NFL Draft 2026: Gewinner und Verlierer - ein deutscher Coup und Moves mit Fragezeichen

Marlin Klein schreibt deutsche NFL-Geschichte, Atlanta sorgt für eine Feel-Good-Story und die Eagles lassen einen ganzen Kontinent beben. Auf der anderen Seite leisten sich gleich mehrere Teams fragwürdige Moves. ran zeigt die Gewinner und Verlierer des NFL Draft 2026.
Gewinner: Draft-Picks 2027 - zu wertvoll für Trades
Auffällig vorsichtig gingen die Teams mit ihren 2027er-Picks um: In den meisten Trades wechselten vor allem Picks des Jahrgangs 2026 den Besitzer, während zukünftige Auswahlrechte weitgehend unangetastet blieben.
Kein einziger Pick der ersten beiden Draft-Runden 2027 wurde als Trade-Material für den diesjährigen Draft verwendet.
Kein großer Vertrauensbeweis für die Draft-Class 2026, aber ein mögliches Vorzeichen für einen Monster-Draft 2027.
Gewinner: Marlin Klein ist Deutschlands neue NFL-Hoffnung
Der Kölner Marlin Klein hat Draft-Geschichte geschrieben: Der Tight End wurde in Runde zwei an Position 59 von den Houston Texans ausgewählt – so früh wie noch kein deutscher Skill-Player zuvor.
Bei vielen Experten galt Klein eher als Dritt- oder Viertrunden-Pick, die Texans sahen in ihm mehr. In der jungen Offense um Quarterback C.J. Stroud könnte Klein zum deutschen Hoffnungsträger der kommenden NFL-Jahre avancieren.
In Runde drei dann der aggressive Trade für Receiver Malachi Fields (Nr. 74) als weiteren körperlichen Zielspieler für Jaxson Dart und in Runde sechs zusätzliche O-Line-Tiefe mit J.C. Davis (Nr. 192).
Alles in allem ein rundes Paket, das unter anderem mit gleich zwei Top-10-Picks beide Lines stärkt und Needs adressiert.
Gewinner: Vereinte Brüder Avieon und A.J. Terrell
Die Atlanta Falcons sorgten für den Feel-Good-Moment des Drafts: Mit Cornerback Avieon Terrell holten sie den jüngeren Bruder von Stamm-Corner A.J. Terrell ins Team. Aber nicht nur die Familienzusammenführung machte diesen Pick zum Gewinner.
Denn sportlich bekommen die Falcons zwei eingespielte Cover-Corner aus demselben College-System (Clemson) für ihre Secondary. Ein Move fürs Herz und die Defense.
Gewinner: Uar Bernard - ein "Super Eagle" für die Eagles
Uar Bernard wurde in Runde sieben von den Philadelphia Eagles ausgewählt und schrieb Geschichte: Der nigerianische Defensive Lineman ist der erste Spieler, der aus dem International Pathway Program in Afrika direkt gedraftet wurde.
Für die NFL ein Meilenstein der Globalisierung, für die Eagles ein athletischer Low-Risk-Pick, für Afrikas Football-Nachwuchs ein echter Mutmacher.
Das zeigte sich auch in der emotionalen Szene, in der Bernards Wegbegleiter aus dem International Pathway Program gemeinsam mit ihm feierten, als der Pick verkündet wurde.
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Verlierer: Arizona Cardinals mit fragwürdigen Offensiv-Moves
Die Arizona Cardinals sorgten an den ersten beiden Draft-Tagen für eine Menge Stirnrunzeln bei Fans und Analysten. Erster fragwürdiger Move: Der Pick von Running Back Jeremiyah Love an Position 3. Love gilt zwar als eines der Top-Talente des Jahrgangs, doch die Position besetzt man in der heutigen NFL eigentlich günstiger als mit einem extrem wertvollen Top-Pick.
An Tag 2 dann der noch größere Cardinals-Bummer: In Runde 3 an Position 65 wählte Arizona den als solide eingestuften Quarterback Carson Beck, statt sich um Needs auf den Positionen des Right Tackles, Edge oder in der Secondary zu kümmern. Aus einer 3-14-Saison kommend machen die Cardinals nach dem Draft wenig Mut auf eine stabilere Defensive.
Mit nur vier Picks gingen die Seattle Seahawks in den Draft 2026. Da war die Marschrichtung klar: Der Erstrunden-Pick an Position 32 sollte gegen mehrere tiefere Picks getradet werden. Das Problem: Die Teams, die unbedingt noch in Runde 1 hoch wollten, hatten ihre Moves bereits vorher gemacht – für Pick 32 lag laut Insidern kein gutes Angebot auf dem Tisch von GM John Schneider.
Der musste zu Plan B greifen: Den Pick behalten und einen Need auf der Running-Back-Position angehen. So kam es zu Jadarian Price an 32. Sicher keine Schwächung des Champions, aber eine verpasste Chance.
Verlierer: Jacksonville Jaguars – ein Jahrgang mit wenig Biss
Die Jacksonville Jaguars investierten mit Pick 56 in Tight End Nate Boerkircher, dem Analysten wenig Impact zutrauen. Außerdem kamen später unter anderem Defensive Lineman Albert Regis, Guard Emmanuel Pregnon und Defensive Back Jalen Huskey. Auf dem Papier solider Football, aber aufregende Difference-Maker auf einer Premiumposition sehen anders aus.
Am Ende standen nach elf Picks mehr Kadertiefe, aber kein Neuzugang zu Buche, der die Jags in Richtung Contender schiebt.
Verlierer: Garrett Nussmeier - ein teures College-Jahr
Vor der College-Saison 2025 galt Nussmeier bei vielen als möglicher Nummer-Eins-Pick oder zumindest klarer First-Rounder. Dann folgte eine mäßige College-Saison mit LSU, in der ihn Verletzungen und eine Zyste an der Wirbelsäule beeinträchtigten. Die Folge: Nussmeier wurde im Draft bis an Position 249 durchgereicht. Erst als zehnter Quarterback des Jahrgangs wurde er gepickt. Ein Absturz sportlich wie finanziell für den 24-Jährigen.
Immerhin: Die Kansas City Chiefs könnten für Nussmeier zum Glücksfall werden. Patrick Mahomes' Comeback nach schwerer Knieverletzung zum Saisonstart ist alles andere als sicher. So könnte Nussmeier mit Backup Justin Fields zum Saisonstart vielleicht schon um NFL-Snaps konkurrieren. Eine eher unübliche Chance für einen Siebtrunden-Quarterback.
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Verlierer: Matt Stafford & Sean McVay - Win Now? Vielleicht später
Die Los Angeles Rams entschieden sich in der ersten Runde gegen einen klaren Win‑Now‑Pick und investierten stattdessen in Ty Simpson, einen Quarterback für die Zeit nach Matt Stafford.
Für Stafford und Head Coach Sean McVay heißt das: Wertvolles Erstrunden-Kapital floss in ein Zukunftsprojekt, das 2026 auf dem Feld voraussichtlich kaum helfen wird. In einer engen NFC sitzen die Rams damit zwischen zwei Stühlen – halb im Fenster mit einem alternden Franchise‑Quarterback, halb bereits im Umbruch, ohne den aktuellen Kader maximal verstärkt zu haben.