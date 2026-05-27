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NFL: Josh Jacobs von den Green Bay Packers nach Verhaftung wieder entlassen - Anklagen werden geprüft
Aktualisiert:von ran.de
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Schwere Vorwürfe gegen Josh Jacobs. Der Running Back der Green Bay Packers wurde am Dienstag festgenommen. Er ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen.
Josh Jacobs ist nach seiner Festnahme inzwischen wieder auf freiem Fuß.
Ihm werden gleich mehrere Vergehen vorgeworfen, die alle im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie Einschüchterung eines Opfers.
Ausgelöst wurde der Fall durch einen Einsatz der Polizei am 23. Mai. Beamte der Polizei wurden zu einem gemeldeten Streit gerufen - drei Tage später erfolgte dann die Verhaftung.
Die Staatsanwaltschaft von Brown County hat am Mittwoch ein offizielles Statement veröffentlicht.
Dabei betonte die Behörde, dass für eine tatsächliche Anklage ein hoher Maßstab gelte. Während für eine Festnahme bereits ein begründeter Verdacht ausreiche, müsse die Staatsanwaltschaft prüfen, ob genügend zulässige Beweise vorliegen, um eine Schuld "jenseits vernünftiger Zweifel" nachweisen zu können.
Nach Prüfung der derzeit verfügbaren Beweise hat die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen angefordert, "da Grund zu der Annahme besteht, dass zusätzliche Beweise existieren könnten, die Einfluss darauf hätten, ob strafrechtliche Anklagen angemessen sind und welche konkreten Vorwürfe erhoben werden würden. Herr Josh Jacobs wird zunächst aus dem Gewahrsam entlassen. Eine endgültige Entscheidung über mögliche Anklagen wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen."
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Green Bay Packers: Josh Jacobs weist alle Vorwürfe von sich
Die Anwälte von Jacobs meldeten sich noch am Dienstag zu Wort. "Josh bestreitet die Vorwürfe entschieden. Der Fall befindet sich noch in einem frühen Stadium der Ermittlungen, und es gibt wichtige Beweise, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt sind. Wir bitten um Fairness und Zurückhaltung, während das Justizverfahren seinen Lauf nimmt", heißt es.
Die Packers reagierten ebenfalls. "Wir sind uns der Situation rund um Josh Jacobs bewusst. Da es sich um eine laufende rechtliche Angelegenheit handelt, werden wir uns vorerst nicht weiter äußern", hieß es in einer Stellungnahme des Vereins.
Auch die NFL ist bereits informiert: Ein Sprecher der Liga teilte mit, man sei "sich des Vorgangs bewusst" und stehe "in Kontakt" mit dem Team.
Head Coach Matt LaFleur verwies im Rahmen einer Pressekonferenz auf das offizielle Statement der Packers.
"Ich bleibe bei der Erklärung, die wir als Organisation abgegeben haben, und lasse den Prozess jetzt einfach laufen", sagte LaFleur. Auch bei Nachfragen wich er aus.
Müssen die Packers zumindest einen Teil der Saison ohne Jacobs planen? "Bis dahin wird noch viel passieren", sagte LaFleur. Und allgemein zur Gruppe der Running Backs meinte er: "Ich mag die Spieler, die wir haben. Aber man kann auf dieser Position eigentlich nie genug Optionen haben."
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Jacobs droht Sperre von sechs Spielen - auch ohne Verurteilung
Laut den NFL-Richtlinien zu häuslicher Gewalt droht einem Spieler bei einem erstmaligen Verstoß eine Sperre von mindestens sechs Spielen ohne Bezahlung.
Je nach erschwerenden oder mildernden Umständen kann diese aber nach oben oder unten angepasst werden.
Dabei kann die Liga Jacobs unabhängig vom Justizverfahren sperren. In der Vergangenheit wurden bereits Spieler sanktioniert, die vor Gericht für unschuldig befunden wurden.
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