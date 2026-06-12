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Nachdem Jonathon Cooper gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen wurde, wurde er eine Woche nach seiner ersten Festnahme erneut verhaftet.

NFL-Spieler Jonathon Cooper von den Denver Broncos ist am Donnerstag erneut festgenommen worden, nachdem er gegen eine gegen ihn erlassene Schutzanordnung verstoßen hat. Das geht aus Haftunterlagen des Douglas County Sheriff's Office hervor. Vor einer Woche war der Pass Rusher bereits wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Sachbeschädigung festgenommen worden. Damals wurde der Linebacker von Beamten des Parker Police Department in Denver verhaftet und später in das Gefängnis von Douglas County überstellt. Nach einer Gerichtsanhörung am Folgetag wurde der 28-Jährige gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen.

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NFL: Wegen Verstoß gegen Schutzanordnung - Broncos Star wird festgenommen Cooper wurde um 22:07 Uhr wegen der Vergehen des Verstoßes gegen eine Schutzanordnung und der Belästigung durch wiederholte Telefonanrufe festgenommen. Eine Gerichtsverhandlung ist für Freitagvormittag angesetzt. Seine jüngste Festnahme folgt auf eine Festsetzung von ihm und seiner Freundin am 4. Juni durch die Polizei von Parker nach einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut einer eidesstattlichen Erklärung warf die Lebensgefährtin Cooper vor, sie betrogen zu haben, was zu einem Streit geführt haben soll. Die Frau gab an, sein Handy genommen und durch den Raum geworfen zu haben. Der 28-Jährige sagte wiederum aus, seine Freundin an den Oberarmen gepackt zu haben, um an sein Handy zu kommen. Als sie erneut nach seinem Mobiltelefon griff, habe er "seinen Nacken gegen ihren Nacken gedrückt, um sie daran zu hindern, es zu bekommen".

Weitere Anklagepunkte gegen Cooper Am Donnerstag wurden laut Gerichtsakten zwei weitere Anklagepunkte gegen Cooper hinzugefügt: schwere Körperverletzung zweiten Grades durch Würgen und leichte Körperverletzung dritten Grades. "Wir sind enttäuscht über die Nachricht von Jonathon Coopers Festnahme am Donnerstag und prüfen diese Angelegenheit weiterhin", teilten die Broncos in einer Erklärung mit. Cooper plädierte am Montag auf nicht schuldig in Bezug auf die ursprünglichen Anklagen wegen leichter Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt. Der 28-Jährige hat am Offseason-Programm der Broncos teilgenommen, einschließlich des Trainings am Donnerstag. Nach dem OTA-Training am Donnerstag sagte Broncos-Trainer Sean Payton, er habe ein "langes Gespräch" mit dem Pass Rusher über seine Festnahme geführt. Auch interessant: NFL: Freilassung auf Bewährung abgelehnt - Rückschlag für Ex-Raiders-Star Henry Ruggs III

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