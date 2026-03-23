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NFL: DeAndre Hopkins bietet sich Minnesota Vikings an - Wiedervereinigung mit Kyler Murray?
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
NFL
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Videoclip • 01:20 Min
Der erfahrene Wide Receiver DeAndre Hopkins steht noch ohne NFL-Team da, würde aber gerne noch einmal zusammen mit Kyler Murray spielen. Ob die Minnesota Vikings ihm dies ermöglichen werden?
DeAndre Hopkins ist mit seinen 33 Jahren noch nicht bereit, die Karriere zu beenden. Der Wide Receiver möchte noch einmal bei einem NFL-Team unterkommen - und hat dabei offenbar einen Favoriten.
Hopkins sagte gegenüber "TMZ", dass er gerne wieder mit Quarterback Kyler Murray zusammenspielen und sich daher den Minnesota Vikings anschließen möchte.
"Kyler, das ist mein Bruder, Mann", sagte Hopkins. "Kyler ist für mich wie Familie. Was auch immer ich für jemanden wie ihn tun kann – wenn Kyler mich braucht, wenn die Vikings mich brauchen, wissen sie, dass ich da sein werde."
Diese Aussage deutet darauf hin, dass auch Hopkins davon ausgeht, dass sich Murray im internen Konkurrenzkampf gegen J.J. McCarthy durchsetzen und als Starter in die Saison gehen wird.
Hopkins spielte bei den Cardinals mit Murray
Hopkins spielte von 2020 bis 2022 gemeinsam mit Murray für die Arizona Cardinals. Seine beste Spielzeit erlebte er dort 2020, als er alle 16 Spiele absolvieren konnte und Pässe für 1407 Yards fing. Kein Wunder also, dass sich Hopkins an Murray als Passgeber zurücksehnt.
Die Frage ist allerdings, ob die Vikings einen Platz für ihn in der Aufstellung hätten.
Der Depth Chart wird von Justin Jefferson angeführt. Jordan Addison ist die Nummer 2 und blickt seinem letzten Vertragsjahr des Erstrunden-Rookie-Vertrags entgegen. Jalen Nailor, bislang hauptsächlich als Slot-Receiver eingesetzt, verließ die Franchise in der Free Agency und hat sich den Las Vegas Raiders angeschlossen.
Hopkins ist nicht mehr so effektiv wie in früheren Spielzeiten. Die vergangene Saison verbrachte er bei den Baltimore Ravens, wo er bei 17 Einsätzen nur noch 330 Receiving-Yards zustande brachte.