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NFL: Philadelphia Eagles - Star-Spieler mit über 200 km/h erwischt und verhaftet
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:08 Min
Diese Fahrt dürfte Folgen haben: Nolan Smith Jr. wurde am Steuer mit 217 km/h erwischt und anschließend verhaftet.
Ärger um Nolan Smith Jr.: Der Linebacker von den Philadelphia Eagles ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Der 25-Jährige war im US-Bundesstaat Georgia auf einer Interstate mit 217 km/h unterwegs, erlaubt waren dort allerdings nur 112 km/h. Er war also fast doppelt so schnell wie zulässig.
Wie "ESPN" berichtet, ereignete sich der Vorfall am 15. Mai. Smith Jr. wurde laut einer Bestätigung des Sheriff’s Office des Twiggs County wegen zu schnellen und rücksichtslosen Fahrens verhaftet.
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Eagles-Star Smith droht Ärger vor Gericht
Der Defense-Star ist nach der Hinterlegung einer Kaution demnach wieder auf freiem Fuß, wird sich aber vor Gericht verantworten müssen. Ein entsprechender Termin steht bereits fest, wurde aber noch nicht kommuniziert.
Smith Jr. wurde von den Eagles im Draft 2023 in der ersten Runde ausgewählt. Er kam in der vergangenen Saison auf drei Sacks in der Regular Season. In der Saison 2024 gewann er mit der Franchise den Super Bowl.
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