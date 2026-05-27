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NFL: Los Angeles Chargers statten Derwin James mit Rekordvertrag aus

Veröffentlicht:

von ran.de

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NFL: Batman-Vibes! Bucs-Rookie spielt mit Horror-Facemask

Videoclip • 01:04 Min

Die Los Angeles Chargers setzen ein klares Signal: Derwin James Jr. bleibt - und das zu Konditionen, die NFL-Geschichte schreiben.

Die Los Angeles Chargers und Derwin James Jr. haben sich auf eine Vertragsverlängerung über drei Jahre und 75,6 Millionen US-Dollar geeinigt.

Damit wird James zum bestbezahlten Safety der NFL. Und das zum zweiten Mal in seiner Karriere.

Der Deal hat es in sich: Von den 75,6 Millionen Dollar sind 57,5 Millionen garantiert. Und er bricht einen noch sehr frischen Rekord: Den bisherigen Bestwert hatte Ravens-Safety Kyle Hamilton erst 2025 mit einer Verlängerung über vier Jahre und 100,4 Millionen Dollar gesetzt.

Das jährliche Salär von 25,1 Millionen hat James nun mit 25,2 Millionen Dollar pro Jahr übertroffen.

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Chargers-Star bricht Rekord schon zum zweiten Mal

Für James ist es eine besondere Auszeichnung mit Wiederholungseffekt.

Bereits 2022 hatte er eine Verlängerung über vier Jahre und 76,4 Millionen Dollar unterschrieben und war damals ebenfalls der bestbezahlte Safety der Liga. Nun setzt der 29-Jährige den Markt erneut neu.

Seine Reaktion auf Instagram ließ nicht lange auf sich warten – und fiel typisch James aus: schlicht, aber mit Nachdruck. "GOD you unstoppable", schrieb er kurz nach Bekanntgabe des Deals.

Die Zahlen sprechen für sich: In der vergangenen Saison verbuchte James 94 Tackles, zwei Sacks, drei Interceptions und acht Quarterback Hits. Er wurde zum fünften Mal in den Pro Bowl gewählt und zum vierten Mal als All-Pro ausgezeichnet.

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