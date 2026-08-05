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NFL: Aaron Rodgers sollte sich endlich auf Football konzentrieren - ein Kommentar

Veröffentlicht:

von Raman Rooprail

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NFL - Aaron Rodgers: "Hatte die Tür zu 99 Prozent geschlossen"

Videoclip • 01:16 Min

Aaron Rodgers gehört zu den größten Quarterbacks seiner Generation. Der Steelers-Star riskiert mit seinem Verhalten jedoch, sein sportliches Vermächtnis zu überschatten. Ein Kommentar.

Aaron Rodgers war einmal einer der faszinierendsten Spieler, die die NFL hervorgebracht hat.

Vier MVP-Titel, ein Super-Bowl-Sieg, Würfe, die physikalische Gesetze außer Kraft zu setzen schienen, und eine spielerische Leichtigkeit, die ihn über Jahre zu den Gesichtern der Liga machte.

Bis 2021 war Rodgers auf dem besten Weg, sich einen Platz im innersten Kreis der Quarterback-Legenden zu sichern. Doch heute sorgt Rodgers häufiger für Schlagzeilen abseits des Feldes als darauf.

Der jüngste Ausbruch gegen den ehemaligen US-Gesundheitsberater Anthony Fauci ist nur das neueste Kapitel einer Entwicklung, die inzwischen seit Jahren anhält. Rodgers bezeichnete Fauci öffentlich als "Kriminellen" und "Feigling" - und das in einer Vehemenz, die selbst für den oft provokanten Quarterback bemerkenswert ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rodgers Wissenschaftler, Ärzte oder andere Experten frontal angreift. Seit der Corona-Pandemie hat der 42-Jährige sich immer wieder zu medizinischen Themen geäußert, als wäre er selbst Fachmann auf diesem Gebiet.

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Aaron Rodgers irritiert mit zweifelhaften Aussagen

Natürlich darf Rodgers eine Meinung haben. Jeder darf das. Aber der Routinier hat seine enorme Reichweite über Jahre dazu genutzt, um Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen zu säen, Experten öffentlich herabzuwürdigen und sich selbst als vermeintlich besser informierte Instanz zu inszenieren.

Dabei wirkte es oft so, als überschätze er seine eigene Kompetenz gewaltig. Ein Hall-of-Fame-Quarterback zu sein, macht niemanden automatisch zu einem Experten für Virologie, Epidemiologie oder öffentliche Gesundheit.

Besonders irritierend ist dabei der Ton. Rodgers beschränkt sich längst nicht mehr darauf, Positionen zu hinterfragen.

Er greift Menschen persönlich an, diskreditiert sie öffentlich und inszeniert sich dabei regelmäßig als jemand, der Dinge durchschaut, die andere angeblich nicht verstehen. Das mag in manchen Kreisen Beifall auslösen, es macht seine Aussagen aber nicht überzeugender.

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Aaron Rodgers zerstört sein Vermächtnis

Für Rodgers selbst ist diese Entwicklung vor allem eines: Schade.

Denn sein sportliches Vermächtnis hätte größer sein können. Das Talent dafür war zweifellos vorhanden. Vielleicht war kaum ein Quarterback seiner Generation natürlicher begabt. Vier MVP-Auszeichnungen kommen nicht zufällig zustande.

Dennoch wird Rodgers in den Diskussionen um die größten Quarterbacks aller Zeiten meist hinter Namen wie Tom Brady, Peyton Manning oder Patrick Mahomes eingeordnet. Nicht, weil ihm das Talent fehlte, sondern weil die ganz großen Team-Erfolge nach seinem Super-Bowl-Sieg 2010 und die nachhaltige Dominanz auf höchster Bühne ausblieben.

Rodgers gewann nicht nur den Super Bowl nach seiner dritten Saison kein zweites Mal - er erreichte auch nicht mehr das Endspiel.

Statt nun den Fokus auf sein nach eigener Aussage letztes NFL-Kapitel bei den Pittsburgh Steelers zu legen, produziert Rodgers weiter Debatten, die mit Football wenig zu tun haben. Dabei wäre genau jetzt die Gelegenheit, die Karriere mit Würde zu Ende zu bringen: als einer der besten Quarterbacks seiner Generation, nicht als Dauergast in Kontroversen.

Aaron Rodgers sollte sich endlich wieder auf das konzentrieren, was ihn einst groß gemacht hat: Football auf allerhöchstem Niveau.

Denn dort hat er seinen Platz in der Geschichte verdient. Alles andere beschädigt zunehmend die Legacy, die er sich über Jahre aufgebaut hat.

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