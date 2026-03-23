Der erfahrene Wide Receiver DeAndre Hopkins steht noch ohne NFL-Team da, würde aber gerne noch einmal zusammen mit Kyler Murray spielen. Ob die Minnesota Vikings ihm dies ermöglichen werden?

DeAndre Hopkins ist mit seinen 33 Jahren noch nicht bereit, die Karriere zu beenden. Der Wide Receiver möchte noch einmal bei einem NFL-Team unterkommen - und hat dabei offenbar einen Favoriten.

Hopkins sagte gegenüber "TMZ", dass er gerne wieder mit Quarterback Kyler Murray zusammenspielen und sich daher den Minnesota Vikings anschließen möchte.

"Kyler, das ist mein Bruder, Mann", sagte Hopkins. "Kyler ist für mich wie Familie. Was auch immer ich für jemanden wie ihn tun kann – wenn Kyler mich braucht, wenn die Vikings mich brauchen, wissen sie, dass ich da sein werde."

Diese Aussage deutet darauf hin, dass auch Hopkins davon ausgeht, dass sich Murray im internen Konkurrenzkampf gegen J.J. McCarthy durchsetzen und als Starter in die Saison gehen wird.