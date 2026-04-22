Alexandra Popp warnt: "Im Männerfußball ist die Liebe verloren gegangen"

Ist dem Männerfußball "die Liebe zum Sport" verloren gegangen? Dies sieht zumindest Alexandra Popp so.

Aus Sicht von Alexandra Popp ist dem Männerfußball "die Liebe zum Sport" verloren gegangen. Daher warnt die frühere DFB-Kapitän die Frauenbranche davor, den männlichen Kollegen bei der Weiterentwicklung zu sehr nachzueifern.

Der Hauptkritikpunkt ihres BVB-Transfers ist die extreme Monetarisierung des Sportes. "Da geht es oft nur noch um Ablösesummen und exorbitante Gehälter. In diese Falle sollten wir im Frauenfußball nicht tappen", sagte die 35-Jährige dem Magazin "11 Freunde".

Laut Popp geht es dabei auch um die Frage: "Muss ich mit dem Fußball unbedingt Multimillionärin werden?" Jede und jeder müsste sich selbst fragen, "welchen Stellenwert der Sport behalten soll", sagte die Wolfsburgerin, die im Sommer zum Drittligisten Borussia Dortmund wechselt.