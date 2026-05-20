NFL International Games: Neue Regel soll für attraktivere Spiele sorgen

NFL NFL: Tom Brady gibt Laufsteg-Debüt für Luxus-Marke Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die internationalen Spiele werden für die NFL immer wichtiger. Die Liga möchte auch außerhalb der USA attraktive Begegnungen veranstalten - und will dafür den Teams ihre Rechte bei der Mitbestimmung weitestgehend streichen.

Die NFL treibt ihre internationale Expansion weiter voran – und nimmt den Teams dabei zunehmend die Möglichkeit, bestimmte Heimspiele vor Austragungen im Ausland zu schützen. Wie NFL-Vizepräsident der TV-Planungen Mike North bei einem Pressegespräch zum neuen Spielplan erklärte, wird die Zahl der sogenannten geschützten Spiele immer weiter reduziert. Der Hintergrund: Die Liga will international attraktivere Partien anbieten. "Die Teams haben aktuell per Beschluss die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Heimspielen davor zu schützen, für internationale Spiele ausgewählt zu werden", sagte North. "Darüber wird in der Liga viel diskutiert. Früher konnten vier oder fünf Spiele geschützt werden, dann waren es drei. Jetzt sind wir bei zwei – und diese Zahl könnte weiter sinken, weil wir unseren internationalen Fans hochwertige Spiele liefern wollen."

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NFL will Schutz komplett abschaffen Die NFL wolle verhindern, dass Teams ihre größten Heimspiele grundsätzlich zurückhalten. North erklärte: "Man kann nicht zulassen, dass ein Team sagt: ,Wir wollen unsere zwei besten Spiele nicht für internationale Austragungen freigeben.‘ Welche Botschaft sendet das an die internationalen Fans?" Deshalb werde inzwischen sogar darüber gesprochen, den Schutz komplett abzuschaffen. "Es gibt viele Gespräche darüber, die Schutzregelungen vollständig zu streichen", sagte North weiter. "Ich hoffe, dass diese Schutzmechanismen weiter reduziert und vielleicht sogar komplett abgeschafft werden. Ich denke, das wäre besser für alle – nicht nur für die internationalen Fans, sondern auch für die Teams, die international spielen möchten und bisher blockiert werden."

NFL-Teams verlieren Macht Die Entwicklung zeigt deutlich, wie wichtig internationale Spiele für die NFL inzwischen geworden sind. Statt Fans außerhalb der USA nur wenig attraktive Begegnungen zu bieten, setzt die Liga zunehmend auf Topspiele im Ausland.

Sollten die Schutzregelungen tatsächlich komplett wegfallen, hätten Teams künftig kaum noch Einfluss darauf, welche Heimspiele international ausgetragen werden. Dem Bericht zufolge würde das allerdings auch bedeuten, dass Franchises keine unliebsamen Heimspiele gezielt ins Ausland verlagern könnten. Als Beispiel werden die Los Angeles Rams genannt, die ein Heimspiel gegen die San Francisco 49ers nicht einfach ins Ausland verschieben könnten, um ein von gegnerischen Fans dominiertes Stadion zu vermeiden.

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