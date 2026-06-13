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Alexander Zverev packt über French Open aus: "Habe mich selbst angelogen"
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel
Videoclip • 01:05 Min
Alexander Zverev spricht im Nachgang offen über seinen Weg zum ersten Grand-Slam-Titel.
Alexander Zverev gewann mit den French Open seinen ersten Grand-Slam-Titel. Nun packt der 29-Jährige über den Druck und die innere Anspannung vor dem Sieg aus.
Im Interview mit "Sky" erzählt er von schlaflosen Nächten, mentalen Blockaden und der für ihn unbekannten Favoritenrolle.
Tennis: Erste Grand-Slam-Titel für Zverev
Nach dem Ausscheiden von Jannik Sinner sei der Druck für Zverev besonders schlimm gewesen. "Ich habe die Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ich habe am nächsten Tag zum Glück erst abends gespielt und konnte den ganzen Tag noch schlafen", erklärte der Olympiasieger über den Tag, als der Weltranglistenerste völlig überraschend in der zweiten Runde die Segel streichen musste.
Es sei die stressigste Woche seines Lebens gewesen. "Ich habe das gefaked bis zum Gehtnichtmehr. Jetzt kann ich auch ehrlich sein. Ich habe mich selbst angelogen", reflektierte der 29-Jährige nach seinem Sieg. Auch die unerwartete Favoriten-Rolle hat ihn belastet.
Dennoch zeigte er sich selbstbewusst: "Ich wusste, dass, wenn ich gutes Tennis zeigen kann, ich das Turnier wirklich gewinnen kann und gewinnen muss."
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Auch auf zukünftige Wettbewerbe schaue er nun anders. Den Grand-Slam-Sieg könne ihm jetzt niemand mehr wegnehmen, selbst wenn es mal "nicht so laufen" sollte.
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Zverev über die Fußball-WM und Olise
Nachdem der ehemalige Bayern-Star Thomas Müller Zverev zu seinem Sieg gratuliert hat, hat der 29-Jährige nun auch eine Nachricht an den Fußball-Rekordmeister aus München.
Wenn dieser Michael Olise gehen lassen sollte, dann "hole ich ihn wieder ab aus Madrid", scherzte Zverev über die Transfer-Gerüchte. Allerdings sei er sich sicher, dass der Franzose auch ohne sein Einwirken an der Säbener Straße bleiben werde.
Für die Fußball-Weltmeisterschaft scheint der Hamburger ebenfalls positiv gestimmt. "Ich glaube, dass entweder Spanien oder Portugal im Finale stehen werden. Deutschland gewinnt, ich meine nur, wer gegen uns im Finale spielt", prognostizierte der Grand-Slam-Sieger.
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