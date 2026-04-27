NFL NFL: Verräter? Rams-Fans wüten gegen General Manager Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Normalerweise gehören Heisman-Trophy-Finalisten zu den begehrtesten Talenten in der NFL. In diesem Jahr ging einer der Spieler allerdings komplett leer aus.

Für zwei der drei Heisman-Trophy-Finalisten, die sich zum Draft angemeldet hatten, startete die Veranstaltung bestens: Fernando Mendoza wurde erwartungsgemäß an erster Stelle von den Las Vegas Raiders ausgewählt und die Arizona Cardinals schnappten sich Jeremiyah Love mit dem 3. Pick. NFL Draft 2026: Gewinner und Verlierer - ein deutscher Coup und fragwürdige Moves Doch für den dritten Finalisten - Diego Pavia - sollten es drei Tage zum Vergessen werden. Bis zum Ende des Drafts wurde der 24-Jährige von keiner Franchise ausgewählt. Das letzte Mal, dass ein Heisman-Trophy-Finalist ungedraftet blieb, war 2014. Damals war es Jordan Lynch, der trotz des dritten Platzes bei der Vergabe der Trophäe für den besten College-Spieler vergeblich auf einen Anruf wartete.

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Diego Pavia: Kontroverse nach Heisman-Verleihung Dabei sah es lange Zeit mehr als rosig für Pavia aus. Und das, obwohl der 24-Jährige nicht die besten Startvoraussetzungen für den College Football hatte. Er war ein Zwei-Sterne-Quarterback aus Albuquerque und erhielt keine Stipendienangebote von NCAA-Division-I-Universitäten, sondern lediglich von zwei -Division-II-Universitäten. 2024 wechselte er von der New Mexico State University zur Vanderbilt University, wo er in 13 Spielen als Starter agierte und als SEC-Neuling des Jahres geehrt wurde. 2025 warf Pavia für 3539 Yards Raumgewinn und 29 Touchdowns bei acht Interceptions. Diese starken Leistungen bescherten ihm den zweiten Platz bei der Vergabe der Heisman Trophy hinter Fernando Mendoza. Doch statt seine Platzierung als Anerkennung für seine Leistungen zu sehen, sorgte er im Nachgang für eine heftige Kontroverse. Kurz nach der Verleihung postete er auf seinem Instagram-Account eine Story, in der er schrieb: "F* all the voters."

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NFL Draft wird zum Desaster für Pavia Bei Gesprächen mit NFL-Teams im Vorfeld des Drafts wurde seine Reife immer wieder hinterfragt. Dazu sagte Pavia: "Viele verwechseln mein Selbstvertrauen mit Arroganz. Aber mein Selbstvertrauen kommt von der Arbeit, die ich investiere." NFL Draft: Ravens-Owner macht eigenen Pick - GM erklärt die Hintergründe Der Draft selbst wurde in der Folge zu einem absoluten Desaster für den Quarterback. Zwar hatte er extra eine Party mit Freunden und Familie organisiert und sich Caps mit dem Logo jedes NFL-Teams zugelegt, allerdings blieb sein Name auch nach 257 Picks ungenannt.

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