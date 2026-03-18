NBA - Gegen Orlando Magic: Oklahoma City Thunder als erster Playoff-Teilnehmer fix

Der erste Playoff-Teilnehmer der NBA steht fest: Die Oklahoma City Thunder haben einen Postseason-Platz fixiert.

Isaiah Hartenstein hat im Duell der deutschen Basketball-Profis mit Tristan da Silva und Moritz Wagner das Ticket für die NBA-Playoffs gelöst.

Der Center gewann mit Meister Oklahoma City Thunder in der Nacht zum Mittwoch bei Orlando Magic mit 113:108. Durch den neunten Erfolg in Serie qualifizierte sich OKC als erstes Team der Saison für die Postseason.

Hartenstein blieb ohne Punkte, legte aber sieben Rebounds und acht Assists auf. Überragender Mann war MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Zählern.

Bei Orlando kam in Abwesenheit des weiterhin verletzt fehlenden Franz Wagner (Knöchelverstauchung) Europameister da Silva als Starter auf 13 Punkte und vier Rebounds, Weltmeister Moritz Wagner trug von der Bank fünf Punkte bei. Während Oklahoma City weiter an der Spitze der Western Conference steht, muss Orlando im Osten nach der zweiten Niederlage in Folge um einen direkten Playoff-Rang bangen.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers setzten derweil ihre wechselhafte Serie fort. Bei den Milwaukee Bucks feierten die Cavs einen 123:116-Erfolg, Schröder steuerte von der Bank drei Punkte, einen Rebound und fünf Assists bei. Seit sechs Spielen wechseln sich bei Cleveland nun schon Sieg und Niederlage ab, dennoch liegt der Meister von 2016 auf direktem Playoff-Kurs.