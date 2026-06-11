NFL NFL: Patrick Mahomes kassiert ab - Chiefs-Fans äußern Zweifel Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Patrick Mahomes verdient bis 2033 mehr als 500 Millionen Dollar. Doch die eigentliche Geschichte hinter seinem neuen Vertrag ist nicht die Summe, sondern die Strategie dahinter. Die Kansas City Chiefs zeigen der NFL seit Jahren, wie modernes Roster-Building funktioniert. Ein Kommentar.

504,75 Millionen Dollar bis 2033. Über 63 Millionen Dollar pro Saison für die nächsten acht Jahre. Diese Zahlen sind absurd. Sie dominieren die Schlagzeilen. Dabei sind sie aber gar nicht die wichtigste Nachricht. Die eigentliche Geschichte hinter Patrick Mahomes' neuem Vertrag ist nämlich eine andere: Die Kansas City Chiefs verstehen das Quarterback-Geschäft besser als der Rest der NFL.

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Kansas City Chiefs haben klare Philosophie Seit Jahren verfolgen die Chiefs einen Ansatz, den viele Teams zwar bewundern, aber kaum jemand konsequent umsetzt. Statt ihren Franchise-Quarterback bis kurz vor Vertragsende spielen zu lassen und anschließend unter Zeitdruck den Marktpreis zahlen zu müssen, handeln sie frühzeitig. Sehr frühzeitig. Bereits 2020 erhielt Mahomes einen damals beispiellosen Zehnjahresvertrag. Nun folgt die nächste Anpassung. Mahomes bleibt bis 2033 gebunden und kassiert in den kommenden acht Jahren 504,75 Millionen Dollar. Die Chiefs sichern ihrem Superstar regelmäßig neue Garantien und Gehaltserhöhungen, erhalten im Gegenzug aber das wertvollste Gut im modernen Football: Planbarkeit.

Kansas City Chiefs nutzen Regeln für sich aus Denn in der NFL geht es bei Verträgen nicht nur um Geld. Es geht um Zeit. Je länger ein Vertrag läuft, desto mehr Möglichkeiten entstehen, Cap Hits zu verschieben, Boni umzuwandeln und finanzielle Belastungen auf mehrere Jahre zu verteilen. Genau deshalb konnten die Chiefs Mahomes' Vertrag in den vergangenen Jahren immer wieder anpassen, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Der Quarterback bekommt regelmäßig marktgerechte Anpassungen, die Franchise behält maximale Flexibilität beim Kaderbau. Es ist eine klassische Win-Win-Situation.

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Baltimore Ravens liefern Gegenbeispiel Das Gegenbeispiel liefert aktuell Baltimore. Die Ravens ließen die Verhandlungen mit Lamar Jackson bereits vor seinem Mega-Vertrag unnötig lange laufen. 2023 zog sich die Hängepartie über Monate, inklusive Franchise Tag und öffentlicher Diskussionen über seine Zukunft. Am Ende wurde es teurer und komplizierter als nötig. Und jetzt? Wieder wird über eine Vertragsverlängerung diskutiert, wieder herrscht Unsicherheit. Jackson selbst betont zwar öffentlich seine Gelassenheit, eine langfristige Einigung steht aber weiterhin aus.

Kansas City Chiefs sind andere Teams voraus Ähnliche Muster gab und gibt es auch bei anderen Quarterbacks. Joe Burrow, Dak Prescott oder zuvor Kirk Cousins nutzten die Dynamik des Marktes konsequent zu ihrem Vorteil. Verständlicherweise. Jedes Jahr steigt die Quarterback-Inflation, jedes Jahr wird der nächste Vertrag teurer. Die Chiefs haben dagegen längst verstanden, dass man diesen Kreislauf nicht gewinnt, indem man ihn aussitzt. Deshalb wirkt Mahomes' Vertrag auf den ersten Blick zwar gigantisch. In Wahrheit könnte er sich in drei oder vier Jahren erneut als Schnäppchen erweisen. Genau wie der Zehnjahresvertrag von 2020, der damals ebenfalls als unfassbar galt und wenige Jahre später von mehreren Quarterbacks überholt wurde. Kansas City bezahlt Mahomes nicht nur für seine Leistungen auf dem Feld. Die Chiefs bezahlen für Stabilität. Für Planungssicherheit. Für die Möglichkeit, über Jahre hinweg konkurrenzfähig zu bleiben.

Kansas City Chiefs ist die Referenz der NFL Und genau deshalb stehen sie seit fast einem Jahrzehnt regelmäßig im Super-Bowl-Rennen. Die NFL liebt es, über die Höhe von Verträgen zu diskutieren. Die Chiefs zeigen seit Jahren, dass die Laufzeit oft wichtiger ist als die Summe. Während andere Franchises regelmäßig von der Quarterback-Inflation überrascht werden, planen die Chiefs längst für die Zukunft. Deshalb ist Mahomes' neuer Vertrag keine teure Ausnahme – sondern der nächste Beweis dafür, warum Kansas City seit Jahren die Referenz der NFL ist.

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