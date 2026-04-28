NFL Draft 2026: Sechs Deutsche ohne Glück - Mr. Irrelevant bekannt

Kaum ist der große Jubel um Zweitrunden-Sensation Marlin Klein verklungen, folgt für die übrigen sechs deutschen Draft-Hoffnungen die Ernüchterung. Der "Mr. Irrelevant" des NFL Drafts 2026 ist diesmal ein Linebacker.

Tag drei des NFL Drafts 2026 hat aus deutscher Sicht keine weiteren Erfolgsmeldungen gebracht.

Nach dem Coup um Tight End Marlin Klein, den die Houston Texans bereits in Runde zwei an Position 59 gezogen hatten, blieb der Samstag für die übrigen sechs deutschen Prospects ohne Nennung am Draft-Board.

Offensive Linemen Paul Rubelt, Mark Petry, Florian Staehler und Felix Lepper gingen ebenso leer aus wie Defensive Lineman Maurice Heims und Punter/Kicker Leo Blumentritt.

Im Vorfeld waren insbesondere Rubelt und Petry als mögliche Late-Round-Picks gehandelt worden.

Damit müssen sie nun auf den klassischen Umweg setzen: Verträge als Undrafted Free Agents oder Einladungen zu Rookie-Minicamps, um sich dort für einen Platz im Kader zu empfehlen.