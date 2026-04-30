ran Fußball FC Bayern gegen PSG eskaliert: Fans ziehen PlayStation-Vergleich Videoclip • 02:14 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München hat im Sommer einige Personalien auf der Gehaltsliste, die den Verein möglichst verlassen sollen.

Es ist kein Umbruch, der beim FC Bayern München in diesem Sommer stattfinden wird. Dennoch wollen die Münchner ihren Kader umbauen, gerade was die Rotationsspieler angeht. PSG gegen FC Bayern: Schiedsrichter Schärer beeindruckt mit Spielleitung - Kommentar Der Aufsichtsrats unter der Leitung von Präsident Herbert Hainer habe laut "Sport Bild" klargemacht, dass der Rekordmeister zunächst Geld einnehmen müsse, bevor Geld für Neuzugänge zur Verfügung gestellt werde. Der Bericht hat dazu eine angebliche Streichliste von Sportvorstand Max Eberl veröffentlicht.

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FC Bayern will Leih-Torhüter offenbar verkaufen Allen voran soll sich das Torhüter-Karussell beim FC Bayern offenbar ordentlich drehen - allerdings nur im Hintergrund. Der Status von Manuel Neuer als Nummer eins ist demnach fixiert, sollte er sich für eine Vertragsverlängerung entscheiden. Genau so ist Jonas Urbig offenbar weiterhin als Nummer zwei eingeplant, der regelmäßig auf seine Spiele kommen soll. Sven Ulreich wäre weiterhin der dritte Torhüter der Münchner. Bleiben noch Alexander Nübel und Daniel Peretz, die aktuell verliehen sind. Der VfB Stuttgart, für den Nübel aktuell im Tor steht, wird sich den Torhüter wohl nicht leisten können oder wollen. Dennis Seimen, der aktuell seinerseits an den SC Paderborn ausgeliehen ist, wird in der kommenden Saison wohl das VfB-Tor hüten. Gespräche über eine Zunft in München zwischen der Nübel-Seite und den Bayern haben laut "Sport Bild" bislang noch nicht stattgefunden. Beim Rekordmeister steht der 29-Jährige noch bis 2030 unter Vertrag. Weiter heißt es, dass eine endgültige Trennung im Sommer möglich sei. Ob der FC Southampton Peretz halten will, der dort Stammspieler ist und weniger als ein Gegentor pro Spiel kassiert hat, ist derzeit noch offen. Die Münchner sollen ihn demnach aber ebenfalls dauerhaft abgeben wollen.

FC Bayern München: Palhinha, Boey und Co. wohl ohne Zukunft Auch die weiteren Leihspieler haben dem Bericht zufolge keine Zukunft beim Rekordmeister und stehen auf der Verkaufsliste. Joao Palhinha war einst der Wunschspieler des FCB, weit über 50 Millionen Euro bezahlten die Münchner seinerzeit an den FC Fulham. Der an Tottenham Hotspur ausgeliehene Mittelfeldspieler war bei den abstiegsbedrohten "Spurs" aber zuletzt kein Stammspieler mehr und soll offenbar nicht fest verpflichtet werden. Gleiches gilt woh auch für Sacha Boey, der Rechtsverteidiger schmorte bei Galatasaray wohl meisterschaftsentscheidenden Spiel gegen Fenerbahce (3:0) 90 Minuten auf der Bank. Ob die Türken ihn kaufen, ist mehr als fraglich. Bryan Zaragoza kommt bei der AS Roma ebenfalls nicht über die Reservistenrolle hinaus. Zwar würden die Römer einer Kaufpflicht nachkommen müssen, sollte der Spanier 50 Prozent der möglichen Spielminuten machen, diese Marke ist aber jetzt schon unerreichbar. Auch er kehrt damit höchstwahrscheinlich nach München zurück, ist aber demnach nicht für kommende Saison eingeplant. Bliebe noch Arijon Ibrahimovic. Der Angreifer ist zwar Stammspieler beim 1. FC Heidenheim, mit einem Tor aus 29 Spielen hat er seine Bundesligatauglichkeit beim Tabellenletzten jedoch nur bedingt unter Beweis stellen können.

FCB: Wer nimmt Kim? Keine veränderte Haltung bei Guerreiro und Goretzka Der einzige, den der Bericht aus dem aktuellen Kader nennt und jegliche Zukunftsaussichten abspricht, ist Minjae Kim. Der Innenverteidiger kam einst als "Monster" für 50 Millionen Euro vom SSC Napoli. So richtig angekommen ist er in München jedoch nie. Insgesamt kommt der Südkoreaner in fast drei Spielzeiten auf 113 Pflichtspiele für den FC Bayern (fünf Tore). Zuletzt wurde immer wieder über die Rückkehr zu Fenerbahce spekuliert. Der 29-Jährige steht noch bis 2028 unter Vertrag. Zu einem früheren Zeitpunkt wurde bereits das Aus von Leon Goretzka und Raphael Guerreiro verkündet, ihre Verträge werden nicht verlängert. Diese Haltung habe sich beim FC Bayern nicht verändert. Angeblich soll sich die AC Milan mit Goretzka bereits über einen Sommerwechsel einig sein.

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