Diese Fahrt dürfte Folgen haben: Nolan Smith Jr. wurde am Steuer mit 217 km/h erwischt und anschließend verhaftet.

Ärger um Nolan Smith Jr.: Der Linebacker von den Philadelphia Eagles ist mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Der 25-Jährige war im US-Bundesstaat Georgia auf einer Interstate mit 217 km/h unterwegs, erlaubt waren dort allerdings nur 112 km/h. Er war also fast doppelt so schnell wie zulässig.

Wie "ESPN" berichtet, ereignete sich der Vorfall am 15. Mai. Smith Jr. wurde laut einer Bestätigung des Sheriff’s Office des Twiggs County wegen zu schnellen und rücksichtslosen Fahrens verhaftet.