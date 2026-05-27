Schwere Vorwürfe gegen Josh Jacobs. Der Running Back der Green Bay Packers wurde am Dienstag festgenommen. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen.

Josh Jacobs ist nach seiner Festnahme inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Ihm werden gleich mehrere Vergehen vorgeworfen, die alle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie Einschüchterung eines Opfers.

Ausgelöst wurde der Fall durch einen Einsatz der Polizei am 23. Mai. Beamte der Polizei wurden zu einem gemeldeten Streit gerufen - drei Tage später erfolgte dann die Verhaftung.

Die Staatsanwaltschaft von Brown County hat am Mittwoch ein offizielles Statement veröffentlicht.

Dabei betonte die Behörde, dass für eine tatsächliche Anklage ein hoher Maßstab gelte. Während für eine Festnahme bereits ein begründeter Verdacht ausreiche, müsse die Staatsanwaltschaft prüfen, ob genügend zulässige Beweise vorliegen, um eine Schuld "jenseits vernünftiger Zweifel" nachweisen zu können.

Nach Prüfung der derzeit verfügbaren Beweise hat die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen angefordert, "da Grund zu der Annahme besteht, dass zusätzliche Beweise existieren könnten, die Einfluss darauf hätten, ob strafrechtliche Anklagen angemessen sind und welche konkreten Vorwürfe erhoben werden würden. Herr Josh Jacobs wird zunächst aus dem Gewahrsam entlassen. Eine endgültige Entscheidung über mögliche Anklagen wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen."