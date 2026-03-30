NFL NFL: Quarterback jobbt als Pilot in der Offseason Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Die NFL befindet sich derzeit in der Offseason, dennoch gibt es auch in dieser Zeit immer wieder Neuigkeiten rund um verletzte Spieler. ran zeigt das aktuelle Injury Update.

Verletzungen gehören in der NFL zur Tagesordnung. Immer wieder ziehen sich die Stars Blessuren zu, leider manchmal auch schwerwiegender Natur. Wie ist der aktuelle Stand der Liga? Welche Spieler sind verletzt? Wann kehren sie zurück? ran fasst die wichtigsten Neuigkeiten im Injury Update zusammen. ran fasst die wichtigsten Neuigkeiten im Injury Update zusammen. Böse Erinnerungen: NFL muss Schiri-Problem zwingend lösen

George Kittle (San Francisco 49ers) Für George Kittle endete die NFL-Saison 2025 auf ganz bittere Weise. Im Playoff-Spiel in der Wild Card Round bei den Philadelphia Eagles zog sich der Star-Tight-End einen Achillessehnenriss zu und musste tatenlos zusehen, wie die Niners eine Woche später in der Divisional Round von den Seattle Seahawks gerupft wurden. Eine derart schwerwiegende Verletzung zu einem so späten Zeitpunkt einer Saison stellte sofort infrage, ob der 32-Jährige überhaupt an der kommenden Spielzeit würde teilnehmen können. Doch jetzt sorgte General Manager John Lynch für Aufsehen. Er hält es nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass Kittle sogar zum Saisonstart direkt fit sein könnte. "Ich habe das Gefühl, dass wir kurz davor stehen, dass etwas Gutes passiert, aber wir werden sehen. Ich möchte keine Aussagen machen wie: 'Hey, wir sind fast am Ziel', denn so hat es sich schon öfter angefühlt, aber ich habe das Gefühl, dass wir gut miteinander kommunizieren und hoffnungsvoll sind", sagte Lynch.

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PHILADELPHIA, PA - JANUARY 11: San Francisco 49ers tight end George Kittle 85 looks on before the NFL, American Football Herren, USA Wild Card game between the San Fransisco 49ers and the Philadelphia Eagles on January 11th, 2026 at Lincoln Financial Field in Philadelphia, PA. (Photo by Terence Lewis Icon Sportswire) NFL: JAN 11 NFC Wildcard 49ers at Eagles EDITORIAL USE ONLY Icon260111004 Bild: Icon Sportswire

Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) Wenige Tage vor Weihnachten erlebte eine ohnehin schon verkorkste Saison der Kansas City Chiefs ihren endgültigen Tiefschlag. Im Spiel gegen die Los Angeles Chargers erlitt Quarterback Patrick Mahomes einen Kreuzbandriss - ein riesiger Schock für die gesamte Franchise. Doch wie es aussieht, dürfen die Fans der Chiefs schon zum Saisonstart 2026 wieder mit dem Superstar rechnen. "Es läuft super bei ihm", sagte Head Coach Andy Reid. "Er verbringt unglaublich viel Zeit im Trainingszentrum. Er ist jeden Tag sieben Stunden dort. Die Fortschritte sind deutlich zu sehen." Zwar wollte er sich Ende März noch nicht festlegen, ob es Mahomes tatsächlich bis Woche eins schafft. Aber: "Ich weiß ja, welches Ziel er vor Augen hat. Wir werden einfach abwarten, wie es weitergeht."

January 18, 2026: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes. - ZUMAm67_ 20260118_zaf_m67_021 Copyright: xTammyxLjungbladx Bild: ZUMA Press Wire

Josh Allen (Buffalo Bills) Knapp zwei Wochen nach der Playoff-Niederlage der Buffalo Bills in der Divisional Round gegen die Denver Broncos enthüllte Bills-Quarterback Josh Allen, dass er die Partie mit einem Knochenbruch im Fuß gespielt hat. Kurze Zeit später unterzog er sich einer Operation. Inzwischen geht es Allen aber offenbar deutlich besser. "Er ist startklar", sagte der neue Head Coach und bisherige Offensive Coordinator der Bills, Joe Brady. Gemeint war damit aber nicht der Saisonstart. Schon am 6. April, wenn die Bills ihre Offseason-Aktivitäten beginnen, soll Allen wieder fit sein. "Das Besondere an Josh Allen ist: Er wurde nach der Saison operiert, spielt aber so, als wäre alles in bester Ordnung", ergänzte Brady: "Der Kerl konnte kaum laufen, und jetzt bestreitet er Spiele, ohne dass es seine Leistung beeinträchtigt."

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DENVER, CO - JANUARY 17: Buffalo Bills quarterback Josh Allen (17) runs the offense in the first quarter against the Denver Broncos in the AFC Divisional Round game at Empower Field at Mile High on January 17, 2026 in Denver, Colorado. (Photo by Dustin Bradford Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA JAN 17 AFC Divisional Round Bills at Broncos EDITORIAL USE ONLY Icon132260117182 Bild: Icon Sportswire

Daniel Jones (Indianapolis Colts) Lange schienen Daniel Jones und die Indianapolis Colts auf dem Weg zu einer ganz besonderen Saison zu sein, doch dann wendete sich das Blatt auf fast schon dramatische Art und Weise. Besonders bitter: In Woche 14 zog sich der Quarterback einen Achillessehnenriss zu, seine Saison war damit vorzeitig beendet. Doch der 28-Jährige ist zuversichtlich, in Woche eins der kommenden Spielzeit wieder auf dem Feld stehen zu können. "Ich bin auf einem guten Weg, ich liege im Zeitplan. Nach allem, was mir die Ärzte, Trainer, Reha-Spezialisten und Physiotherapeuten sagen, denke ich, dass ich auf einem guten Weg bin. Ich habe meine Ziele erreicht und muss einfach so weitermachen", sagte Jones.

JACKSONVILLE, FL - DECEMBER 07: Indianapolis Colts quarterback Daniel Jones (17) reacts after a play during the game between the Jacksonville Jaguars and the Indianapolis Colts on December 7, 2025 at EverBank Stadium in Jacksonville, Fl. (Photo by David Rosenblum Icon Sportswire) NFL, American Football Herren, USA DEC 07 Colts at Jaguars EDITORIAL USE ONLY Icon251207524597 Bild: Icon Sportswire

Malik Nabers (New York Giants) Gerade einmal vier Wochen dauerte die NFL-Saison 2025 für Malik Nabers, ehe der Wide Receiver der New York Giants durch eine schwere Knieverletzung gestoppt wurde. Die bittere Diagnose: Kreuzbandriss und Teilriss des Meniskus. Einen Monat später wurde er operiert. Der relativ frühe Zeitpunkt der Verletzung war für seine Verfügbarkeit für die Saison 2026 eine gute Nachricht, denn alles sieht danach aus, dass Nabers den Giants für den Großteil der Saisonvorbereitung zur Verfügung stehen wird. Schon Mitte Februar verkündete General Manager Joe Schoen, dass Nabers zum Start des Training Camps im Juli fit sein sollte.

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