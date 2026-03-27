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NFL Draft 2026: Alabama-Quarterback Ty Simpson sieht sich als Erstrundenpick
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:05 Min
Nach seinem Pro Day äußert sich Ty Simpson über seine Chancen beim NFL Draft optimistisch. Der Quarterback hält sich für einen klaren Erstrundenpick.
Rund einen Monat vor dem NFL Draft 2026 äußert sich Quarterback-Prospect Ty Simpson selbstbewusst.
"Absolut", entgegnete Simpson auf die Frage, ob er sich als Erstrundenpick sieht: "Ich habe das Gefühl, dass ich alles dafür getan habe, was nötig ist. Aber letztlich wird es nicht meine Entscheidung sein."
Obwohl er schon beim NFL Combine verschiedene Würfe zeigte, nahm er auch am Pro Day von Alabama teil. In der rund 40-minütigen Session zeigte er sein komplettes Wurfarsenal.
"Schaut euch das Tape an, da waren keine einfachen Würfe dabei. Ich wollte es mir nicht zu einfach machen", jubelte er nach der Einheit.
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Ty Simpson: College-Verletzung bringt Sorgenfalten
Simpson brachte in der vergangenen Saison 64,5 Prozent seiner Pässe an und erzielte dabei 3.567 Yards sowie 28 Touchdowns. Zu Beginn der Saison war er aber deutlich effizienter. In seinen letzten fünf Spielen kam er im Schnitt auf 156 Passing Yards mit sechs Touchdowns und drei Interceptions.
Später stellte sich heraus, dass er mit Verletzungen zu kämpfen hatte, darunter eine Gastritis, durch die sein Gewicht vor den College Football Playoffs unter 90 Kilogramm fiel. Zudem verließ er das Spielfeld bei Alabamas deutlicher Niederlage gegen den späteren National Champion Indiana im Rose Bowl mit einer Rippenverletzung.
Zum Combine stabilisierte Simpson sein Gewicht wieder und ist mittlerweile vollständig gesund. Er hat sich im Draft-Prozess bereits mit zwei Teams getroffen: den Los Angeles Rams und den New York Jets. Die Rams besitzen den 13. Pick, während die Jets an zweiter und 16. Stelle auswählen.
Ty Simpson: "Verändere die gesamte Organisation"
Die Jets werden am Donnerstagabend ihre wichtigsten Entscheidungsträger nach Alabama schicken, um Simpson bei einem Abendessen erneut zu treffen. Am Freitagmorgen soll ein privates Workout folgen. Das berichtet "ESPN".
In NFL-Kreisen ist Simpson einer der größten Streitpunkte, wenn es um sein Potenzial geht. Für den Quarterback ist das allerdings keine Frage.
"Wenn ich in ein Team komme, verändere ich die gesamte Organisation“, sagte Simpson: "Ich mache nicht nur mich selbst besser, sondern auch die anderen. Wenn ihr mich draftet und wollt, dass ich euer Franchise-Quarterback werde, dann komme ich nicht nur, um mich um mich selbst zu kümmern. Ich kümmere mich um das ganze Team und sorge dafür, dass ich es besser hinterlasse, als ich es vorgefunden habe."
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