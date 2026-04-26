NFL - Tampa Bay Buccaneers nehmen Paul Rubelt nach Draft 2026 unter Vertrag

NFL NFL: Pick-Klau und Brüderliebe! Die Highlights des Drafts Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Der deutsche Footballer Paul Rubelt hat sich den Traum von der NFL erfüllt. Er unterschreibt bei den Tampa Bay Buccaneers.

In der Saison 2026 wird nun doch noch ein weiterer deutscher Spieler Teil der NFL sein. Paul Rubelt aus Frankfurt an der Oder hat als Undrafted Free Agent einen Vertrag bei den Tampa Bay Buccaneers unterschrieben. NFL Draft 2026: Gewinner und Verlierer - ein deutscher Coup und fragwürdige Moves Das gaben sowohl Rubelt via Instagram als auch sein College, die University of Central Florida, via X bekannt. Beim Draft ging Offensive Lineman Rubelt noch leer aus, nun hat er es doch noch mit etwas Verspätung in die NFL geschafft.

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2,13-Meter-Hüne Rubelt: Starke Leistung am Pro Day Der 2,13 Meter große Rubelt begann seine Laufbahn im Flag Football, ehe er im Jahr 2020 in die USA wechselte und anschließend sechs Jahre an der University of Central Florida spielte. "Ich dachte, ich bin in zwei Wochen wieder weg vom College", sagte der 25-Jährige im Podcast von "footballschland" über seine anfänglichen Probleme im neuen Umfeld in den USA. An der Uni kam Rubelt sowohl als Right Tackle als auch Left Tackle zum Einsatz. In der vergangenen Saison stand er in über 600 Snaps auf dem Feld. Außerdem überzeugte der 136 Kilogramm schwere Athlet am Pro Day an seiner Uni mit starken Leistungen. NFL Draft 2026: Das explosive Talent der Philadelphia Eagles und seine märchenhafte Reise Bei diesem individuellen Showcase der Knights erzielte er Werte, die ihn in vier Kategorien in die Top 10 der Offensive Linemen des diesjährigen Draftjahrgangs katapultierten. Mit seinem Sprung aus dem Stand (2,94 Meter) hatte Rubelt sogar das zweitbeste Ergebnis des Combines erzielt. Auch sein Relative Athletic Score (9,65) war herausragend.

Tight End Klein von den Texans gedraftet Während Rubelt als ungedrafteter Spieler nun in der NFL unterkam, wurde der deutsche Tight End Marlin Klein beim Draft gepickt. Die Houston Texans sicherten sich den 23-Jährigen an Position 59. Damit ist Klein nun der drittfrüheste deutsche Draft-Pick nach Björn Werner (Position 24 im Draft 2013) und Sebastian Vollmer (Position 58 im Draft 2009).

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