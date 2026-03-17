Ski Alpin live: Weltcup-Finale in Lillehammer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

FIS Ski World Cup 2024-2025 - Men s World Cup Super G Livigno (ITA) 27 12 25 JOCHER Simon (GER) PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyright: xLucianoxMariaxBisi IPAxSportx xipa-agency.netx xx IPA_69502147 IPA_Agency_IPA69502147 Bild: IPA Sport

Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup steht an. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Ski alpin: So seht ihr den Weltcup heute live im Stream und TV Die Saison 2025/26 im Alpinen Ski-Weltcup läuft! Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup der Männer geht der Schweizer Marco Odermatt in die neue Saison. Bei den Frauen holte in der Vorsaison Federica Brignone aus Italien den Gesamtweltcup. Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Rennen im Livestream verfolgen.

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ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26.

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26 live im Joyn-Stream: Welche Rennen werden übertragen? Event: Weltcup-Finale der Männer und Frauen

Datum: 21. bis 25. März

Wettbewerbe: Abfahrt der Männer und Frauen (21. März), Super G der Männer und der Frauen (22. März), Riesenslalom der Männer und Frauen (24. März), Slalom der Männer und Frauen (25. März)

Ort: Lillehammer (Norwegen)

Alpiner Ski-Weltcup 2025/26: Welche Termine stehen an? Auch in der Alpinen Ski-Weltcup-Saison 2025/26 stehen wieder zahlreiche Termine bzw. Rennen in den unterschiedlichen Disziplinen auf dem Programm. Die Saison begann Ende Oktober 2025 mit den Rennen im österreichischen Sölden und zieht sich bis Ende März 2026 mit dem abschließenden Saisonfinale in Norwegen.

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Alpiner Ski-Weltcup live: Kann ich die Rennen auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen? Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Weltcup-Rennen über Joyn im Livestream übertragen.

Alpine Ski-Saison 2025/26 live: Kann ich die Rennen im Free-TV verfolgen? Ja, ausgewählte Rennen der Saison werden im Free-TV übertragen, unter anderem von der ARD und dem ZDF sowie Eurosport.

Alpine Ski-Saison: Kann ich die Rennen im Livestream verfolgen? Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei sportschau.de bzw. zdf.de im Stream die Übertragungen der Rennen. Ebenso gibt es bei Eurosport Livestreams, diese sind jedoch kostenpflichtig.

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