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Jannik Sinners Kollaps bei French Open - Untersuchungen liefern Erkenntnisse
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:05 Min
Erleichterung bei Jannik Sinner: Untersuchungen nach seinem überraschenden French-Open-Aus bleiben ohne Befund.
Gute Nachrichten für Jannik Sinner: Die Untersuchungen, denen sich der Tennis-Weltranglistenerste nach seinem dramatischen Zweitrunden-Aus bei den French Open unterzogen ließ, ergaben keine Auffälligkeiten.
Das berichtet die italienische Sportzeitung "Corriere dello Sport". Sinner hatte sich zwei Tage lang in einer Mailänder Klinik behandeln lassen.
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Der Südtiroler hatte beim Grand-Slam-Turnier in Paris in der zweiten Runde gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo bei Temperaturen von über 30 Grad unter großen körperlichen Problemen gelitten. Entkräftet schied Topfavorit Sinner aus. Den Titel sicherte sich Alexander Zverev.
Sinner ist bereits in seine Wahlheimat Monte Carlo zurückgekehrt, um die Vorbereitungen auf den Rasenklassiker in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) aufzunehmen. Ein Turnier wird der 24-Jährige vorher nicht mehr bestreiten.
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