Champions League
Champions League: "Lasst sie uns packen!" - Real Madrid fiebert Duell mit dem FC Bayern München entgegen
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Champions League - Fans rösten Vinicius Jr. nach Jubel: "Er ist das Problem"
Videoclip • 02:12 Min
Real Madrid hat am Ende souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dort wartet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der FC Bayern München. Angst haben die Madrilenen nicht.
Matchwinner Vinicius Junior ließ sich von Antonio Rüdiger Huckepack nehmen, dann richtete der Stürmerstar von Real Madrid seinen Blick auf sein mögliches nächstes Opfer. "Lasst sie uns packen!", rief der Brasilianer nach dem 2:1 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City - und meinte: den FC Bayern München.
Rekordsieger Real fiebert dem ewig jungen Gigantenduell in der Königsklasse mit seinem einstigen Angstgegner ("bestia negra") entgegen - dass die Bayern gegen Atalanta Bergamo (Hinspiel 6:1) den Sack erst noch zu machen müssen: geschenkt! Doppelpacker Vinicius jedenfalls träumte schon in Manchester von neuen Heldentaten.
"Dieses Spiel", sagte er nach dem zweiten Erfolg über City nach dem 3:0 im Hinspiel, "ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen." Real, betonte er, habe stets die Kontrolle gehabt - und das gegen eine so "große Mannschaft" mit einem so "großen Trainer" wie Pep Guardiola, der ihm artig gratuliert hatte.
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Champions League: Lebt der Mythos "Bestia Negra" noch?
Madrid und die Champions League, das passt einfach. "Wenn Real Madrid in diesem Wettbewerb spielt, ändert sich alles", schwärmte Vinicius: "Wir sind bereit für mehr, für alles, was kommt."
Zum Beispiel die Bayern. Die sind längst zum Lieblingsgegner der Königlichen geworden. Seit dem Halbfinal-Aus 2012 setzte sich Real viermal gegen den deutschen Rekordmeister durch: Im Halbfinale 2014 (1:0/4:0), im Viertelfinale 2017 (2:1, 5:4 n.V.), im Halbfinale 2018 (2:1, 2:2) und im Halbfinale 2024 (2:2, 2:1).
Immer gewann Madrid danach auch den Henkelpott. Auch diesmal? "Wer den Titel holen will", sagte Trainer Álvaro Arbeloa über die Bayern, "muss die Besten schlagen."
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