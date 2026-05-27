NFL: Los Angeles Chargers statten Derwin James mit Rekordvertrag aus

Die Los Angeles Chargers setzen ein klares Signal: Derwin James Jr. bleibt - und das zu Konditionen, die NFL-Geschichte schreiben.

Die Los Angeles Chargers und Derwin James Jr. haben sich auf eine Vertragsverlängerung über drei Jahre und 75,6 Millionen US-Dollar geeinigt.

Damit wird James zum bestbezahlten Safety der NFL. Und das zum zweiten Mal in seiner Karriere.

Der Deal hat es in sich: Von den 75,6 Millionen Dollar sind 57,5 Millionen garantiert. Und er bricht einen noch sehr frischen Rekord: Den bisherigen Bestwert hatte Ravens-Safety Kyle Hamilton erst 2025 mit einer Verlängerung über vier Jahre und 100,4 Millionen Dollar gesetzt.

Das jährliche Salär von 25,1 Millionen hat James nun mit 25,2 Millionen Dollar pro Jahr übertroffen.