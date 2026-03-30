NFL NFL: Verbotene Liebe? Eagles-Star mit Cowboys-Cheerleaderin gesichtet Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Die New York Jets starten mit Geno Smith als neuem Quarterback ein neues Kapitel. Die Vorfreude im Big Apple ist bereits groß.

In der vergangenen Saison war auf der Quarterback-Position der New York Jets so einiges geboten, Stabilität gehörte aber nicht dazu. Justin Fields, Tyrod Taylor, Brady Cook – unterschiedlichste Spielmacher standen für die Franchise aus dem "Big Apple" auf dem Feld. Böse Erinnerungen: NFL muss Schiri-Problem zwingend lösen In der Offseason hat das Team mit Geno Smith von den Las Vegas Raiders nun einen neuen Spielmacher verpflichtet – und die Vorfreude ist groß. Head Coach Aaron Glenn stand NFL-Kolumnistin Judy Battista im Rahmen des jährlichen Liga-Treffens in Phoenix Rede und Antwort und sagte auf die Frage, ob Smith denn der Starting Quarterback werde: "Daran besteht kein Zweifel. Er ist unser Mann." Smith wurde einst von den Jets gedraftet, spielte bereit von 2013 bis 2016 für das Team. Was aber bedeutet es, dass der Signal Caller zurück ist an der alten Wirkungsstätte?

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Jets-Coach freut sich auf Geno Smith "Es bedeutet, dass ein echter Stammspieler zu uns kommt und diese Offensive dahin führt, wo sie hin muss. Hören Sie, er hat das schon ein paar Jahre lang gemacht. Ich meine, in den Jahren in Seattle, als er zum Comeback-Spieler des Jahres gewählt wurde." Und weiter: "Zu Beginn der Saison war er ein heißer Anwärter auf den MVP-Titel. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir einen fähigen Stammspieler in dieses Team geholt haben. Ich freue mich darauf, ihn hier im Stadion zu sehen." Im vergangenen Jahr zeigte Smith bei den Raiders unter Cheftrainer Pete Carroll durchwachsene Leistungen, mit 17 Interceptions verzeichnete er ligaweit die meisten. Und auch bei den Jets lief es nicht. In seiner ersten Saison als Head Coach erreichte Glenn nur eine Bilanz von 3-14. Dennoch glauben er und General Manager Darren Mougey, dass sich die Situation schnell ändern wird.