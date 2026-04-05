NFL Draft 2026: Die größten Needs aller 32 Teams

NFL NFL: Aaron Donald Vollmaschine! Diese Muskeln sind nicht von dieser Welt Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Die wichtigsten Deals der Free Agency sind abgeschlossen, nur noch wenige Spieler auf dem Markt können einer Franchise sofort helfen. Dementsprechend gilt es die restlichen Lücken des Kaders im NFL Draft zu schließen. ran wirft einen Blick auf die größten Needs aller Teams.

Klammert man Aaron Rodgers mal aus, sind alle namhaften Free Agents mittlerweile bei ihren Teams untergekommen. Alle Teams haben dabei zugeschlagen - die einen mehr, die anderen weniger. Nichtsdestotrotz haben die meisten Teams noch größere Probleme auf mehreren Positionen. Diese sollen im Draft geschlossen werden. ran schaut auf alle Teams und fasst die größten Needs zusammen.

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New England Patriots Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Wide Receiver, Linebacker Der Super Bowl hat deutlich gemacht: Die Offensive Line der Patriots war für den großen Wurf noch nicht bereit. Kurz vor Start der Free Agency wurde Center Garrett Bradbury nach Chicago getradet, dafür könnte der letztjährige Drittrundenpick Jarred Wilson von Guard auf Center rücken. Neu hinzugekommen ist außerdem Alijah Vera-Tucker. Doch es fehlt hier an Tiefe. Ben Brown kann in der Interior Line ohne großen Qualitätsverlust einspringen, auf Tackle wird es allerdings schnell dünn. Zudem ist Morgan Moses schon 35 Jahre alt. Daneben fehlt New England nach Stefon Diggs' Abgang eine klare Nummer eins auf der Receiver-Position. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Last hier auf mehrere Schultern verteilt, doch ein Star-Receiver würde das ansonsten variable Receiving Corps abrunden.

Buffalo Bills Größter Need: Defensive Line

Weitere Needs: Wide Receiver, Linebacker Hätten die Buffalo Bills nicht für D.J. Moore getradet, wäre die Receiver-Position sicherlich der größte Need gewesen. Nichtsdestotrotz müssen die Bills hier im Draft nachlegen. Die Offense ist ansonsten stark besetzt, in der Defense gibt es durchaus einige Löcher zu stopfen. Die Defensive Line war in der vergangenen Saison die größte Schwäche. Der Pass Rush war unterdurchschnittlich, viel schlimmer war allerdings die Lauf-Verteidigung. Das hatte sicherlich auch damit zu tun, dass Star-Defensive-Tackle Ed Oliver nur drei Spiele absolvieren konnte. Allein wird Oliver die Schwachstelle aber nicht beheben können.

Miami Dolphins Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Defensive Line, Wide Receiver Die Miami Dolphins haben sicherlich mehr Needs, als wir hier aufführen können. Wenn ein Team in den Rebuild geht, hat es sich zuletzt bewährt, die Mannschaft über die beiden Lines aufzubauen. Diesen Fokus betonte bei seiner Einstiegs-PK auch der neue Head Coach Jeff Hafley. In der Offensive Line fehlt Miami hinter Center Aaron Brewer schlichtweg Qualität, vor allem auf der Guard-Position brauchen die Dolphins frischen Wind. Aber auch ein neuer Tackle wäre denkbar. Das Gleiche gilt fast eins zu eins auch für die Defensive Line. Der Pass Rush muss verjüngt werden und braucht einen Anker, nachdem Jaelen Phillips zur Trade Deadline gegangen ist. Die Verpflichtungen von Josh Uche und David Ojabo reichen hier nicht. Nach dem Trade um Jaylen Waddle ist auch die Receiver-Position extrem dünn besetzt. Mit Malik Willis' Spielstil und De'Von Achane sowie der Tatsache, dass die Dolphins erstmal nicht um die Playoffs spielen werden, sollte der Fokus gerade in der ersten Runde aber woanders liegen.

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New York Jets Größter Need: Quarterback

Weitere Needs: Cornerback, Edge Was für die Dolphins gilt, gilt auch für die New York Jets. Das Team hat zu viele Lücken, um schnell wieder in die Erfolgsspur finden zu können. Mit Geno Smith haben die Jets zwar eine Übergangslösung auf der Quarterback-Position gefunden - die Zukunft ist Smith aber natürlich nicht. In einer besseren Quarterback-Klasse wäre ein Spielmacher mit dem zweiten Pick wohl gesetzt - aber egal, ob New York mit dem zweiten Pick zuschlägt oder sich zunächst anderweitig orientiert: Ein junger Quarterback muss möglichst früh her. Nach dem Abgang von Sauce Gardner fehlt den Jets zudem Qualität im Defensive Backfield. Nahshon Wright kam zwar in der Free Agency, hat aber trotz seiner fünf Interceptions bei den Chicago Bears immer wieder Probleme gehabt. Zudem braucht es einen langfristigen Nachfolger von Jermaine Johnson, der zu den Titans getradet wurde.

Pittsburgh Steelers Größter Need: Quarterback

Weitere Needs: Offensive Line, Defensive Tackle Ganz oben auf Pittsburghs Liste steht natürlich ein neuer Quarterback. Noch ist unklar, ob Aaron Rodgers zu den Steelers zurückkehren wird. Angesichts einer schwachen Quarterback-Klasse könnte Pittsburgh aber auch im Notfall mit Mason Rudolph und dem letztjährigen Sechstrundenpick Will Campbell in die Saison gehen. Die Offensive Line könnte auch frischen Wind vertragen. Die Tackles Broderick Jones und Troy Fautanu schwächelten zuletzt, in der Interior Line hat Pittsburgh Isaac Seumalo verloren. Die Defensive Line kann zudem perspektivisch angegangen werden: Cam Heyward wird eine Woche nach dem Draft 37 Jahre alt, T.J. Watt feiert im Oktober seinen 32. Geburtstag.

Baltimore Ravens Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Defensive Line, Tight End Nach dem Abgang von Tyler Linderbaum klafft auf Center eine riesige Lücke in Baltimore. Aber auch die Guard-Positionen waren 2025 eine große Schwachstelle, hier müssen die Ravens sich etwas einfallen lassen. In der Offense müssen zudem Passempfänger her, nach Isaiah Likelys Wechsel fehlt Baltimore ein athletischer Receiver. Mark Andrews könnte zudem in seine finale Ravens-Saison gehen und ist bei Weitem kein Unterschiedsspieler mehr. In der Defense wird Trey Hendrickson einen der schwächsten Pass Rushes zwar wiederbeleben, allerdings braucht der 31-Jährige gerade perspektivisch Hilfe.

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Cincinnati Bengals Größter Need: Defensive Line

Weitere Needs: Offensive Line, Cornerback Die Bengals sind einige Needs bereits in der Free Agency angegangen. Boye Mafe und Jonathan Allen verstärken die Defensive Line - das wird aber nicht ausreichen. Immerhin hat Cincinnati mit Trey Hendrickson den mit Abstand besten Verteidiger verloren. Zudem muss die schwächste Laufverteidigung der Liga generalüberholt werden. Auch die Passverteidigung enttäuschte 2025 auf ganzer Linie. Bryan Cook wird das Defensive Backfield stabilisieren, ein neuer Cornerback wird aber dennoch gebraucht. In der Offense war die Line immer wieder ein Problem. Hier fehlt es fast überall an Qualität, auch wenn man Orlando Brown Jr. halten konnte.

Cleveland Browns Größter Need: Wide Receiver

Weitere Needs: Left Tackle, Quarterback Ist Shedeur Sanders wirklich die Antwort auf der Quarterback-Position? Wollen die Browns ihm eine ernsthafte Chance geben, braucht der junge Quarterback Unterstützung. Jerry Jeudy und Cedric Tillman haben gezeigt, dass sie zwar Talent besitzen, aber keine konstanten Hilfen sind. Zudem klafft eine große Lücke auf der Left-Tackle-Position. Dawand Jones erlebte zuletzt dreimal in Folge eine Verletzung, die seine Saison beendete. Hinzu kommt, dass sich Jones grundsätzlich auf Right Tackle wohler fühlt. Ein neuer Quarterback könnte auch verpflichtet werden - je nachdem, wie der Gesundheitsstatus von Deshaun Watson ist.

Jacksonville Jaguars Größter Need: Running Back

Weitere Needs: Defensive Tackle Die Jacksonville Jaguars haben eine relativ komplette Offense. Lediglich der Abgang von Travis Etienne bereitet noch ein paar Kopfschmerzen. Auch wenn Bhayshul Tuten als Rookie gute Momente hatte und Chris Rodriguez Jr. bei den Washington Commanders ebenfalls überzeugte, fehlt ein dynamischer Playmaker. In der Defense mangelte es den Jaguars 2025 an Pass Rush. Jacksonville lag hier nur auf Platz 27, vor allem aus der Interior Line kam zu wenig Unterstützung für Josh Hines-Allen und Travon Walker. Letzterer wurde mit einem Vierjahresvertrag immerhin langfristig gebunden.

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Houston Texans Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Defensive Tackle, Tight End Bei den Houston Texans waren die Gründe für das Playoff-Aus bei den Patriots schnell klar: C.J. Stroud war zu fehleranfällig. Da die Texans hier aber keine Veränderung vornehmen, ist das Wichtigste, Stroud so gut wie möglich zu beschützen. Die Interior Line hat hier die meisten Schwächen, aber auch auf Tackle wäre eine Verstärkung nicht verkehrt. Zudem könnte ein athletischer Tight End neben Dalton Schultz der Offense mehr Variabilität verleihen.

Indianapolis Colts Größter Need: Wide Receiver

Weitere Needs: Edge, Linebacker Die Colts haben zwar Alec Pierce teuer gehalten, mit Michael Pittman Jr. ist dafür allerdings der langjährige Nummer-1-Receiver getradet worden. Josh Downs ist ein veritabler Slot-Receiver, für Sets mit zwei Receivern fehlt allerdings ein Outside-Receiver. Die Defensive Front der Colts soll verjüngt werden, dafür wurden auch Kwity Paye und Zaire Franklin gehen gelassen. Dementsprechend wird der Fokus auf Pass Rusher und einem tacklesicheren Linebacker liegen.

Tennessee Titans Größter Need: Wide Receiver

Weitere Needs: Running Back, Linebacker Die Titans sollten sich darauf konzentrieren, Cam Ward mit Waffen zu versorgen. Sie haben zwar Wan'Dale Robinson verpflichtet, der Ex-Giant ist allerdings kein klarer Nummer-1-Receiver. Calvin Ridley hat seine besten Zeiten zudem hinter sich. Das gilt auch für Running Back Tony Pollard. Mit Jeremiyah Love wäre ein legitimer, verspäteter Derrick-Henry-Ersatz zu haben ... Robert Saleh wird zudem eine dynamische Defensive aufbauen wollen. Dafür fehlen ihm Playmaker auf mehreren Positionen. Neben Love könnte auch Sonny Styles zu haben sein, der dieses Profil perfekt ausfüllt und Salehs neuer Fred Warner werden könnte.

NFL Draft 2026: Die Picks der NFL-Teams NFL Draft 2026: Alle Picks der NFL-Teams Der NFL Draft 2026 findet in weniger als einem Monat statt: Von 23. bis 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht. IMAGO/UPI Photo

Arizona Cardinals • Runde 1 (3. Pick)

• Runde 2 (2. Pick)

• Runde 3 (1. Pick)

• Runde 4 (4. Pick)

• Runde 5 (3. Pick)

• Runde 6 (2. Pick)

• Runde 7 (1. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

Atlanta Falcons • Runde 2 (16. Pick)

• Runde 3 (15. Pick)

• Runde 4 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (34. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (15. Pick) IMAGO/Icon SMI

Baltimore Ravens • Runde 1 (14. Pick)

• Runde 2 (13. Pick)

• Runde 3 (16. Pick)

• Runde 4 (15. Pick)

• Runde 5 (14. Pick)

• Runde 5 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 5 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 7 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (37. Pick) (Compensatory) IMAGO/UPI Photo

Buffalo Bills • Runde 1 (26. Pick)

• Runde 3 (27. Pick)

• Runde 4 (26. Pick)

• Runde 5 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 5 (28. Pick)

• Runde 6 (1. Pick) (via New York Jets)

• Runde 7 (4. Pick) (via New York Jets) IMAGO/UPI Photo

Carolina Panthers • Runde 1 (19. Pick)

• Runde 2 (19. Pick)

• Runde 3 (19. Pick)

• Runde 4 (19. Pick)

• Runde 5 (18. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 5 (19. Pick)

• Runde 6 (19. Pick) IMAGO/UPI Photo

Chicago Bears • Runde 1 (25. Pick)

• Runde 2 (25. Pick)

• Runde 2 (28. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 3 (25. Pick)

• Runde 4 (29. Pick) (via Los Angeles Chargers)

• Runde 7 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (25. Pick) IMAGO/ZUMA Press Wire

Cincinnati Bengals • Runde 1 (10. Pick)

• Runde 2 (9. Pick)

• Runde 3 (8. Pick)

• Runde 4 (10. Pick)

• Runde 6 (8. Pick)

• Runde 6 (18. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 7 (10. Pick) IMAGO/UPI Photo

Cleveland Browns • Runde 1 (6. Pick)

• Runde 1 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 2 (7. Pick)

• Runde 3 (6. Pick)

• Runde 4 (7. Pick)

• Runde 5 (6. Pick)

• Runde 5 (9. Pick) (via Cincinnati Bengals)

• Runde 6 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 7 (32. Pick) (via Seattle Seahawks) IMAGO/UPI Photo

Dallas Cowboys • Runde 1 (12. Pick)

• Runde 1 (20. Pick) (via Green Bay Packers)

• Runde 3 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 4 (12. Pick)

• Runde 5 (12. Pick)

• Runde 5 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (2. Pick) (via Tennessee Titans) IMAGO/UPI Photo

Denver Broncos • Runde 2 (30. Pick)

• Runde 4 (8. Pick) (via New Orleans Saints)

• Runde 4 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 5 (30. Pick)

• Runde 7 (30. Pick)

• Runde 7 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (41. Pick) (Compensatory) imago images / UPI Photo

Detroit Lions • Runde 1 (17. Pick)

• Runde 2 (18. Pick)

• Runde 4 (18. Pick)

• Runde 4 (28. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 5 (17. Pick)

• Runde 5 (41. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (24. Pick) (via Jacksonville Jaguars)

• Runde 6 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 7 (6. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Green Bay Packers • Runde 2 (20. Pick)

• Runde 3 (20. Pick)

• Runde 4 (20. Pick)

• Runde 5 (20. Pick)

• Runde 6 (20. Pick)

• Runde 7 (20. Pick)

• Runde 7 (39. Pick) IMAGO/UPI Photo

Houston Texans •• Runde 1 (28. Pick)

• Runde 2 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 2 (27. Pick)

• Runde 3 (5. Pick) (via New York Giants)

• Runde 4 (6. Pick) (via Washington Commanders)

• Runde 5 (1. Pick) (via Las Vegas Raiders)

• Runde 5 (27. Pick)

• Runde 7 (27. Pick) (via San Francisco 49ers) IMAGO/Icon Sportswire

Indianapolis Colts • Runde 2 (15. Pick)

• Runde 3 (14. Pick)

• Runde 4 (13. Pick)

• Runde 5 (16. Pick)

• Runde 6 (33. Pick) (Compensatory via Pittsburgh Steelers)

• Runde 7 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (38. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Jacksonville Jaguars • Runde 2 (24. Pick)

• Runde 3 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 3 (24. Pick)

• Runde 3 (36. Pick) (Compensatory via Detroit Lions)

• Runde 4 (24. Pick)

• Runde 5 (24. Pick)

• Runde 5 (26. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 6 (22. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 7 (17. Pick) (via Detroit Lions)

• Runde 7 (24. Pick)

• Runde 7 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/UPI Photo

Kansas City Chiefs • Runde 1 (9. Pick)

• Runde 1 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 2 (8. Pick)

• Runde 3 (10. Pick)

• Runde 4 (9. Pick)

• Runde 5 (8. Pick)

• Runde 5 (29. Pick) (via Los Angeles Rams)

• Runde 5 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (29. Pick) (via Los Angeles Rams) IMAGO/Newscom World

Las Vegas Raiders • Runde 1 (1. Pick)

• Runde 2 (4. Pick)

• Runde 3 (3. Pick)

• Runde 4 (2. Pick)

• Runde 4 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 4 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (4. Pick)

• Runde 6 (27. Pick) (via Buffalo Bills)

• Runde 7 (3. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Chargers • Runde 1 (22. Pick)

• Runde 2 (23. Pick)

• Runde 3 (22. Pick)

• Runde 4 (23. Pick)

• Runde 6 (23. Pick) IMAGO/UPI Photo

Los Angeles Rams • Runde 1 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 2 (29. Pick)

• Runde 3 (29. Pick)

• Runde 6 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 7 (16. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (35. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (36. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Miami Dolphins • Runde 1 (11. Pick)

• Runde 1 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 2 (11. Pick)

• Runde 3 (11. Pick)

• Runde 3 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 3 (26. Pick) (via Houston Texans)

• Runde 3 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 4 (30. Pick) (via Denver Broncos)

• Runde 5 (11. Pick)

• Runde 7 (11. Pick)

• Runde 7 (22. Pick) (via Los Angeles Chargers) IMAGO/ZUMA Press Wire

Minnesota Vikings • Runde 1 (18. Pick)

• Runde 2 (17. Pick)

• Runde 3 (18. Pick)

• Runde 3 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (23. Pick) (via Philadelphia Eagles)

• Runde 6 (15. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 7 (18. Pick)

• Runde 7 (19. Pick) (via Carolina Panthers)

• Runde 7 (28. Pick) (via Houston Texans) IMAGO/ZUMA Press Wire

New England Patriots • Runde 1 (31. Pick)

• Runde 2 (31. Pick)

• Runde 3 (31. Pick)

• Runde 4 (25. Pick) (via Chicago Bears)

• Runde 4 (31. Pick)

• Runde 5 (31. Pick)

• Runde 6 (10. Pick) (via Kansas City Chiefs)

• Runde 6 (17. Pick) (via Minnesota Vikings)

• Runde 6 (21. Pick) (via Pittsburgh Steelers)

• Runde 6 (31. Pick)

• Runde 7 (31. Pick) IMAGO/Icon Sportswire

New Orleans Saints • Runde 1 (8. Pick)

• Runde 2 (10. Pick)

• Runde 3 (9. Pick)

• Runde 4 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 4 (36. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (10. Pick)

• Runde 5 (32. Pick) (via Seattle Seahawks)

• Runde 6 (9. Pick) IMAGO/Icon SMI

New York Giants • Runde 1 (5. Pick)

• Runde 2 (5. Pick)

• Runde 4 (5. Pick)

• Runde 5 (5. Pick)

• Runde 6 (5. Pick)

• Runde 6 (11. Pick) (via Miami Dolphins)

• Runde 6 (12. Pick) (via Dallas Cowboys) IMAGO/UPI Photo

New York Jets • Runde 1 (2. Pick)

• Runde 1 (16. Pick) (via Indianapolis Colts)

• Runde 2 (1. Pick)

• Runde 2 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 4 (3. Pick)

• Runde 4 (40. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (39. Pick) (Compensatory)

• Runde 7 (12. Pick) (via Dallas Cowboys)

• Runde 7 (26. Pick) (via Buffalo Bills) IMAGO/Icon SMI

Philadelphia Eagles • Runde 1 (23. Pick)

• Runde 2 (22. Pick)

• Runde 3 (4. Pick) (via New York Jets)

• Runde 3 (34. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (14. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 4 (37. Pick) (Compensatory)

• Runde 5 (13. Pick) (via Atlanta Falcons)

• Runde 5 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 6 (16. Pick) (via Atlanta Falcons) IMAGO/Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers • Runde 1 (21. Pick)

• Runde 2 (21. Pick)

• Runde 3 (12. Pick)

• Runde 3 (21. Pick)

• Runde 3 (35. Pick)

• Runde 4 (21. Pick)

• Runde 4 (35. Pick)

• Runde 5 (21. Pick)

• Runde 6 (35. Pick)

• Runde 7 (8. Pick)

• Runde 7 (14. Pick)

• Runde 7 (21. Pick) imago images / UPI Photo

San Francisco 49ers • Runde 1 (27. Pick)

• Runde 2 (26. Pick)

• Runde 4 (27. Pick)

• Runde 4 (33. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (38. Pick) (Compensatory)

• Runde 4 (39. Pick) (Compensatory) IMAGO/Icon Sportswire

Seattle Seahawks • Runde 1 (32. Pick)

• Runde 2 (32. Pick)

• Runde 3 (32. Pick)

• Runde 6 (7. Pick) (via Cleveland Browns) IMAGO/Icon Sportswire

Tampa Bay Buccaneers • Runde 1 (15. Pick)

• Runde 2 (14. Pick)

• Runde 3 (13. Pick)

• Runde 4 (16. Pick)

• Runde 5 (15. Pick)

• Runde 6 (14. Pick)

• Runde 7 (13. Pick) IMAGO/ZUMA Wire

Tennessee Titans • Runde 1 (4. Pick)

• Runde 2 (3. Pick)

• Runde 3 (2. Pick)

• Runde 4 (1. Pick)

• Runde 5 (2. Pick) (via New York Jets)

• Runde 5 (4. Pick)

• Runde 6 (3. Pick)

• Runde 6 (13. Pick) (via Baltimore Ravens)

• Runde 7 (9. Pick) (via Kansas City Chiefs) IMAGO/UPI Photo

Washington Commanders • Runde 1 (7. Pick)

• Runde 3 (7. Pick)

• Runde 5 (7. Pick)

• Runde 6 (6. Pick)

• Runde 6 (28. Pick) (via San Francisco 49ers)

• Runde 7 (7. Pick) IMAGO/Icon Sportswire 1 / 33



Denver Broncos Größter Need: Tight End

Weitere Needs: Linebacker, Defensive Tackle Viele dringende Needs haben die Broncos nicht. Mit dem Trade um Jaylen Waddle hat die Offense einen wichtigen Playmaker hinzugefügt, zudem wurde der Vertrag von J.K. Dobbins verlängert. Nur auf der Tight-End-Position fehlt Explosivität sowie Variabilität. Evan Engram wird zu Saisonbeginn 32 Jahre alt, ohnehin kam kein Tight End 2025 auf mehr als zehn Yards pro Catch. Die Broncos-Defense war 2025 eine der besten der Liga, dennoch würde der Linebacker-Position Tiefe und Agilität guttun. Zudem wurde auch Dre Greenlaw vor wenigen Wochen entlassen. In der Interior Line ist zwar kein großer Bedarf, doch ein Defensive Tackle für die Kadertiefe würde helfen.

Los Angeles Chargers Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Linebacker, Edge Die eklatante Schwäche der 2025er Chargers war die Offensive Line. Nach den bitteren Verletzungen von Joe Alt und Rashawn Slater konnte einem Justin Herbert nur noch leidtun. Alt und Slater werden zwar eventuell schon zu Saisonbeginn wieder zurückkehren, doch die Probleme in der Interior Line bleiben. Immerhin hat L.A. mit Tyler Biadasz einen neuen Center gefunden, die Guard-Positionen sind aber jeweils vakant. In der Defense sind die Probleme nicht ganz so eklatant, einen dynamischen Linebacker suchen die Chargers aber jetzt schon seit Jahren. Zudem wird Khalil Mack nicht jünger, hier haben die Chargers den Luxus, einen Pass Rusher in Ruhe entwickeln zu können.

Kansas City Chiefs Größter Need: Wide Receiver

Weitere Needs: Defensive Line, Cornerback Die Offense der Kansas City Chiefs hat seit zwei Jahren Probleme, an glorreiche Zeiten unter Patrick Mahomes anzuknüpfen. Zwar hat man mit Rashee Rice einen legitimen Nummer-1-Receiver, Xavier Worthy war bislang allerdings zu inkonstant. Zudem wird Travis Kelce nicht jünger, KC braucht trotz der Verpflichtung von Kenneth Walker einen weiteren Playmaker. In der Defense haben die Chiefs zuletzt nachgelassen. Der letztjährige Zweitrundenpick Omarr Norman-Lott handelte sich im Oktober einen Kreuzbandriss ein, Chris Jones fehlte zudem die von ihm gewohnte Dominanz. Der Defensive Tackle wird zudem im Sommer bereits 32 Jahre alt. Gegenüber von George Karlaftis fehlt zudem ein gefährlicher Edge-Verteidiger, und mit dem Trade um Trent McDuffie sollten die Chiefs einen neuen Cornerback holen.

Las Vegas Raiders Größter Need: Quarterback

Weitere Needs: Wide Receiver, Defensive Line Die Raiders haben den ersten Pick im Draft, der Pick von Fernando Mendoza ist demnach so gut wie sicher. Mit einem smarten Deal für Altmeister Kirk Cousins wurde zudem ein erfahrener Mentor verpflichtet, der Mendoza ausreichend Zeit zur Gewöhnung an die NFL geben wird und der zeitweise auch ohne Umschweife starten kann. Eine äußerst sinnvolle Ergänzung auf der Quarterback-Position, auf der zuvor nur noch Aiden O'Connell im Roster stand. Um dem Quarterback der Zukunft bestmögliche Chancen zu gewähren, wäre ein Top-Receiver wichtig. Mit Ashton Jeanty und Brock Bowers haben die Raiders jeweils einen jungen, talentierten Running Back bzw. Tight End - das fehlt noch auf der Receiver-Position. Die Defense war 2025 aber auch ein Problem. Egal, ob Maxx Crosby letztlich bleibt oder nicht - Las Vegas braucht frisches Blut in der Defensive Front.

Super Bowl: Ergebnisse aller 60 Endspiele der NFL Super Bowl I Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:10 (15. Januar 1967)

Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) Imago

Super Bowl II Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:14 (14. Januar 1968)

Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami) Imago

Super Bowl III New York Jets - Baltimore Colts 16:7 (12. Januar 1969)

Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami) Imago

Super Bowl IV Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:7 (11. Januar 1970)

Stadion: Tulane Stadium (New Orleans) Imago

Super Bowl V Super-Bowl-Ringe der einzelnen Siegerteams: VI Dallas Cowboys -1971 imago images/Schüler

Super Bowl VI Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:3 (16. Januar 1972)

Stadion: Tulane Stadium (New Orleans) Imago

Super Bowl VII Miami Dolphins - Washington Redskins 14:7 (14. Januar 1973)

Stadion: Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) Imago

Super Bowl VIII Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:7 (13. Januar 1974)

Stadion: Rice Stadium (Houston) Imago

Super Bowl IX Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:6 (12. Januar 1975)

Stadion: Tulane Stadium (New Orleans) imago sportfotodienst

Super Bowl X Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:17 (18. Januar 1976)

Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami) Imago

Super Bowl XI Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:14 (9. Januar 1977)

Stadion: Rose Bowl (Pasadena) Imago

Super Bowl XII Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:10 (15. Januar 1978)

Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans) Imago

Super Bowl XIII Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:31 (21. Januar 1979)

Stadion: Orange Bowl Stadium (Miami) imago images/UPI Photo

Super Bowl XIV Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:19 (20. Januar 1980)

Stadion: Rose Bowl (Pasadena) Imago

Super Bowl XV Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:10 (25. Januar 1981)

Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans) Imago

Super Bowl XVI San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:21 (24. Januar 1982)

Stadion: Pontiac Silverdome (Pontiac) imago/ZUMA Press

Super Bowl XVII Washington Redskins - Miami Dolphins 27:17 (30. Januar 1983)

Stadion: Rose Bowl (Pasadena) twitter@WaPoExpress

Super Bowl XVIII Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:9 (22. Januar 1984)

Stadion: Tampa Stadium (Tampa) Imago

Super Bowl XIX San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:16 (20. Januar 1985)

Stadion: Stanford Stadium (Stanford) IMAGO/ZUMA Press Wire

Super Bowl XX Chicago Bears - New England Patriots 46:10 (26. Januar 1986)

Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans) IMAGO/Newscom World

Super Bowl XXI New York Giants - Denver Broncos 39:20 (25. Januar 1987)

Stadion: Rose Bowl (Pasadena) imago sportfotodienst

Super Bowl XXII Washington Redskins - Denver Broncos 42:10 (31. Januar 1988)

Stadion: Jack Murphy Stadium (San Diego) Imago

Super Bowl XXIII San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:16 (22. Januar 1989)

Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens) imago images/PCN Photography

Super Bowl XXIV San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:10 (28. Januar 1990)

Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans) Imago

Super Bowl XXV New York Giants - Buffalo Bills 20:19 (27. Januar 1991)

Stadion: Tampa Stadium (Tampa) 1991 George Rose

Super Bowl XXVI Washington Redskins - Buffalo Bills 37:24 (26. Januar 1992)

Stadion: Metrodome (Minneapolis) imago/ZUMA Press

Super Bowl XXVII Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:17 (31. Januar 1993)

Stadion: Rose Bowl (Pasadena) imago

Super Bowl XXVIII Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:13 (30. Januar 1994)

Stadion: Georgia Dome (Atlanta) Imago

Super Bowl XXIX San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:26 (29. Januar 1995)

Stadion: Joe Robbie Stadium (Miami Gardens) Imago

Super Bowl XXX Dallas Cowboys - Pittsburgh Steelers 27:17 (28. Januar 1996)

Stadion: Sun Devil Stadium (Tempe) imago images/ZUMA Wire

Super Bowl XXXI Green Bay Packers - New England Patriots 35:21 (26. Januar 1997)

Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans) imago images/Everett Collection

Super Bowl XXXII Denver Broncos - Green Bay Packers 31:24 (25. Januar 1998)

Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego) Imago

Super Bowl XXXIII Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:19 (31. Januar 1999)

Stadion: Pro Player Stadium (Miami Gardens) Imago

Super Bowl XXXIV St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:16 (30. Januar 2000)

Stadion: Georgia Dome (Atlanta) imago images/ZUMA Wire

Super Bowl XXXV Baltimore Ravens - New York Giants 34:7 (28. Januar 2001)

Stadion: Raymond James Stadium (Tampa) Imago

Super Bowl XXXVI New England Patriots - St. Louis Rams 20:17 (3. Februar 2002)

Stadion: Louisiana Superdome (New Orleans) Imago

Super Bowl XXXVII Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:21 (26. Januar 2003)

Stadion: Qualcomm Stadium (San Diego) Imago

Super Bowl XXXVIII New England Patriots - Carolina Panthers 32:29 (1. Februar 2004)

Stadion: Reliant Stadium (Houston) Imago

Super Bowl XXXIX New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:21 (6. Februar 2005)

Stadion: ALLTEL Stadium (Jacksonville) Imago

Super Bowl XL Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:10 (5. Februar 2006)

Stadion: Ford Field (Detroit) Imago

Super Bowl XLI Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:17 (4. Februar 2007)

Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens) Imago

Super Bowl XLII New York Giants - New England Patriots 17:14 (3. Februar 2008)

Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale) Imago

Super Bowl XLIII Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:23 (1. Februar 2009)

Stadion: Raymond James Stadium (Tampa) imago sportfotodienst

Super Bowl XLIV New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 (7. Februar 2010)

Stadion: Dolphin Stadium (Miami Gardens) imago sportfotodienst

Super Bowl XLV Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:25 (6. Februar 2011)

Stadion: Cowboys Stadium (Arlington) imago sportfotodienst

Super Bowl XLVI New York Giants - New England Patriots 21:17 (5. Februar 2012)

Stadion: Lucas Oil Stadium (Indianapolis) imago sportfotodienst

Super Bowl XLVII Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 (3. Februar 2013)

Stadion: Mercedes-Benz Superdome (New Orleans) imago sportfotodienst

Super Bowl XLVIII Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 (2. Februar 2014)

Stadion: MetLife Stadium (East Rutherford) imago/UPI Photo

Super Bowl XLIX New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 (1. Februar 2015)

Stadion: University of Phoenix Stadium (Glendale) imago/UPI Photo

Super Bowl XLX Denver Broncos - Carolina Panthers 24:10 (7. Februar 2016)

Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara) imago/UPI Photo

Super Bowl LI New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 OT (5. Februar 2017)

Stadion: NRG Stadium (Houston imago images/UPI Photo

Super Bowl LII Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 (4. Februar 2018)

Stadion: U.S. Bank Stadium (Minneapolis) imago/UPI Photo

Super Bowl LIII New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 (3. Februar 2019)

Stadion: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta imago images/UPI Photo

Super Bowl LIV Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20 (2. Februar 2020)

Stadion: Hard Rock Stadium (Miami Gardens) IMAGO/ABACAPRESS

Super Bowl LV Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:9 (7. Februar 2021)

Stadion: Raymond James Stadium (Tampa) IMAGO/Newscom World

Super Bowl LVI Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:20 (13. Februar 2022)

Stadion: Sofi Stadium (Inglewood) imago images/UPI Photo

Super Bowl LVII Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35 (12. Februar 2023)

Stadion: State Farm Stadium (Glendale) USA TODAY Network

Super Bowl LVIII Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25:22 n. OT (11. Februar 2024)

Stadion: Allegiant Stadium (Paradise) IMAGO/Newscom World

Super Bowl LIX Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40:22 (9. Februar 2025)

Stadion: Caesars Superdome (New Orleans) IMAGO/Newscom World

Super Bowl LX Seattle Seahawks - New England Patriots 29:13 (8. Februar 2026)

Stadion: Levi's Stadium (Santa Clara) UPI Photo 1 / 60



Philadelphia Eagles Größter Need: Edge

Weitere Needs: Tight End, Offensive Line Große Needs haben die Eagles nicht. Nach dem Verlust von Jaelen Phillips fehlt Philly ein gefährlicher Pass Rusher über außen. Zudem könnte die Offense auf der Tight-End-Position mehr Explosivität vertragen. Dallas Goedert wurde zwar gehalten, der 31-Jährige hat seine Stärken allerdings woanders. In der Offensive Line kann zudem in Ruhe eine Lösung für die Zukunft gefunden werden - Lane Johnson und Landon Dickerson sollen beide über einen Rücktritt nachgedacht haben.

Dallas Cowboys Größter Need: Linebacker

Weitere Needs: Cornerback, Edge Defense, Defense, Defense! Nachdem die Cowboys 2025 trotz starker Offense die Playoffs verpassten, ist der Fokus in dieser Offseason klar. In der Defense haben die Cowboys trotz Verpflichtungen in der Free Agency nach wie vor Lücken. Allen voran ein dynamischer Linebacker, der auch als neues Sprachrohr der Verteidigung agieren kann, wäre ein deutliches Upgrade. Aber neue Passverteidiger sind in Dallas ebenfalls bitter nötig. Auch wenn die Cowboys mit Quinnen Williams und Rashan Gary den Abgang von Micah Parsons im Verbund aufgefangen haben, fehlt noch ein Edge-Verteidiger gegenüber von Gary.

Washington Commanders Größter Need: Wide Receiver

Weitere Needs: Center, Cornerback Es war eine enttäuschende Saison für die Washington Commanders. Mit einem fitten Jayden Daniels wollen die Hauptstädter wieder angreifen - und dafür braucht Daniels neue, junge Waffen. Denn Terry McLaurin ist zwar noch immer ein Top-Receiver, hatte zuletzt aber mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und wird zu Saisonbeginn 31 Jahre alt. Dahinter fehlt eine konstante zweite Option. Zudem haben die Commanders mit Tyler Biadasz ihren Starting Center verloren. Nick Allegretti kann zwar hier einspringen, dahinter wird es aber schnell dünn. Zudem fehlt Washington seit Jahren Qualität auf der Cornerback-Position, der Trade für Marshon Lattimore hat nicht gefruchtet, sodass die Commanders den Passverteidiger entlassen haben.

New York Giants Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Defensive Tackle, Cornerback Die New York Giants haben in der Offseason einiges getan. Offensiv bringt das Team eine Menge Potenzial mit - viel wird aber auch daran hängen, wie gut Jaxson Dart beschützt wird. In der Offensive Line fehlt aktuell noch ein klarer Starting Guard. Defensiv war 2025 die Laufverteidigung ein klares Manko der New Yorker. Neben Dexter Lawrence würde den Giants ein reiner Laufstopper guttun. Außerdem fehlt den Giants ein klarer Top-Cornerback.

NFL-Stadien: Das kostet ein Besuch bei den 32 Teams Metlife Stadium Vier Tickets: 493,24 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 14,30 Dollar

Gesamtkosten: 555.94 Dollar IMAGO/Depositphotos

Cleveland Browns: Huntington Bank Field Vier Tickets: 645,64 Dollar

Zwei Bier: 16,45 Dollar

Zwei Softgetränke:12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 37,63 Dollar

Gesamtkosten: 738,71 Dollar Imago

Tennessee Titans: Nissan Stadium Vier Tickets: 7772,28 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 18,60 Dollar

Gesamtkosten: 844,72 Dollar Imago

Los Angeles Chargers: SoFi Stadium Vier Tickets: 800,92 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 59,02 Dollar

Gesamtkosten: 931,02 Dollar Imago

New Orleans Saints: Caesars Superdome Vier Tickets: 842,88 Dollar

Zwei Bier: 24,38 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,86 Dollar

Vier Hotdogs: 31,87 Dollar

Parken: 45,12 Dollar

Gesamtkosten: 959,11 Dollar 2019 Getty Images

Jacksonville Jaguars: EverBank Stadium (1995) Vier Tickets: 925, 96 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,04 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 27,95 Dollar

Gesamtkosten: 1.008,28 Dollar Imago

Atlanta Falcons: Mercedes-Benz Stadium Vier Tickets: 994,32 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 20,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.063,30 Dollar Imago

Arizona Cardinals: State Farm Stadium Vier Tickets: 995,52 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 8,50 Dollar

Vier Hotdogs: 17,49 Dollar

Parken: 31, 18 Dollar

Gesamtkosten: 1.078,71 Dollar Getty Images

Indianapolis Colts: Lucas Oil Stadium Vier Tickets: 1.017, 04 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 62,78 Dollar

Gesamtkosten: 1.107,00 Dollar Imago

Miami Dolphins: Hard Rock Stadium Vier Tickets: 1.018,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 23,73 Dollar

Gesamtkosten: 1.128,Dollar 2017 Getty Images

New York Giants: MetLife Stadium Vier Tickets: 1.056,64 Dollar

Zwei Bier: 10, 61 Dollar

Zwei Softgetränke: 11,69 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 21,44 Dollar

Gesamtkosten: 1.141,89 Dollar 2019 Getty Images

Carolina Panthers: Bank of America Stadium Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 4,25 Dollar

Vier Hotdogs: 8,74 Dollar

Parken: 20,49 Dollar

Gesamtkosten: 1.150,90 Dollar Imago

Los Angeles Rams: SoFi Stadium Vier Tickets: 1.097,80 Dollar

Zwei Bier: 12,73 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 24,05 Dollar

Parken: 33,64 Dollar

Gesamtkosten: 1,185,78 Dollar Imago

Tampa Bay Buccaneers: Raymond James Stadium Vier Tickets: 1.128,64 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 10,43 Dollar

Gesamtkosten: 1.230,59 Dollar Imago

Baltimore Ravens: M&T Bank Stadium Vier Tickets: 1.142,36 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,64 Dollar

Gesamtkosten:1.230,59 Dollar Icon Sportswire

San Francisco 49ers: Levi's Stadium Vier Tickets: 1,178,36 Dollar

Zwei Bier: 22,26 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,73 Dollar

Vier Hotdogs: 26,19 Dollar

Parken: 23,38 Dollar

Gesamtkosten: 1.262,92 Dollar Imago

Washington Commanders: Northwest Stadium Vier Tickets: 1.243,76 Dollar

Zwei Bier: 15,92 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,22 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 26,04 Dollar

Gesamtkosten: 1.327,45 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

New England Patriots: Gillette Stadium Vier Tickets: 1.320,52 Dollar

Zwei Bier: 16,19 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,01 Dollar

Vier Hotdogs: 16,22 Dollar

Parken: 25,26 Dollar

Gesamtkosten: 1.387,20 Dollar IMAGO/Newscom World

Cincinnati Bengals: Paycor Stadium Vier Tickets: 1.293,64 Dollar

Zwei Bier: 23,34 Dollar

Zwei Softgetränke: 14,88 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 28,70 Dollar

Gesamtkosten: 1,395,94 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

NRG Stadium: Houston Texans Vier Tickets: 1.274,12 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 29,51 Dollar

Parken: 56,80 Dollar

Gesamtkosten: 1.396,53 Dollar Eibner

Lumen Field: Seattle Seahawks Vier Tickets: 1.294,56 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 17,01 Dollar

Vier Hotdogs: 34,98 Dollar

Parken: 44,51 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Dallas Cowboys: AT&T Stadium Vier Tickets: 1.319,32 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,80 Dollar

Vier Hotdogs: 34,93 Dollar

Parken: 29,94 Dollar

Gesamtkosten: 1.405,91 Dollar Imago

Minnesota Vikings: US Bank Stadium Vier Tickets: 1.426,28 Dollar

Zwei Bier: 10,61 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,38 Dollar

Vier Hotdogs: 30,60 Dollar

Parken: 40,96 Dollar

Gesamtkosten: 1.514,83 Dollar IMAGO/Newscom World

Pittsburgh Steelers: Acrisure Stadium Vier Tickets: 1.497,88 Dollar

Zwei Bier: 14,85 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 28,42 Dollar

Parken: 50,88 Dollar

Gesamtkosten: 1.601,60 Dollar Icon Sportswire

Denver Broncos: Empower Field at Mile High Vier Tickets: 1.550,00 Dollar

Zwei Bier: 19,10 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 21,86 Dollar

Parken: 41,65 Dollar

Gesamtkosten: 1.643,24 Dollar Imago

Green Bay Packers: Lambeau Field Vier Tickets: 1.557,36 Dollar

Zwei Bier: 20,27 Dollar

Zwei Softgetränke: 15,29 Dollar

Vier Hotdogs: 29,69 Dollar

Parken: 36,68 Dollar

Gesamtkosten: 1.659,29 Dollar Imago

Kansas City Chiefs: GEHA Field at Arrowhead Stadium Vier Tickets: 1.637,72 Dollar

Zwei Bier: 22,28 Dollar

Zwei Softgetränke: 10,63 Dollar

Vier Hotdogs: 19,67 Dollar

Parken: 0,00 Dollar

Gesamtkosten: 1.690,30 Dollar Imago

Buffalo Bills: Highmark Stadium Vier Tickets: 1.635,52 Dollar

Zwei Bier: 18,04 Dollar

Zwei Softgetränke: 12,76 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 31,28 Dollar

Gesamtkosten: 1.723,83 Dollar 2014 Getty Images

Chicago Bears: Soldier Field Vier Tickets: 1.832,68 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Las Vegas Raiders: Allegiant Stadium Vier Tickets: 1.855,16 Dollar

Zwei Bier: 21,22 Dollar

Zwei Softgetränke: 13,82 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 39,42 Dollar

Gesamtkosten: 1.933,37 Dollar Getty

Detroit Lions: Ford Field Vier Tickets: 1.940,32 Dollar

Zwei Bier: 25,46 Dollar

Zwei Softgetränke: 9,57 Dollar

Vier Hotdogs: 26,23 Dollar

Parken: 51,95 Dollar

Gesamtkosten: 2.053,53Dollar IMAGO/Icon Sportswire

Philadelphia Eagles: Lincoln Financial Field Vier Tickets: 2.058,44 Dollar

Zwei Bier: 23,32 Dollar

Zwei Softgetränke: 6,36 Dollar

Vier Hotdogs: 13,07 Dollar

Parken: 32,25 Dollar

Gesamtkosten: 2,133,44 Dollar 2017 Getty Images 1 / 32



Chicago Bears Größter Need: Edge

Weitere Needs: Center, Safety Die Chicago Bears waren schon in der Free Agency auf der Suche nach einem Top-Pass-Rusher, konnten aber keinen Deal landen. Dementsprechend könnte das im Draft erledigt werden. Auf Center haben die Bears mit Garrett Bradbury eine kurzfristige Lösung gefunden, doch gerade in Ben Johnsons Offense hat sich gezeigt, dass ein Top-Center eine große Rolle spielt. Zudem haben die Bears Jaquan Brisker und Kevin Byard in der Free Agency verloren, daher steht auch ein neuer Safety auf der Wunschliste.

Green Bay Packers Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Edge, Cornerback Die Packers haben mit Elgton Jenkins ihren langjährigen Starter auf der Center-Position entlassen. Hier wird Sean Rhyan Stand jetzt starten, der Lineman hat im vergangenen Jahr bereits 458 Snaps in Abwesenheit von Jenkins dort gespielt. Wahrscheinlich legen die Packers hier aber im Draft nach. In der Defense hat Green Bay mehr Probleme. Micah Parsons erholt sich noch von einem Kreuzbandriss, zudem wurde Rashan Gary abgegeben. Ein Pass Rusher sollte also definitiv geholt werden. Seit Jaire Alexander hatten die Packers auch keinen Star-Cornerback mehr, hier könnte, wenn das Board gut fällt, auch früh zugeschlagen werden - auch wenn der erste Pick der Packers erst an 52 fällig ist.

Minnesota Vikings Größter Need: Center

Weitere Needs: Safety, Running Back Nach Ryan Kellys Rücktritt ist die Center-Position in Minnesota vakant. Die Vikings haben hier mit Blake Brandel und Michael Jurgens zwar auch Optionen im Kader, eine junge, aufstrebende Alternative sollte aber dennoch verpflichtet werden. Ansonsten ist die Offensive relativ komplett, mit Aaron Jones und Jordan Mason haben die Vikings zwar zwei solide Running Backs - doch ein junger, dynamischer Passempfänger im Backfield fehlt. In der Defensive muss Harrison Smith nach seinem Karriereende ersetzt werden. Dementsprechend sind die Vikings sicher auf der Suche nach einem flexibel einsetzbaren Safety.

Detroit Lions Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Cornerback, Edge Das Rückgrat der Lions-Offense war über die vergangenen Jahre die Offensive Line - doch die hat mittlerweile einige Risse bekommen. Left Tackle Taylor Decker wurde entlassen, das Comeback von Center Frank Ragnow scheiterte zudem. In der Defense plagten Detroit zuletzt immer wieder Verletzungen auf der Cornerback-Position. Zudem hat sich der ehemalige Erstrundenpick Terrion Arnold bei den Lions bisher nicht gut entwickelt. Im Pass Rush würde es Detroit zudem helfen, wenn Aiden Hutchinson nicht mehr auf sich allein gestellt wäre.

Die furchterregendsten Spieler in der NFL-Geschichte Teaser Die furchterregendsten Spieler in der NFL-Geschichte

Angst und Schrecken verbreiten? Im Spirit von Halloween lohnt sich ein Blick auf die furchterregendsten Spieler in der Historie der besten Football-Liga der Welt. Die Kriterien: Topspieler, die Gegner physisch einschüchterten und ihnen Angst einflößten. Nur ein Offensivspieler hat es in die Top 10 geschafft. (Quelle: "CBS Sports") Imago

imago images 1036395287 Rang 10: James Harrison (Linebacker - Steelers, Patriots)

Platz zehn geht an den Linebacker, der vor allem in seiner Blütezeit eine einschüchternde Wirkung hatte. 2010 wurde er wegen seines brutalen Tacklings gegen den damaligen Browns-Receiver Mohamed Massaquoi mit einer Geldstrafe in Höhe von 75.000 US-Dollar belegt. Finanzielle Einbußen nach harten Tacklings waren für ihn keine Seltenheit. Als Undrafted Rookie begann er seine Karriere, in der er fünfmal in den Pro Bowl gewählt und sogar als Defensive Player of the Year ausgezeichnet wurde. IMAGO/ZUMA Wire

imago images 1037378731 Rang 9: Aaron Donald (Defensive Tackle - Rams)

Donald war genauso einschüchternd wie Harrison, aber auf eine andere Weise. Er konnte ein Spiel auf eine besondere Art dominieren. Wenn er den Ballträger erreichte, hinterließ er in der Regel seine Spuren. Sein Hit gegen Bengals-Quarterback Joe Burrow im Super Bowl LVI schien das Momentum zugunsten der Rams zu verschieben. Später sicherte er dem Team den Sieg, als er Burrow beim letzten Spielzug zu Boden warf. IMAGO/USA TODAY Network

imago images 1030519966 Rang 8: Deacon Jones (Defensive End - Rams, Chargers, Washington)

Einer der besten und gefürchtetsten Verteidiger der NFL-Geschichte. Er erfand den Begriff "Sack", der noch heute von elementarer Bedeutung im American Football ist. Als Pass Rusher war er während seiner Karriere von 1961 bis 1974 seiner Zeit voraus, seine Mischung aus Kraft, Schnelligkeit und Athletik war äußerst gefährlich. Inoffiziell werden ihm 173,5 Sacks zugeschrieben, die NFL erfasst individuelle Sacks aber erst seit 1982. IMAGO/USA TODAY Network

imago images 1030592817 Rang 7: Chuck Bednarik (Linebacker, Center - Eagles)

Er war der letzte große Two-Way-Player der Liga. Er stürzte sich buchstäblich auf jeden, der den Ball hatte. Sein Markenzeichen war sein vernichtender Tackle gegen Giants-Halfback Frank Gifford im Jahr 1960. Im selben Jahr führte er die Eagles im Endspiel der Liga zum Sieg über die Packers von Vince Lombardi. Als ältester Spieler auf dem Feld stand er an diesem Tag bei 139 von 142 Philly-Spielzügen auf dem Feld. IMAGO/USA TODAY Network

imago images 1029940948 Rang 6: Jim Brown (Running Back - Browns)

Der einzige reine Offensivspieler, der es auf die Liste geschafft hat. Brown steht stellvertretend für physisch einschüchternde Running Backs. Er war ein wahrer Schrecken für jeden, der versuchte, ihn zu tackeln. Er spielte zwar in der Offensive, hatte aber eine defensive Mentalität. Seine Top-Physis war nur eine seiner vielen Eigenschaften, die dazu führten, dass er während seiner neuen NFL-Spielzeiten dreimal MVP wurde. IMAGO/USA TODAY Network

imago images 1030569296 Rang 5: Dick "Night Train" Lane (Defensive Back - Rams, Cardinals, Lions)

Sein Tackling-Stil war so brutal, dass die NFL sein patentiertes "Clothesline Tackle" tatsächlich verbot. Dabei handelte es sich um ein Tackling, bei dem ein Spieler seinen ausgestreckten Arm einsetzt, um seinen Gegner am Hals oder an der Kehle zu treffen. Nach dem Verbot nutzte er seinen Unterarm für Tackles, was inzwischen ebenfalls illegal ist. In seiner Rookie-Saison kam er auf 14 Interceptions. IMAGO/USA TODAY Network

imago images 2546488 Rang 4: Ray Lewis (Linebacker - Ravens)

Wie gefürchtet war Lewis in seiner Blütezeit? Jerome Bettis und Eddie George, seine langjährigen Division-Rivalen und Gegenspieler, dürften eine Antwort haben. Mit beiden lieferte sich der Ravens-Star epische Zweikämpfe, gewann dabei aber eine Mehrzahl der Duelle. Seine großartigstes Play war ein Pick Six auf Kosten von George in den Playoffs 2000. Später in der Saison wurde er beim Super-Bowl-Sieg seines Teams zum Final-MVP gekürt. imago images/UPI Photo

imago 35437564 Rang 3: Jack Lambert (Linebacker - Steelers)

Schon sein Aussehen war furchterregend. Lambert war ein körperbetonter Spieler, dessen Körperlichkeit manchmal über das zulässige Maß hinausging. Man denke an Super Bowl X, als er einen Gegenspieler nach einer Provokation zu Boden warf - und den Referee trotzdem überzeugen konnte, ihn nicht des Feldes zu verweisen. imago images/ZUMA Wire

imago images 1030200632 Rang 2: Lawrence Taylor (Linebacker - Giants)

Er revolutionierte als Vorreiter die Position des Outside Linebackers, als er das Spiel auf vielfältige Weise beeinflusste. Lawrence spezialisierte sich darauf, Quarterbacks von hinten zu tacklen, bevor sie den Ball abgeben konnten. Seine Fähigkeiten als Pass Rusher fürhten dazu, dass Left Tackles höher wertgeschätzt wurden. Washington-QB Joe Theisman musste einst seine Karriere beenden, nachdem Taylor ihm das Bein gebrochen hatte. IMAGO/USA TODAY Network

imago images 0307187102 Rang 1: Dick Butkus (Linebacker - Bears)

Wer hätte sonst die Nummer 1 sein sollen? Die Bears-Legende setzte Maßstäbe in Sachen Körperlichkeit und tat dies in einer unerbittlichen Intensität. Er rannte durch Ballträger hindurch und beendete Tackles damit, dass er Gegner auf den Boden warf. Ein Beweis für seine Bedeutung: Er wurde 1969 NFL Defensive Player of the Year, obwohl sein Team in der Saison nur ein Spiel gewann. IMAGO/ZUMA Wire 1 / 11



Carolina Panthers Größter Need: Safety

Weitere Needs: Wide Receiver, Offensive Line Die Carolina Panthers hatten in der vergangenen Saison immer wieder Probleme, wenn ihre Safetys in direkter Manndeckung agieren mussten. Hier wäre demnach das größte Upgrade nötig. Mit Tetairoa McMillan ist den Panthers zwar ein guter Pick gelungen, doch Bryce Young würde dahinter sicherlich eine zusätzliche Outside-Waffe helfen. Im Slot sollte Jalen Coker gesetzt sein. Die Interior Offensive Line könnte zudem Tiefe gebrauchen, ein flexibel einsetzbarer O-Liner wäre für die Panthers hier die beste Lösung.

Tampa Bay Buccaneers Größter Need: Offensive Line

Weitere Needs: Linebacker, Edge 2025 war eine enttäuschende Saison für die Tampa Bay Buccaneers. Das lag vor allem daran, dass die Bucs über die gesamte Saison immer wieder Verletzungen der Offensive Line wegstecken mussten. Der Fokus der Offense sollte also auf mehr Tiefe liegen, die Interior Line kann allerdings auch mehr Qualität vertragen. Infolge des Rücktritts von Lavonte David haben die Bucs zwar in der Free Agency vorerst die Blutung auf Linebacker gestoppt - eine langfristige Lösung sollte im Draft dennoch angegangen werden. Zudem wäre Hilfe im Pass Rush nötig, gerade perspektivisch muss die Position gegenüber von Yaya Diaby besetzt werden.

Atlanta Falcons Größter Need: Wide Receiver

Weitere Needs: Defensive Tackle, Linebacker In der Offense wird die Lücke schnell sichtbar. Hinter Drake London fehlt ein klarer Nummer-2-Receiver. Zwar hat Atlanta mit Kyle Pitts vorerst einen guten Passempfänger gehalten und in Bijan Robinson ebenfalls einen gefährlichen Receiver - nichtsdestotrotz brauchen Michael Penix und Tua Tagovailoa mehr Waffen, wollen sie diese Offense erfolgreich umsetzen. In der Defense war 2025 der Lauf das große Problem der Falcons. Nach den Abgängen von Linebacker Kaden Elliss und Defensive Tackle David Onyemata sucht Atlanta nach jungen Lösungen.

New Orleans Saints Größter Need: Wide Receiver

Weitere Needs: Edge, Tight End Bei den Saints spiegelt sich ein ähnliches Bild wider wie bei den Falcons. Chris Olave ist als Receiver allein auf weiter Flur - zudem fehlt ein explosiver Tight End, Travis Etienne hat auch nicht das Level von Bijan Robinson. Juwan Johnson ist zwar eine Redzone-Waffe, die Saints könnten perspektivisch hier aber nachlegen. In der Defense hat sich Chase Young nach schwierigem Start in der NFL zwar allmählich gemacht, nachdem Cam Jordan aber wohl nicht ein weiteres Mal bei den Saints unterschreiben wird, sucht New Orleans einen Nachfolger für die Franchise-Legende.

NFL - Top-Verdiener pro Position: Historischer Vertrag bei den Las Vegas Raiders PITTSBURGH, PA - JANUARY 04: Baltimore Ravens center Tyler Linderbaum (64) looks on during the NFL, American Football Herren, USA football game between the Baltimore Ravens and Pittsburgh Steelers ... Top-Verdiener pro Position: Historischer Vertrag bei den Packers

Es regnet Geld in Las Vegas - und wie! Die Raiders haben in der Free Agency Center Tyler Linderbaum mit einem Rekord-Vertrag ausgestattet. ran zeigt die Top-Verdiener der einzelnen Positionen, basierend auf durchschnittlichem Jahresgehalt. (Quelle, spotrac.com, Stand: 9. März 2026) Icon Sportswire

Dallas Cowboys quarterback Dak Prescott (4) in action during the NFL, American Football Herren, USA football game against the New York Giants, Thursday, Sept. 26, 2024, in East Rutherford. The Cowb... Quarterback

1. Platz: Dak Prescott (Cowboys, Foto) - 60 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Jordan Love (Packers) - 55 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz (geteilt): Trevor Lawrence (Jaguars) - 55 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz (geteilt): Joe Burrow (Bengals) - 55 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz (geteilt): Josh Allen (Bills) - 55 Millionen US-Dollar über sechs Jahre ZUMA Press Wire

MVP-Kandidat Saquon Barkley Running Back

1. Platz: Saquon Barkley (Eagles, Foto) - 20,6 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

2. Platz: Christian McCaffrey (49ers) - 19 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

3. Platz: Derrick Henry (Ravens) - 15 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

4. Platz: Jonathan Taylor (Colts) - 14 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Alvin Kamara (Saints) - 12,25 Millionen US-Dollar über zwei Jahre AFP/GETTY IMAGES/SID/SARAH STIER

NFC: Fullback Fullback

1. Platz: C. J. Ham (Vikings, Foto) - 4,3 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

2. Platz: Alec Ingold (Dolphins) - 4,1 Millionen US-Dollar über drei Jahre

3. Platz: Kyle Juszczyk (49ers) - 3,8 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

4. Platz: Patrick Ricard (Ravens) - 2,9 Millionen US-Dollar über ein Jahr

5. Platz: Nick Bellore (Commanders) - 2,1 Millionen US-Dollar über zwei Jahre Getty Images

NFL, American Football Herren, USA Cincinnati Bengals Minicamp Jun 15, 2021; Cincinnati, Ohio, USA; Cincinnati Bengals wide receiver JaÕMarr Chase (1) catches a pass during minicamp at Paul Brown S... Wide Receiver

1. Platz: Ja'Marr Chase (Bengals, Foto) - 40,25 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Justin Jefferson (Vikings) - 35 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: CeeDee Lamb (Cowboys) - 34 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: D.K. Metcalf (Steelers) - 33 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Garrett Wilson (Jets) - 32,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre Imagn Images

NFL, American Football Herren, USA San Francisco 49ers at Arizona Cardinals Jan 5, 2025; Glendale, Arizona, USA; San Francisco 49ers tight end George Kittle (85) reacts prior to the game against th... Tight End

1. Platz: George Kittle (49ers, Foto) - 19,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Trey McBride (Cardinals) - 19 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Travis Kelce (Chiefs) - 17,1 Millionen US-Dollar über zwei Jahre

4. Platz: T. J. Hockenson (Vikings) - 16,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Mark Andrews (Ravens) - 14 Millionen US-Dollar über vier Jahre Imagn Images

imago images 1052423392 Offensive Tackle

1. Rashawn Slater (Chargers, Foto) - 28,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Tristan Wirfs (Buccaneers) - 28,1 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Penei Sewell (Lions) - 28 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Trent Williams (49ers) - 27,5 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Christian Darrisaw (Vikings) - 26 Millionen US-Dollar über vier Jahre IMAGO/Imagn Images

February 19, 2025: Kansas City Chiefs guard Trey Smith arrives before Super Bowl LIX on Feb. 9, 2025, in New Orleans. - ZUMAm67_ 0804001583st Copyright: xEmilyxCurielx Guard

1. Platz: Trey Smith (Chiefs, Foto) - 23,5 Millionen US-Dollar über ein Jahr

2. Platz: Landon Dickerson (Eagles) - 21 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Chris Lindstrom (Falcons) - 20,5 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

4. Platz (geteilt): Robert Hunt (Panthers) - 20 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

4. Platz (geteilt): Quenton Nelson (Colts) - 20 Millionen US-Dollar über vier Jahre ZUMA Press Wire

Tyler Linderbaum Center

1. Platz: Tyler Linderbaum (Raiders, Foto) - 27 Millionen US-Dollar über drei Jahre

2. Platz: Creed Humphrey (Chiefs) - 18 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Cam Jurgens (Eagles) - 17 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Drew Dalman (Bears) - 14 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Lloyd Cushenberry (Titans) - 12,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre IMAGO/Newscom World

NFL, American Football Herren, USA Dallas Cowboys at Los Angeles Rams Aug 9, 2025; Inglewood, California, USA; Dallas Cowboys defensive end Micah Parsons watches in the second half against the Los ... Defensive End

1. Platz: Micah Parsons (Packers, Foto) - 47 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Myles Garrett (Browns) - 40 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Danielle Hunter (Texans) - 35,6 Millionen US-Dollar über ein Jahr

4. Platz: Maxx Crosby (Raiders) - 35,5 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz: Nick Bosa (49ers) - 34 Millionen US-Dollar über fünf Jahre Imagn Images

Chris Jones Defensive Tackle

1. Platz: Chris Jones (Chiefs, Foto) - 31,75 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

2. Platz: Nnamdi Madubuike (Ravens) - 24,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Alim McNeill (Lions) - 24,25 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz (geteilt): Derrick Brown (Panthers) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz (geteilt): Quinnen Williams (Jets) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre IMAGO/Icon Sportswire

Pittsburgh Steelers v Baltimore Ravens Outside Linebacker

1. Platz: T.J. Watt (Steelers, Foto) - 41 Millionen US-Dollar über drei Jahre

2. Platz: Josh Hines-Allen (Jaguars) - 28,25 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Brian Burns (Giants) - 28,2 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

4. Platz: Andrew Van Ginkel (Vikings) - 23 Millionen US-Dollar über ein Jahr

5. Platz: Josh Sweat (Cardinals) - 19,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre 2024 Getty Images

NFL, American Football Herren, USA Pro Bowl Championship-AFC at NFC Feb 2, 2025; Orlando, FL, USA; NFC linebacker Fred Warner of the San Francisco 49ers (54) reacts after the 2025 Pro Bowl Games at... Inside Linebacker

1. Platz: Fred Warner (49ers, Foto) - 21 Millionen US-Dollar über drei Jahre

2. Platz: Roquan Smith (Ravens) - 20 Millionen US-Dollar über fünf Jahre

3. Platz: Tremaine Edmunds (Bears) - 18 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Zack Baun (Eagles ) - 17 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Jamien Sherwood (Jets) - 15 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Nick Bolton (Chiefs) - 15 Millionen US-Dollar über drei Jahre Imagn Images

New York Jets v Pittsburgh Steelers Cornerback

1. Platz: Sauce Gardner (Jets, Foto) - 30,1 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Derek Stingley Jr. (Texans) - 30 Millionen US-Dollar über drei Jahre

3. Platz Jaycee Horn (Panthers) - 25 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Patrick Surtain II (Broncos) - 24 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Jalen Ramsey (Steelers) - 21,2 Millionen US-Dollar über vier Jahre 2024 Getty Images

Minnesota Vikings v Detroit Lions Safety

1. Platz: Kerby Joseph (Lions, Foto) - 21,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Antoine Winfield Jr. (Buccaneers) - 21 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Derwin James (Chargers) - 19,13 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Minkah Fitzpatrick (Dolphins) - 18,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Budda Baker (Cardinals) - 18 Millionen US-Dollar über drei Jahre 2025 Getty Images

August 22, 2024: Kansas City Chiefs kicker Harrison Butker (7) kicks off during a preseason game against the Chicago Bears at GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, MO. CSM Kansas City Uni... Kicker

1. Platz: Harrison Butker (Chiefs, Foto) - 6,4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Jake Elliott (Eagles) - 6 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Cameron Dicker (Chargers) - 5,501 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Graham Gano (Giants) - 5,5 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Ka'imi Fairbairn (Texans) - 5,3 Millionen US-Dollar über drei Jahre

5. Platz (geteilt): Dustin Hopkins (Browns) - 5,3 Millionen US-Dollar über drei Jahre ZUMA Press Wire

Punter: Michael Dickson (Seattle Seahawks) Punter

1. Platz: Michael Dickson (Seahawks, Foto) - 4,05 Millionen US-Dollar über vier Jahre

2. Platz: Logan Cooke (Jaguars) - 4 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: A.J. Cole (Raiders) - 3,95 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Jack Fox (Lions) - 3,5 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Bryan Anger (Cowboys) - 3,2 Millionen US-Dollar über zwei Jahre Getty Images

CHARLOTTE, NC - NOVEMBER 24: Kansas City Chiefs long snapper James Winchester (41) during an NFL, American Football Herren, USA football game between the Kansas City Chiefs and the Carolina Panther... Long Snapper

1. Platz: James Winchester (Chiefs, Foto) - 1,65 Millionen US-Dollar über ein Jahr

2. Platz: Reid Ferguson (Bills) - 1,625 Millionen US-Dollar über vier Jahre

3. Platz: Luke Rhodes (Colts) - 1,616 Millionen US-Dollar über vier Jahre

4. Platz: Zach Wood (Saints) - 1,578 Millionen US-Dollar über vier Jahre

5. Platz: Thomas Hennessy (Jets) - 1,493 Millionen US-Dollar über vier Jahre Icon Sportswire 1 / 18



Seattle Seahawks Größter Need: Cornerback

Weitere Needs: Running Back, Edge Das Prunkstück der Seahawks war bei ihrem Super-Bowl-Sieg die Defense - und das soll sie auch bleiben. Dafür muss Seattle allerdings nachlegen, hat man in der Free Agency doch Cornerback Riq Woolen und Defensive End Boye Mafe verloren. Auch die Karriere von DeMarcus Lawrence neigt sich dem Ende entgegen - Seattle muss hier jünger werden. Offensiv zeichnet sich ein ähnliches Bild: Die Seahawks wollen auf das Laufspiel setzen - und dafür brauchen sie erfahrene und explosive Running Backs. Der Abgang von Kenneth Walker muss aufgefangen werden, zudem wird Zach Charbonnet den Saisonstart mit einem Kreuzbandriss verpassen. In der Free Agency wurde zwar Emanuel Wilson geholt - das reicht aber nicht.

Los Angeles Rams Größter Need: Tight End

Weitere Needs: Offensive Line, Wide Receiver Viel hat den Los Angeles Rams im vergangenen Jahr nicht gefehlt - nicht wenige Experten betitelten das knapp verlorene NFC Championship Game als vorgezogenen Super Bowl. Dementsprechend müssen die Rams auch keine großen Lücken schließen. Hinter Puka Nacua und dem alternden Davante Adams brauchen die Rams eine verlässliche dritte Option - im zuletzt Tight-End-lastigen System von Sean McVay kann das auch genau solch ein Spieler sein. Routinier Tyler Higbee ist bereits 33 Jahre alt, Colby Parkinson geht in sein letztes Vertragsjahr. Aber auch ein klassischer Wide Receiver wäre hilfreich.

San Francisco 49ers Größter Need: Edge

Weitere Needs: Wide Receiver, Tight End Nick Bosa erholt sich zurzeit noch von einem Kreuzbandriss - doch selbst wenn er rechtzeitig fit wird, fehlt eine gefährliche zweite Option im Pass Rush. In der Offense wurden mit Mike Evans und Christian Kirk kurzfristige Lösungen auf der Wide-Receiver-Position gefunden, Kyle Shanahan wird aber sicher noch nach einer explosiven Option Ausschau halten. George Kittle könnte San Francisco infolge seines Achillessehnenrisses über weite Teile der kommenden Saison fehlen, außerdem wird der Star-Tight-End im Oktober 33 Jahre alt. Dementsprechend könnte auch hier nach einer neuen Lösung geschaut werden.