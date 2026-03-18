Real Madrid hat am Ende souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dort wartet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der FC Bayern München. Angst haben die Madrilenen nicht.

Matchwinner Vinicius Junior ließ sich von Antonio Rüdiger Huckepack nehmen, dann richtete der Stürmerstar von Real Madrid seinen Blick auf sein mögliches nächstes Opfer. "Lasst sie uns packen!", rief der Brasilianer nach dem 2:1 (1:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City - und meinte: den FC Bayern München.

Rekordsieger Real fiebert dem ewig jungen Gigantenduell in der Königsklasse mit seinem einstigen Angstgegner ("bestia negra") entgegen - dass die Bayern gegen Atalanta Bergamo (Hinspiel 6:1) den Sack erst noch zu machen müssen: geschenkt! Doppelpacker Vinicius jedenfalls träumte schon in Manchester von neuen Heldentaten.

"Dieses Spiel", sagte er nach dem zweiten Erfolg über City nach dem 3:0 im Hinspiel, "ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen." Real, betonte er, habe stets die Kontrolle gehabt - und das gegen eine so "große Mannschaft" mit einem so "großen Trainer" wie Pep Guardiola, der ihm artig gratuliert hatte.