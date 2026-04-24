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NFL: George Pickens unterschreibt offenbar Franchise Tag bei den Dallas Cowboys

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

NFL

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Videoclip • 01:35 Min

Nachdem die Dallas Cowboys entschieden haben, George Pickens keinen langfristigen Vertrag anzubieten, unterschreibt der Wide Receiver offenbar einen Franchise Tag.

Die Zukunft von George Pickens scheint weiterhin bei den Dallas Cowboys zu liegen.

Einen Tag nachdem die Cowboys bekanntgegeben hatten, dass sie keine Verhandlungen über einen langfristigen Vertrag aufnehmen werden, wird Wide Receiver George Pickens laut einer Quelle von "ESPN" offenbar seinen Franchise-Tag unterschreiben.

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Dieser Schritt garantiert Pickens für diese Saison Einnahmen in Höhe von 27,3 Millionen Dollar. Zudem wird er im Juni am verpflichtenden Minicamp sowie am Training Camp teilnehmen müssen, andernfalls drohen Geldstrafen.

Gleichzeitig eröffnet dies die Möglichkeit eines Trades, auch wenn Executive Vice President Stephen Jones betonte, dass dies nicht geplant sei. "Wir haben nicht die Absicht, George abzugeben", sagte Jones nach dem Ende des ersten Tages des NFL Drafts am Donnerstagabend. "Wir sind mit der aktuellen Situation sehr zufrieden. Dass er hierherkommt und seinen Tag unterschreibt, bedeutet für uns: Jetzt wird gearbeitet."

Bis zum frühen Donnerstagabend hatte Pickens den Franchise Tag allerdings noch nicht unterschrieben. Der Passempfänger wurde 2022 in der 2. Runde von den Pittsburgh Steelers gedraftet und 2025 zu den Dallas Cowboys getradet.

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