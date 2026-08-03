Tennis: Alexander Zverev über vermeintlichen Nachteil: "Man kann alles erreichen"

ran Mehr Sport Alexander Zverev kassiert Millionen - so teuer ist sein Profi-Alltag Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Der deutsche Grand-Slam-Sieger Alexander Zverev sprach in einem Interview über seine Diabetes-Erkrankung sowie die eigene Stiftung, die mittlerweile schon tausenden Kindern mit dieser Krankheit Hilfestellung gibt.

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Zverev über Diabetes-Stiftung: "Durch diese Stiftung können wir sehr viel Awarness bringen" Dies sei ein wichtiger Grund gewesen, warum er letztlich eine eigene Stiftung, die "Alexander Zverev Foundation" gründete, die sich speziell um an Diabetes erkrankte Kinder weltweit kümmert. "Wir haben uns dann gedacht, es muss ja da draußen Kinder und Jugendliche geben, die das auch mitmachen und mitfühlen müssen, die auch gerade erst Diabetes bekommen haben", erklärte der 29-Jährige, der ebenfalls schon seit der Kindheit an Diabetes erkrankt ist. Alexander Zverev enthüllt: Das kostet sein Leben als Profi-Tennisspieler

Tennis: Alexander Zverev rutscht wieder ab: Neue ATP-Weltrangliste veröffentlicht "Durch diese Stiftung können wir natürlich sehr viel Awarness bringen, dass mit Diabetes alles möglich ist und man trotz Diabetes alles erreichen kann. Ob es Sport ist, in der Kunst oder in einen normalen Job ist. Man kann alles mit Diabetes erreichen", ergänzte der French-Open-Sieger von 2026, der zuletzt auch beim Rasen-Major in Wimbledon das Finale erreichte.

Können uns glücklich schätzen, in so einem Land wie Deutschland zu leben. Alexander Zverev über medizinische Versorgung

Zverev lobt medizinische Versorgung in Deutschland Zudem nutzte Zverev auch die Gelegenheit, um Deutschland für die medizinische Versorgung zu loben, vor allem auch im Vergleich zu jenen Ländern bzw. Regionen, in denen er mit seiner Stiftung Hilfe leistet. "Trotz aller Kritik in vielen Bereichen wie Politik können wir uns glücklich schätzen, in so einem Land wie Deutschland zu leben. Wir haben die notwendige Medizin, wir haben die notwendigen Ärzte. Wir haben Experten für alles", stellte Zverev klar, "und viele Regionen und Länder da draußen haben genau das nicht. Viele Kinder, die in diesen Ländern an Diabetes erkrankt sind, müssen deshalb leider sterben". Deshalb hat Zverev mit seiner Stiftung "innerhalb von drei, vier Jahren erreicht, dass wir Leuchttürme aufgebaut haben in Asien, Afrika und Südamerika", dort werden an Diabetes erkrankte Kinder unterstützt. "Wir unterstützen über 1.200 Kinder jährlich mittlerweile, mit Insulin oder Teststreifen, die durch diese Hilfe überleben können. Das ist für mich etwas Schönes", sagte Zverev. Auch interessant: Alexander Zverev nimmt erneut an umstrittenem Show-Turnier in Saudi-Arabien teil Und: Alexander Zverev: "So viel Panik" - Tennis-Star verrät seine Gefühle vor dem French-Open-Sieg

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