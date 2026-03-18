NFL NFL: Kaum da, schon Zoff? Jaylen Waddle droht Ärger bei den Broncos Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Die Indianapolis Colts haben einen College-Basketballer verpflichtet und verfolgen damit eine bekannte Strategie.

Die Indianapolis Colts haben Carson Towt unter Vertrag genommen. Der Basketballspieler von Notre Dame erhält bei der Franchise die Chance, sich als Tight End zu beweisen. Dabei hat der 2,03 Meter große Athlet als Undrafted Free Agent unterschrieben. Für die Colts ist ein solches Projekt nicht neu: Der ehemalige VCU-Basketballer Mo Alie-Cox verlängerte in dieser Woche erneut bei den Colts und geht inzwischen in seine neunte Saison als TE des Teams. Laut "ESPN" hat Towt bislang auf keiner professionellen Ebene Football gespielt.

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Indianaplois Colts: Carson Towt auf den Spuren von Mo Alie-Cox Erst in der vergangenen Woche absolvierte er im ACC-Turnier sein letztes Spiel für die "Fighting Irish". Ohne Übergangszeit geht es jetzt in Richtung NFL. Der rund 113 Kilogramm schwere Towt suchte in den vergangenen Monaten sogar Kontakt zu Alie-Cox, als der Wechsel konkreter wurde. Dieser wiederum hatte damals auch keine Football-Erfahrung. Sportlich war er in der abgelaufenen Saison mit 9,0 Rebounds pro Partie bester Rebounder seines Teams. Zuvor führte er 2024/25 bei Northern Arizona sogar landesweit die Rebound-Statistik an. Zudem wurde er ins das All-Defensive Team der Big Sky Conference gewählt. Genau dieses physische, robuste Profil dürfte für die Colts besonders reizvoll gewesen sein.

Die NFL-Blaupause Antonio Gates Towt selbst begründet seinen Karriereschwenk mit seinen körperlichen Anlagen und seiner Spielweise. Zunächst dürfte es für ihn vor allem darum gehen, die Grundlagen einer völlig neuen Sportart zu erlernen und sich für einen Kaderplatz zu empfehlen. Ein bekanntes NFL-Muster. Immer wieder versuchen Teams Basketballer zu Tight Ends umzuschulen. Erfolgsstories wie die von Hall-of-Famer Antonio Gates zeigen, welches Potenzial in solchen Projekten steckt. Aber nicht jeder Positionswechsel gelingt. Wie zuletzt das kurze Panthers-Kapitel des früheren Carolina-Basketballers Colin Granger zeigte. Dieser wurde nach einem Monat wieder entlassen. Für die Colts bleibt Towt ein spannendes Projekt mit offenem Ausgang.

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