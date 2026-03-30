NFL - Cleveland Browns: Myles Garrett weg? GM äußert sich

Zuletzt kochten die Gerüchte wieder hoch, dass Myles Garrett getradet werden könnte. Jetzt äußerte sich der GM der Cleveland Browns.

Wollen die Cleveland Browns ihren Superstar Myles Garrett loswerden? Zuletzt gab es wieder vermehrt Gerüchte über einen Trade, nachdem der Vertrag des 30-Jährigen angepasst worden war.

Jetzt äußerte sich General Manager Andrew Berry im Rahmen des Annual League Meetings in Phoenix. Und er ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass die Browns Garrett behalten wollen.

"Wenn wir Myles traden wollten, hätten wir seinen Vertrag nicht anpassen müssen", sagte Berry laut ESPN. "Das hat damit nichts zu tun."

Berry weiter: "Myles ist ein Brown für seine gesamte Karriere. Er ist eines der Gesichter unserer Organisation. Ich glaube, wir haben unsere Position in der Vergangenheit wie auch aktuell sehr klar gemacht. Ich verstehe die Fragen – aber ehrlich gesagt möchte ich darauf nicht noch mehr Zeit verwenden."