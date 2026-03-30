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NFL - Los Angeles Rams: Kommt ein Altstar als Stafford-Backup?
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Quarterback jobbt als Pilot in der Offseason
Videoclip • 02:05 Min
Die Los Angeles Rams brauchen noch einen fähigen Backup für MVP Matthew Stafford. Ein alter Bekannter könnte es werden.
Matthew Stafford soll die Los Angeles Rams wieder in die Playoffs führen. Das hatte der Routinier in der vergangenen Saison so überzeugend gemacht, dass er als MVP ausgezeichnet wurde.
Doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man mit 38 Jahren möglicherweise auch mal verletzt ausfällt. Und für den Fall der Fälle wollen die Rams gerüstet sein. Stetson Bennett ist im Moment der einzige Spielmacher neben Stafford im Kader der Rams.
Doch Head Coach Sean McVay setzt offenbar wieder auf einen Routinier. Und alten Bekannten: Jimmy Garoppolo.
Jimmy G war in den vergangenen beiden Jahren der Backup. Ein Wechsel zu den Arizona Cardinals scheiterte. McVay erklärte, dass Garoppolo "gerade seinen Prozess durchläuft". Eine Einigung steht noch aus.
Los Angeles Rams: Rückkehr von Jimmy Garoppolo?
Und auch da sind die Rams vorbereitet. Wieder mit einem alten Bekannten. Denn McVay hat Kirk Cousins auf dem Zettel. McVay hatte mit Cousins als Offensive Coordinator in Washington zusammengearbeitet.
"Die Leute stellen natürlich Verbindungen zu Kirk her", sagte McVay. "Wenn es mit Jimmy nicht klappt, ist das definitiv etwas, das wir in Betracht ziehen. Kirk war einer der einflussreichsten Menschen auf meinem Weg nach L.A. Ich weiß, dass er auch andere Optionen und Interessenten hat, aber Jimmy und Kirk sind Spieler, die ich sehr gerne bei uns hätte."
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