfte weiterhin eine extrem hohe Hürde für den Deutschen darstellen. Der Italiener ist seit Wochen nicht zu bezwingen, bereits seit dem 12. April wieder die Nummer eins der Weltrangliste - und wird in den kommenden Wochen weiter enteilen.