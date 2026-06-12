Nachdem Stefon Diggs von einer Jury vom Vorwurf der Strangulation und Körperverletzung freigesprochen wurde, hat auch die NFL ihre Untersuchung abgeschlossen.

Zuvor war der Wide Receiver von einer Jury vom Vorwurf der schweren Körperverletzung durch Würgen und der leichten Körperverletzung freigesprochen worden.

Die NFL hat ihre Untersuchung gegen Stefon Diggs eingestellt. Das berichtet unter anderem "ESPN". Die Liga kam zu dem Entschluss, dass die Beweise für einen Verstoß im Rahmen der "Personal Conduct Policy" nicht ausreichten.

Gute Chancen für Diggs auf neuen NFL-Vertrag

Im Mittelpunkt des Falls stand ein Vorfall am 2. Dezember in Diggs' Haus in Dedham, Massachusetts, bei dem Jamila Adams, eine ehemalige Hausköchin, aussagte, er habe sie während eines Streits geschlagen und gewürgt.

Diggs' Anwälte erklärten, der angebliche Übergriff habe nie stattgefunden, und stellten Adams' Glaubwürdigkeit infrage. Zudem ging es um die Frage, ob es bei dem Streit um Geld, Beziehungsprobleme - einschließlich einer Meinungsverschiedenheit über eine geplante Reise nach Miami - oder um einen angeblichen Übergriff ging.

Durch die Entscheidung dürfte Diggs umso bessere Chancen haben, demnächst einen neuen Arbeitgeber zu finden. Aktuell ist der 32-Jährige ein Free Agent, nachdem er zu Beginn der Offseason von den New England Patriots entlassen wurde.

Die abgelaufene Spielzeit stellte die siebte Saison dar, in der er auf mindestens 1000 Receiving Yards kam. Zuletzt waren unter anderem die Washington Commanders und Kansas City Chiefs als mögliche Franchises im Gespräch.

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