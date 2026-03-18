Bei den Miami Dolphins bleibt aktuell kein Stein auf dem anderen. Running Back De'Von Achane, das Workhorse der Offense, wird aber für unverkäuflich erklärt und soll die Dolphins in die Zukunft führen.

Die Miami Dolphins befinden sich in einem Rebuild, der so umfangreich ist, dass man auch von einem kompletten Neustart sprechen kann.

Quarterback Tua Tagovailoa, Receiver Tyreek Hill, Pass Rusher Bradley Chubb, Cornerback Jalen Ramsey und Safety Minkah Fitzpatrick - fast alle Stars sind schon weg. Zuletzt wurde auch noch Receiver Jaylen Waddle im Tausch für Draftpicks zu den Denver Broncos geschickt.

Es sind wirklich harte Zeiten für Anhänger der Dolphins.

Aber immerhin ein Fanliebling soll bleiben: De’Von Achane. Der 24 Jahre alte Running Back soll beim Neuaufbau des Dolphins-Teams offenbar eine zentrale Rolle einnehmen.

Laut "ESPN"-Reporter Adam Schefter erteilte General Manager Jon-Eric Sullivan allen Interessenten eine Absage.