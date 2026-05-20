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NFL - Tom Brady vor Rückkehr zu den Patriots - besondere Premiere für Quarterback-Legende

Aktualisiert:

von ran.de

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NFL: Tom Brady flext mit Millionen-Uhr

Videoclip • 01:01 Min

Für NFL-Legende Tom Brady steht ins seinem dritten Jahr als Kommentator eine ganz besondere Premiere an.

Besondere Premiere für Tom Brady.

In den vergangenen beiden Spielzeiten war die Quarterback-Legende bereits als Kommentator für "Fox" im Einsatz, ein Spiel der New England Patriots kommentierte er in dieser Zeit aber noch nicht.

Doch das wird sich in der kommenden Saison ändern. So gab der TV-Sender bekannt, dass "TB12" beim Spiel zwischen den Patriots und den Green Bay Packers in Woche neun am Start sein wird.

"Er ist zurück", schrieb "Fox" in einem Beitrag bei Social Media.

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New England Patriots: Ehrung für Rob Gronkowski bei Brady-Rückkehr?

Bei besagter Partie zwischen den Patriots und Packers soll laut US-Medien auch Ex-Tight-End Rob Gronkowski geehrt werden.

Bereits im vergangenen Monat kündigte die Franchise an, den langjährigen Mitspieler von Brady in die Hall of Fame des Teams aufzunehmen.

Brady und "Gronk" sind das erfolgreichste QB-TE-Duo der Super-Bowl-Geschichte. Gronkowski gewann insgesamt vier Super Bowls an der Seite von Brady - drei mit den Patriots und einen mit den Bucs.

Brady verbrachte insgesamt 20 Spielzeiten bei den Patriots und gewann mit dem Team sechsmal den Super Bowl. Nach einem Engagement bei den Tampa Bay Buccaneers, mit denen er ebenfalls das NFL-Endspiel gewann, beendete er in der Offseason 2023 seine Karriere.

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