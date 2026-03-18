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NFL: Geben die Miami Dolphins auch De'Von Achane ab? Franchise macht wohl klare Ansage
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:17 Min
Bei den Miami Dolphins bleibt aktuell kein Stein auf dem anderen. Running Back De'Von Achane, das Workhorse der Offense, wird aber für unverkäuflich erklärt und soll die Dolphins in die Zukunft führen.
Die Miami Dolphins befinden sich in einem Rebuild, der so umfangreich ist, dass man auch von einem kompletten Neustart sprechen kann.
Quarterback Tua Tagovailoa, Receiver Tyreek Hill, Pass Rusher Bradley Chubb, Cornerback Jalen Ramsey und Safety Minkah Fitzpatrick - fast alle Stars sind schon weg. Zuletzt wurde auch noch Receiver Jaylen Waddle im Tausch für Draftpicks zu den Denver Broncos geschickt.
Es sind wirklich harte Zeiten für Anhänger der Dolphins.
Aber immerhin ein Fanliebling soll bleiben: De’Von Achane. Der 24 Jahre alte Running Back soll beim Neuaufbau des Dolphins-Teams offenbar eine zentrale Rolle einnehmen.
Laut "ESPN"-Reporter Adam Schefter erteilte General Manager Jon-Eric Sullivan allen Interessenten eine Absage.
Dolphins: Achane könnte schon bald einen neuen Vertrag bekommen
Der Running Back wurde in der vergangenen Saison erstmals für den Pro Bowl nominiert, er erlief 1.350 Yards und erzielte acht Touchdowns. Auch durch die Luft ist Achane eine Gefahr: Er fing Pässe für 488 Yards und vier Touchdowns.
Kein Wunder also, dass die Dolphins den vielseitigen Playmaker als Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft sehen.
Der Drittrunden-Pick des NFL Drafts von 2023 geht in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrages, schon bald könnten die Dolphins ihm den Verbleib in Miami mit einer gut dotierten Vertragsverlängerung versüßen. Das wäre dann zweifellos eine Win-win-Situation für beide Seiten.
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