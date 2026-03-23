Die Munich Ravens möchten ihren Saisonauftakt in der ersten EFA-Saison im traditionsreichen Grünwalder Stadion austragen.

Bei den Munich Ravens gibt es zum Start der EFA-Saison einen Wechsel der Heimstätte - zumindest für das Auftaktspiel.

Am 17. Mai werden die Ravens nicht wie üblich in Unterhaching spielen, sondern ziehen um ins Grünwalder Stadion nach Giesing.

"Ich denke, es ist ein klares Zeichen dafür, dass Football in Deutschland wächst. In den letzten drei Jahren haben wir ein Team und eine Fanbasis aufgebaut, auf die wir sehr stolz sind. Die Chance, das mehr Menschen zu zeigen und den Sport ins Herz von München zu bringen, ist etwas, das wir uns schon lange gewünscht haben", wird Ravens-GM Sean Shelton zitiert.