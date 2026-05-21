NFL NFL: Zukunft entschieden! Aaron Rodgers äußert sich zu Karriereende Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Versöhnliche Töne von Bill Belichick: Die Trainer-Legende spricht über Quarterback-Ikone Tom Brady. Und überrascht mit gewissen Ansichten.

Tom Bradys Abschied von den New England Patriots 2020 sorgte für jede Menge Wirbel. Für Fragezeichen. Spekulationen. Hatte sich die Quarterback-Legende mit Head Coach Bill Belichick überworfen? Wie war es um das Verhältnis der beiden bestellt? Und wie konnte es Brady "wagen", nach zwei Jahrzehnten des Erfolgs zu den Tampa Bay Buccaneers zu wechseln? NFL Spiele in Europa: Das sind die Ticket-Fenster "TB12" hatte mit seinem Abgang das einzig Richtige getan, sagt Belichick heute. "Dass Tom gegangen ist, war absolut die richtige Entscheidung für ihn", sagte Belichick bei "Fox News". Die Patriots waren in der Saison zuvor in den Playoffs bereits in der Wild Card Round gescheitert.

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New England Patriots hatten "kein gutes Team mehr" "Wir hatten 2020 kein gutes Team mehr", stellte Belichick klar. "All die Spieler waren weg – Rob Gronkowski, Julian Edelman. Ein Großteil unseres Teams war verschwunden. Devin McCourty und ein paar andere waren zwar noch da, standen aber ebenfalls kurz vor dem Abschied. Wir waren einfach am Ende." Brady wurde in seiner ersten Saison mit den Buccaneers dann direkt Super-Bowl-Sieger. Nach der Spielzeit 2022 beendete er bei den Bucs schließlich seine legendäre Karriere. Belichick betonte, er sei "glücklich" für Brady gewesen, "dass es in Tampa so gut funktioniert hat. Er kam zu einem Team und hat dort direkt gewonnen. Das hat mich für ihn gefreut. Denn für Tom wäre es 2020 in New England nicht gut gelaufen. Das kann ich garantieren".

Bill Belichick: Viel Lob für Tom Brady Dazu gab es von Belichick viel Lob für seinen früheren Spielmacher, mit dem er in New England sechs Super Bowls gewann. Man habe "extrem viel voneinander gelernt", sagte die Trainer-Legende: "Tom verstand, wie Defensive Coaches auf ihn oder eine Offense schauen. Und ich habe gelernt, was ein Quarterback leisten kann, was schwierig ist, was einfach ist, was man sieht und was man nicht sieht." Daneben lobte Belichick auch Bradys Führungsstil: "Tom war keine dominante Persönlichkeit. Er war einfach ein großartiger Leader. Er hat immer alles für das Team gemacht und war extrem ehrgeizig." Auch interessant: Eagles-Star mit über 200 km/h erwischt und verhaftet

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