Lamar Jackson und Co wollen in der kommenden Saison wieder angreifen. Nach Trey Hendrickson verplichten die Ravens dafür einen weiteren Defense-Star und alten Bekannten.

In dieser Saison soll es besser für Lamar Jackson und Co laufen - dafür holt die Franchise jetzt Defense-Star Calais Campbell zurück.

In der abgelaufenen Spielzeit scheiterten die Ravens nach zuletzt drei Teilnahmen in Folge in aller letzter Sekunde an der Qualifikation für die Playoffs.

NFL: Nur drei aktive Spieler haben mehr Sacks als Campbell

Wie "The Athletic" berichtet, unterschreibt der 39-Jährige einen Einjahresvertrag bei den Ravens im Wert von bis zu 5,5 Millionen Dollar. Campbell spielte bereits von 2020 bis 2022 für die Franchise und erreichte mit dem Team in zwei der drei Jahre die Playoffs.

Mit 117 Sacks belegt er Platz vier unter allen aktiven Spielern. Nur Von Miller (138,5), Cameron Jordan (132) und Myles Garrett (125,5) liegen vor ihm. Insgesamt wurde er sechsmal in den Pro Bowl gewählt.

Zudem ist er nach wie vor ein herausragender Verteidiger gegen Laufspielzüge. Laut der amerikanischen Webseite "Pro Football Focus", die NFL- und NCAA-Division-I-Spieler analysiert, erzielte er die zwölftbeste Bewertung in der Laufverteidigung unter allen Defensive Linemen, die mindestens 50 Prozent der Spielzüge ihres Teams bestritten.

Campbell wurde 2008 in der zweiten Runde von den Arizona Cardinals gedraftet und spielte dort neun Jahre lang, ehe er für jeweils drei Jahre in Jacksonville und Baltimore unterkam. Zuletzt war der Routinier für die Atlanta Falcons, Miami Dolphins und in der abgelaufenen Saison erneut für die Cardinals aktiv.

Jetzt soll der 39-Jährige die Defense der Ravens stabilisieren und gemeinsam mit Trey Hendrickson den Pass Rush verstärken.

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