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American Football: Munich Ravens wollen im Grünwalder Stadion spielen
Veröffentlicht:von ran.de
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Die Munich Ravens möchten ihren Saisonauftakt in der ersten EFA-Saison im traditionsreichen Grünwalder Stadion austragen.
Bei den Munich Ravens gibt es zum Start der EFA-Saison einen Wechsel der Heimstätte - zumindest für das Auftaktspiel.
Am 17. Mai werden die Ravens nicht wie üblich in Unterhaching spielen, sondern ziehen um ins Grünwalder Stadion nach Giesing.
"Ich denke, es ist ein klares Zeichen dafür, dass Football in Deutschland wächst. In den letzten drei Jahren haben wir ein Team und eine Fanbasis aufgebaut, auf die wir sehr stolz sind. Die Chance, das mehr Menschen zu zeigen und den Sport ins Herz von München zu bringen, ist etwas, das wir uns schon lange gewünscht haben", wird Ravens-GM Sean Shelton zitiert.
Grünwalder Stadion: Heimstätte von 1860 München
Im ehrwürdigen Grünwalder Stadion trägt normalerweise der Fußball-Drittligist 1860 München seine Heimspiele aus, nun kommen die Footballer von den Ravens in die 1911 eröffnete Arena.
"Wir betreten das Stadion mit großem Respekt und fühlen uns geehrt, hier spielen zu dürfen. Es ist ein Ort mit viel Geschichte, besonders in Verbindung mit 1860 München", sagte Shelton über den Auftritt in der 15.000 Fans fassenden Arena.
"Wer normalerweise ins Grünwalder Stadion kommt, um Fußball zu sehen, wird hier eine ganz andere Erfahrung machen. Es ist ein anderer Sport, eine andere Energie, ein anderes Umfeld", ergänzte Shelton.
Nach dem Auftaktspiel in Giesing geht es dann wieder zurück nach Unterhaching, der dortige Uhlsport Park bleibt die Heimstätte der Ravens.
Die Munich Ravens schlossen sich zuletzt der neu gegründeten EFA an, das Team war davor jahrelang Bestandteil der ELF. Zuletzt erreichten die Ravens in der ELF den Einzug ins Halbfinale.
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